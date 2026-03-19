Επιμένει ο Δένδιας να βαφτίζει «προστασία επιπέδου ζωής» την εμπλοκή στον πόλεμο – «Όταν απειλούνται διυλιστήρια βλάπτεται η καθημερινότητα του Έλληνα»

Επιμένει στα περί «προστασίας του επιπέδου της ζωής του Έλληνα πολίτη» ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος έσπευσε από την πρώτη στιγμή να «κομπάσει» για την εμπλοκή της χώρας στον όλεθρο της Μέση Ανατολή, μέσω της κατάρριψης ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στην οποία προχώρησε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που έχει σταλεί στη Σαουδική Αραβία. Αιχμηρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Σημαντική ημέρα» χαρακτήρισε τη σημερινή ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας από την Αλεξανδρούπολη, καθώς, όπως είπε «είχαμε την κατάρριψη των βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία Patriot, η οποία προστατεύει εγκαταστάσεις της Aramco στη Σαουδική Αραβία και όχι μόνο, καθώς έτσι προστατεύεται και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών».

Είπε ότι όταν απειλούνται εγκαταστάσεις πετρελαίου και όταν δέχονται επιθέσεις αυξάνεται η τιμή του προϊόντος κάτι που «βλάπτει την καθημερινότητα του Έλληνα, του Ευρωπαίου και κάθε πολίτη στον κόσμο».

Ήδη από το πρωί, ο Νίκος Δένδιας με περηφάνια μας ενημέρωσε πως ο αξιόμαχος στρατός μας σήμερα χτύπησε βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Άμυνας, τα ελληνικά Patriot βρίσκονται εκεί για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ελληνικά συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν έπειτα από συναγερμό για απειλή, ενώ εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (19/3) η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας την άμεση στρατιωτική εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ελληνική κυβέρνηση, μέσω του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια «κομπάζει» για το «αξιόμαχο» των Ενόπλων Δυνάμεων που προστατεύει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της «Aramco» και για την εμπλοκή για την «προστασία του επιπέδου ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών». Άλλωστε για την «προστασία του επιπέδου ζωής» καλεί ο Ντόναλντ Τραμπ τις χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

«Με αυτόν τον τρόπο, καταρχήν, η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί αυτό τον καιρό. Αλλά, επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως η πυροβολαρχία βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία από το 2021, όταν στάλθηκε για προστασία πετρελαϊκών εγκαταστάσεων από επιθέσεις των Χούθι.

Η δήλωση του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια

«Σήμερα το πρωί η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Με αυτό τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό. Αλλά επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς, προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των ευρωπαίων πολιτών. Η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί μια τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής όλου του πλανήτη. Η δημιουργία πληθωρισμού, η δημιουργία ακρίβειας μας απειλεί επίσης και είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη απειλή. Η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτήν τη συγκυρία μια τεράστια σημασία. Θα ήθελα να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία γι’ αυτό το οποίο κατάφεραν».

Eρωτηθείς σχετικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημείωσε ότι «δεν είναι θέμα εμπλοκής αλλά είναι μια αμυντική ενέργεια αποτροπής και όπως είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και προστατεύει τους Έλληνες και ευρωπαίους πολίτες. Είναι μια αμυντική ενέργεια».

Εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη

«Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με δήλωσή του επαίρεται και υπερτονίζει το γεγονός της κατάρριψης δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από συστοιχία ελληνικών Patriot, που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία και λειτουργεί με ελληνικό στρατιωτικό προσωπικό. Προφανώς, η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο κ. πρωθυπουργός είχε αποκλείσει» τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης, υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

«Η πραγματικότητα είναι μία: μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής (άμεσης ή έμμεσης) της Ελλάδας στον πόλεμο, θέση που εξαρχής υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ» υπογραμμίζει.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, από το βήμα της Βουλής επισήμανε: «Να βάλω ένα ερώτημα, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει δημόσια ότι δε θα έχει καμία εμπλοκή η χώρα μας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σήμερα μαθαίνουμε από τον κ. Δένδια την ανακοίνωση ότι οι συστοιχίες patriot -που κακώς βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία-, εμπλέκονται στη διαδικασία της σύρραξης. Ρωτώ λοιπόν γιατί δεν επιστρέφουν οι συστοίχιες εδώ με τους έλληνες στρατιωτικούς γιατί αυτά είναι τα δικά μας στρατιωτικά συμφέροντα και αυτό στην πράξη σημαίνει μη εμπλοκή στην σύγκρουση. Είναι τελικά σε κάτι συνεπής ο κ. Μητσοτάκης;».

«Οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας κ.Δένδια για την κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία συνιστά ωμή παραδοχή της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι είχε εκφράσει από το 2021 την αντίθεσή του στους Patriot και είχε ζητήσει την ανάκλησή τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η κυβέρνηση «οφείλει να αντιληφθεί ότι το συμφέρον και η ασφάλεια της Ελλάδας επιβάλλουν την μη εμπλοκή στον πόλεμο με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και την ανάληψη συγκεκριμένων διπλωματικών πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και της ειρήνης. Η πρόσδεση του κ. Μητσοτάκη στο άρμα Τραμπ-Νετανιάχου δημιουργεί μόνο κινδύνους για τη χώρα μας».

