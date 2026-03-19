Γεωργιάδης κατά Κωνσταντοπούλου: «Κινητό φαινόμενο χυδαιότητας, κάνει bullying σε όποιον βλέπει μπροστά της»

Συνέχισε την κόντρα του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο Άδωνις Γεωργιάδης, μετά τη σφοφρή σύγκρουση στη Βουλή όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον βιντεοσκόπησε να τρώει κρακεράκι στην αίθουσα της Ολομέλειας.
«Είναι ένα κινητό φαινόμενο χυδαιότητας, τοξικότητας, όποιον βλέπει μπροστά της, του κάνει bullying» είπε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, προσθέτοντας ότι δεν έχει δει παρόμοιες συμπεριφορές όλα τα χρόνια που είναι βουλευτής.
«Χαίρομαι που χάρη στη δική μας αντίδραση ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει ο κανονισμός» είπε και κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου για «φάμπρικα με βίντεο».
«Αν την αφήναμε με αυτή τη “φάμπρικα” – είναι το 8ο βίντεο- ό,τι δεν της αρέσει το ανεβάζει, και φτάναμε οι 300 να βιντεοσκοπεί ο ένας τον άλλον, και κοροϊδεύαμε, δεν θα υπήρχε κοινοβούλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πρόσθεσε, επίσης, ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μέσα σε λίγο διάστημα έχει τσακωθεί με πλήθος βουλευτών.
Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο με τον υπουργό Υγείας να τρώσει κρακεράκι, συνοδεύοντάς το με σχόλιά της.
Επίσκεψη Δένδια στο 625 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού στα Ιωάννινα, γευμάτισε με νεοσύλλεκτους
Μαρινάκης για Τσίπρα: Το θράσος και η υποκρισία έχουν όρια
Παπασταύρου προς Φάμελλο: Το ύψος του ΕΦΚ σε βενζίνη και ντίζελ έχει υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ
