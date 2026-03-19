Παπασταύρου προς Φάμελλο: Το ύψος του ΕΦΚ σε βενζίνη και ντίζελ έχει υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ

Στις βολές της αντιπολίτευσης για ελλιπή μέτρα αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών του πολέμου απάντησε ο υπουργός υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην Ολομέλεια επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης «Κύρωση της από 11.3.2026 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες ρυθμίσεις για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας” (Α΄ 37)».

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε όλες τις κρίσεις έχει αποδείξει ότι λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα για να μην μείνει κανένας πολίτης πίσω. Γι’ αυτό είχε και θα έχει την στήριξη της ελληνικής κοινωνίας» αντέτεινε ο κ. Παπασταύρου, σχολιάζοντας όσα ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

«Κατέχετε το πανελλήνιο πρωτάθλημα φορολόγησης του Έλληνα πολίτη»

Ο υπουργός είπε ότι ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση «για φόρους, για πολιτική σε βάρος της μεσαίας τάξης και ότι είμαστε η κυβέρνηση που υπογράφει συμφωνίες για υδρογονάνθρακες με αμερικανικές εταιρείες και “κωλοτούμπα”. Σοβαρά, μιλάει για φόρους ο ΣΥΡΙΖΑ… Ξεχνάτε ότι κατέχετε το πανελλήνιο πρωτάθλημα φορολόγησης του Έλληνα πολίτη; Το ξεχνάτε αυτό; Εμείς καταργήσαμε 83 φόρους. Να μιλήσουμε και για τον συγκεκριμένο Φόρο Ειδικής Κατανάλωσης καυσίμων που μας ζητάτε να μειωθεί; Ποιος έχει υπογράψει το σημερινό επίπεδο του ΕΦΚ στην βενζίνη και το ντίζελ; Η υπογραφή είναι ΣΥΡΙΖΑ».

Απαντώντας στη συνέχεια στις επικρίσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την συμφωνία με την Chevron, είπε: «Σοβαρά; Εσείς δεν ήσασταν που υπογράψατε το 2019; Δεν φωτογραφηθήκατε και δεν χαμογελούσατε τότε; Και τώρα κατηγορείτε εμάς; Για δε την λέξη “κωλοτούμπα” που είπατε, δεν ξέρω εάν ήταν μια εσωτερική μομφή στο δικό σας στρατόπεδο. Αυτό δεν θα το σχολιάσω».

Σχετικά με τις αναφορές ότι η Αυστρία ανακοίνωσε τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, ο υπουργός παρατήρησε: «Η κυβέρνηση της Αυστρίας ανακοίνωσε ένα μέτρο που σήμερα που μιλάμε δεν εφαρμόζεται. Θα μπει στην Βουλή για να εφαρμοστεί ως την 1η Απριλίου. Δηλαδή, μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί πήραμε ένα μέτρο (πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα) στις 11 Μαρτίου σε σχέση με κάποιον που θα πάρει ένα μέτρο την 1η Απριλίου. Αυτή είναι η λογική του ΣΥΡΙΖΑ».

Επικαλούμενος στοιχεία της Ε.Ε. που, όπως είπε, θα δώσει στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε πως «η Ελλάδα, τον Μάρτιο είχε την πέμπτη χαμηλότερη στην Ευρώπη χονδρική τιμή στην ηλεκτρική ενέργεια, ενώ το 2019 ήμασταν πρώτοι σε ακριβότερη τιμή. Έτυχε; Έγινε. Πόσες ΑΠΕ είχαμε το 2019; 6,5 GWATT. Και πόσες έχουμε σήμερα; 17 GWATT. Με αποτέλεσμα το 55% της ηλεκτρικής μας ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ, γι’ αυτό και δεν έχει αυξηθεί το κόστος στον Έλληνα πολίτη και είμαστε 5η στην χονδρική».

Απευθυνόμενος τέλος σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είπε ότι «ένα είναι σίγουρο. Υπάρχει μια γνήσια βούληση όλων των κομμάτων να υπάρξουν μέτρα που θα στηρίξουν τον Έλληνα πολίτη. Κανείς δεν είπε ότι θα είναι τα μόνα. Έδειξαν όμως τα άμεσα αντανακλαστικά και πέρασε το μήνυμα ότι δεν θα δεχθούμε φαινόμενα αισχροκέρδειας».

«Ένα πράγμα έχει αποδείξει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε όλες στις κρίσεις λαμβάνει εκείνα τα μέτρα με ένα μόνο στόχο, να μην μείνει κανείς πίσω. Γι’ αυτό είχε και θα έχει την στήριξη της ελληνικής κοινωνίας» κατέληξε.

Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot κατέρριψε ιρανικούς πυραύλους – Δένδιας: «Η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι» – Μαρινάκης: Αμυντική ενέργεια (Video)

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Επιστολή σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

Ακούστηκε κι αυτό: Τούρκος ναύαρχος πρότεινε στην Ελλάδα να στείλει τους Patriot στην Τουρκία για «την προστασία του ΝΑΤΟ» (video)