ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 21:34
Μαρινάκης: Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ διαστρεβλώνει πλήρως συνειδητά τα λεγόμενά μου για να δημιουργήσει στρεβλές εντυπώσεις και να παραπλανήσει την κοινή γνώμη

«Για να καταλάβουν οι πολίτες με ποια αντιπολίτευση έχουμε να κάνουμε, αποφάσισα να κάνω αυτή την ανάρτηση. Πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι σήμερα χαρακτήρισα «παράνοια» το αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα», σημειώνει σε ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης.

«Αντιθέτως, εγώ είπα το εξής: «Όσοι ζητούν από την αντιπολίτευση παραπάνω μέτρα, το κάνουν γιατί πολιτεύονται σε μια χώρα που πλέον έχει μια οικονομία ανθεκτική, που παράγει πλεονάσματα. Οι ίδιοι -όχι μία και δύο φορές- κάθε φορά που έχουν την ευκαιρία είτε σε συζήτηση για την ψήφιση προϋπολογισμού είτε σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο, καταγγέλλουν την Κυβέρνηση, γιατί η χώρα μας έχει παραπάνω φορολογικά έσοδα, που έχουμε καταφέρει να έχουμε με μικρότερους φόρους, παραπάνω έσοδα. Κι αυτό είναι θετικό. *Οι ίδιοι, λοιπόν, που καταγγέλλουν για τα αυξημένα φορολογικά έσοδα ζητάνε παραπάνω μέτρα. Αυτή την παράνοια, οφείλουμε να την επισημάνουμε.* Γιατί δεν θα αργήσει ξανά η στιγμή που θα ξαναπροτείνουν παραπάνω. Και την ίδια στιγμή θα καταγγέλλουν και τα παραπάνω φορολογικά έσοδα»», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: «Για ακόμα μια φορά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ διαστρεβλώνει πλήρως συνειδητά τα λεγόμενά μου για να δημιουργήσει στρεβλές εντυπώσεις και να παραπλανήσει την κοινή γνώμη και μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο.

Αυτό κύριοι του ΠΑΣΟΚ δεν λέγεται αντιπολίτευση, αλλά κλεφτοπόλεμος. Με τέτοιες μεθόδους η βελόνα, στην καλύτερη περίπτωση για εσάς, θα παραμένει κολλημένη».

Διαβάστε επίσης:

Επιμένει ο Δένδιας να βαφτίζει «προστασία επιπέδου ζωής» την εμπλοκή στον πόλεμο – «Όταν απειλούνται διυλιστήρια βλάπτεται η καθημερινότητα του Έλληνα»

Γεωργιάδης κατά Κωνσταντοπούλου: «Κινητό φαινόμενο χυδαιότητας, κάνει bullying σε όποιον βλέπει μπροστά της»

Επίσκεψη Δένδια στο 625 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού στα Ιωάννινα, γευμάτισε με νεοσύλλεκτους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Προειδοποίηση για σοβαρές επιπτώσεις από μια παρατεταμένη σύγκρουση στον Κόλπο

ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είμαστε ούτε στα μισά» του πολέμου – «Η Τεχεράνη δεν μπορεί πλέον να εμπλουτίζει ουράνιο» λέει ο Νετανιάχου – Διυλιστήρια και F-35 των ΗΠΑ χτύπησαν οι Ιρανοί – Live οι εξελίξεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: Ο πόλεμος ανεβάζει τη ΝΔ, νέα κέρδη σχεδόν 2 μονάδων – 8 στους 10 ζητούν να ανοίξει ξανά η υπόθεση των υποκλοπών

ΚΟΣΜΟΣ

Από τον Μπομπ Σφουγγαράκη στα video games: Η «ποπ» προπαγάνδα του πολέμου στο Ιράν από τον Λευκό Οίκο

ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: 16χρονος μετέτρεψε το δωμάτιο του σε εργαστήριο παραγωγής κροτίδων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

CUCINA POVERA

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

ΚΑΛΧΑΣ

Το μυστήριο με τη νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ, το δίδυμο Δένδιας – Πιερρακάκης, η παραπομπή Ζαχαριάδη με στόχο… Τσίπρα και ο Πάρις κόντρα στην Όλγα    

BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

