Γεωργιάδης κατά Κωνσταντοπούλου: «Κινητό φαινόμενο χυδαιότητας, κάνει bullying σε όποιον βλέπει μπροστά της»

Συνέχισε την κόντρα του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο Άδωνις Γεωργιάδης, μετά τη σφοφρή σύγκρουση στη Βουλή όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον βιντεοσκόπησε να τρώει κρακεράκι στην αίθουσα της Ολομέλειας.

«Είναι ένα κινητό φαινόμενο χυδαιότητας, τοξικότητας, όποιον βλέπει μπροστά της, του κάνει bullying» είπε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, προσθέτοντας ότι δεν έχει δει παρόμοιες συμπεριφορές όλα τα χρόνια που είναι βουλευτής.

«Χαίρομαι που χάρη στη δική μας αντίδραση ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει ο κανονισμός» είπε και κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου για «φάμπρικα με βίντεο».

«Αν την αφήναμε με αυτή τη “φάμπρικα” – είναι το 8ο βίντεο- ό,τι δεν της αρέσει το ανεβάζει, και φτάναμε οι 300 να βιντεοσκοπεί ο ένας τον άλλον, και κοροϊδεύαμε, δεν θα υπήρχε κοινοβούλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μέσα σε λίγο διάστημα έχει τσακωθεί με πλήθος βουλευτών.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο με τον υπουργό Υγείας να τρώσει κρακεράκι, συνοδεύοντάς το με σχόλιά της.

