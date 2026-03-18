Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης έστειλε αστυνομικό να με απειλήσει στη δίκη Βαλυράκη – Λέει παλαβομάρες, απαντά ο υπουργός 

Νέα κόντρα ξέσπασε μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε, μιλώντας στο OPEN, ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης έστειλε αστυνομικό στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη να την εκφοβίσει. «Χτες έστειλε αστυνομικό με σκούφο και χωρίς διακριτικά μέσα στη δίκη για τη δολοφονία του Βαλυράκη και να τραμπουκίσει δικό μου συνεργάτη και να απειλήσει εμμέσως πλην σαφέστατα εμένα και τη χήρα του Σήφη Βαλυράκη. Είναι ενήμερος από χθες ο κύριος Χρυσοχοΐδης και από την κυρία Βαλυράκη, αλλά κρύβεται» είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Έχουμε μία δολοφονία πολιτικού άνδρα που έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου Siemens, ένας εμβληματικός αγωνιστής κατά της Χούντας που αγαπά ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι δεδομένο ότι τα πρόσωπα που δολοφόνησαν τον Σήφη Βαλυράκη έχουν συνδέσεις με τη Χρυσή Αυγή».

Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου ζει σε έναν χώρο συνωμοσίας

Από την πλευρά του ο Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη στον τηλεοπτικό σταθμό για να διαψεύσει το περιστατικό. «Είναι γελοιότητες. Δεν έχω στείλει κανέναν φρουρό σε καμία δίκη Βαλυράκη. Τον αείμνηστο τον εκτιμούσα πάρα πολύ, ήταν φίλος μου και ελπίζω να αποδοθεί δικαιοσύνη. Το περιστατικό μου είναι παντελώς άγνωστο».

«Έχω αποφασίσει για τον εαυτό μου ότι δεν θα ανέχομαι να με διακόπτει και να με βγάζει εκτός εαυτού. Δεν μπορώ να ζήσω στον χώρο της συνωμοσίας που ζει αυτή. Λέει παλαβομάρες. Έχει μόνιμη μανία καταδίωξης. Προφανώς κάτι δεν πάει καλά» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Κανέναν μέλος της φρουράς μου, δεν έχει επισκεφτεί το δικαστήριο που γίνεται η δίκη του αείμνηστου Βαλυράκη. Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με το δικαστήριο. Είναι προϊόν της φαντασίας της η καταγγελία. Δεν μπορώ να ασχολούμαι όλη την ώρα με αυτά».

Σε άλλο σημείο η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην κόντρα που είχε με τον υπουργό στη Βουλή για τα κράκερ. «Πίνουν και τρώνε στην υγειά των κοροΐδων αυτοί που κυβερνούν. Το είδαμε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα θέλουν να κόβουν και να ράβουν την πραγματικότητα στα μέτρα τους. Να την παρουσιάζουν όπως θέλουν μπαζώνοντας τον τόπο του εγκλήματος των Τεμπών, μοντάροντας τα ηχητικά, αλλοιώνοντας τις αποδείξεις, υποθάλποντας τους υπαιτίους, και να μπαίνουν μέσα στη Βουλή, να τραμπουκίζουν τους εκλεγμένους εκπροσώπους και τις εκλεγμένες εκπροσώπους του ελληνικού λαού όταν είναι στην αντιπολίτευση και δεν τους αρέσει. Ακούσαμε έναν υπουργό πριν κάτι εβδομάδες να λέει σε βουλευτίνα της αντιπολίτευσης εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας».

Το επεισόδιο με τα κρακεράκια

Και συνέχισε την επίθεση η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά του υπουργού Υγείας: «Ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε ότι η Βουλή είναι η δική του κουζίνα και τραπεζαρία. Έχουν φάει και έχουν πιει με χρυσά κουτάλια και χρυσά ποτήρια. Τρώνε και πίνουν και δεν έχει πάτο το βαρέλι που ταΐζονται και μπαίνουν πλέον μέσα στη Βουλή θρασύτατα τρωγοπίνοντας και έχοντας εξασφαλισμένο ότι αυτή τους η συμπεριφορά δεν θα προβάλλεται. Γιατί και δυστυχώς το κανάλι της Βουλής θέλουν να το φέρουν στα μέτρα τους. Έβαλαν και τον κόφτη θέλοντας να φιμώσουν την αντιπολίτευση. Οι ίδιοι κόβονται από τον κόφτη. Τους ενόχλησε η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλησαν να την κόψουν. Τώρα μας λένε ότι θα περιορίσουν την προβολή τι κάνει ένας δημόσιος άνδρας, ένας εν ενεργεία υπουργός μέσα στη δημόσια συνεδρίαση.

Ο τύπος έφτασε στο σημείο να κατεβάζει αντιπροέδρους της Βουλής και να διακόπτει τη συνεδρίαση της Βουλής για να μην μιλήσει η μοναδική γυναίκα πολιτική αρχηγός και εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης που τον ενοχλεί. Ο ίδιος τύπος πριν έναν μήνα κόμπαζε ότι έχει αστυνομικούς στα τμήματα των Εξαρχείων και στις μονάδες ασφαλείας και αποκατάστασης της τάξης που τον ειδοποιούν παρανόμως και κατά παράβαση των καθηκόντων τους. Και για πράγματα που εμπίπτουν στο απόρρητο και για πράγματα που εμπίπτουν στη μυστικότητα της διαδικασίας, και για πράγματα που εμπίπτουν στην υποχρέωση διαφύλαξης της εχεμύθειας. Εδώ και έναν μήνα το αρχηγείο της ΕΛΑΣ υποτίθεται ότι διεξάγει έρευνα και ο αρχηγός της ΕΛΑΣ κρύβεται».

Φάμελλος στην ΠΓ: Προχωράμε με όσους θέλουν και μπορούν, χωρίς περιχαρακώσεις και μοναχικές πορείες – Καθοριστικός ο ρόλος Τσίπρα

Σύνοδος Κορυφής: Πυξίδα στις αποφάσεις της ΕΕ να είναι η αγοραστική δύναμη των πολιτών, θα ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μετωπική Λυμπερόπουλου με Κυρανάκη για τα ταξί: «Δολοφονείς τη δημοκρατία των ταξιτζήδων»- «Είσαι ψεύτης»