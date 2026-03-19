Επίσκεψη Δένδια στο 625 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού στα Ιωάννινα, γευμάτισε με νεοσύλλεκτους

Απροειδοποίητη επίσκεψη στους θαλάμους νεοσυλλέκτων του Σημείου Υποδοχής Οπλιτών στο 625 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού στα Ιωάννινα πραγματοποίησε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Στο πλευρό ήταν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης.

Επισκέφθηκα απροειδοποίητα, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη, τους θαλάμους νεοσυλλέκτων του Σημείου Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ), στο 625 Μ/Π ΤΠ στα #Ιωάννινα. Επισκέφθηκα επίσης τα μαγειρεία και το εστιατόριο, όπου γευματίσαμε με τα στελέχη & τους νεοσύλλεκτους. pic.twitter.com/2cYSmECh2H — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 19, 2026