«Πρέπει άμεσα να ανακληθεί η πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιωτικοί στην πατρίδα μας. Οι ερωτήσεις είναι επίμονες και ζητούν απαντήσεις όπως επισημάναμε και στην πρόσφατη ερώτηση μας στη Βουλή.

Για ποιο σκοπό επιλέγει η κυβέρνηση να παραμένει η συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία για την προστασία των εγκαταστάσεων της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της χώρας, Saudi Aramco, εμπλέκοντας έτσι de facto την Ελλάδα στον πόλεμο με το Ιράν;

Θεωρεί η κυβέρνηση ότι αυτός είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να υπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας;

Ποια συμφέροντα, ποιών δυνάμεων υπηρετεί εντέλει η παρατεινόμενη παρουσία της Ελληνικής συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία και μάλιστα σε μια τόσο επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη συγκυρία όπως η σημερινή με τον πόλεμο να γενικεύεται;

Πως διασφαλίζει η κυβέρνηση ότι η ταυτόχρονη παρουσία Patriot για παροχή αντιβαλλιστικής προστασίας, σε Σαουδική Αραβία, Βουλγαρία, Κύπρο κα, δεν οδηγεί στο φαινόμενο της υπερέκτασης (overstretched), στην υπέρβαση δηλαδή των δυνατοτήτων στρατιωτικής αντοχής της χώρας μας, υπονομεύοντας έτσι μακροπρόθεσμα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της κοινωνίας;» ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε σχόλιό του, για τις δηλώσεις Δένδια σχετικά με τη συμμετοχή της ελληνικής συστοιχίας «Patriot» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ υπογραμμίζει τα εξής:

«Οι ωμές δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους για να προστατεύσει εγκαταστάσεις πετρελαίου, αποτελούν κυνική ομολογία της ενεργού συμμετοχής της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και των μεγάλων κινδύνων για τους Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται εκτός συνόρων.

Ο υπουργός της “κουλτούρας των φερέτρων” έφτασε μάλιστα στο σημείο να καμαρώνει για την εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και να την εμφανίζει ως δήθεν προστασία του λαού από τις υψηλές τιμές της ενέργειας. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο χυδαιότητας για να νομιμοποιήσουν στη συνείδηση του λαού τη συμμετοχή της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι κρίσιμες αυτές εξελίξεις επιβάλλουν τη μέγιστη δυνατή λαϊκή κινητοποίηση για να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία “Patriot” από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψουν οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και τα αεροπλάνα της Πολεμικής Αεροπορίας που βρίσκονται εκτός συνόρων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές. Να κλείσουν εδώ και τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις που αποτελούν ορμητήρια πολέμου και πολεμικό στόχο αντιποίνων».

Η Νέα Αριστερά, από την πλευρά της, τονίζει ότι η κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία που ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ και «περήφανα» από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ένα πράγμα σημαίνει: Η Ελλάδα έχει ήδη εμπλακεί στον πόλεμο.

Στην ανακοίνωσή της προσθέτει:

«Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί “μη εμπλοκής” καταρρέουν στην πράξη. Την ίδια ώρα που τα ελληνικά οπλικά συστήματα συμμετέχουν σε ενεργό πεδίο σύγκρουσης, η χώρα δεν είναι “παρατηρητής”, είναι μέρος της σύρραξης.

Ο κ. Δένδιας μάς λέει ότι ελληνικά όπλα προστατεύουν τα διυλιστήρια μιας ξένης χώρας, τα συμφέροντα μιας πολυεθνικής. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν ονομάζεται “εθνικά συμφέροντα”. Ο κ. Δένδιας υπερηφανεύεται που ελληνικός πολεμικός εξοπλισμός ενεπλάκη υπέρ ξένων οικονομικών συμφερόντων.

Η Νέα Αριστερά το δηλώνει καθαρά: κ. Δένδια, ο ελληνικός λαός δεν θα πολεμήσει για τα κέρδη καμιάς πολυεθνικής! Απαιτούμε άμεση απεμπλοκή της χώρας. Καμία συμμετοχή στον πόλεμο των Τραμπ και Νετανιάχου – Κανένας φαντάρος και κανένα οπλικό σύστημα εκτός των συνόρων της Ελλάδας.

Την παρουσία του Νίκου Δένδια στη Βουλή για να δώσει απαντήσεις για όσα έγιναν ζήτησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, που έκανε λόγο για επικίνδυνη εξέλιξη.

«Σήμερα η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που φέρεται ότι κατευθύνονταν σε διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας.

Το επιβεβαίωσε πριν από λίγο επίσημα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, ο οποίος μάλιστα ισχυρίστηκε ότι έτσι η ελληνική συστοιχία προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Μόνο που δεν τον είδαμε να πανηγυρίζει, τον κ. Δένδια, γι’ αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη.

Οφείλει όμως, επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, οφείλει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, όπως βεβαίως οφείλει και ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, καταρχάς να ενημερώσουν την Εθνική Αντιπροσωπεία και τον ελληνικό λαό.

Καλώ λοιπόν άμεσα τον κ. Δένδια να έρθει εδώ στη Βουλή σήμερα, όσο συζητείται αυτό το νομοσχέδιο, και να μας απαντήσει.

Να μας απαντήσει τι σημαίνει αυτή η εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη.

Εμπλέκεται η χώρα μας στον πόλεμο κ. Δένδια και κ. Μητσοτάκη; Αυτό σημαίνει; Μπορεί να εγγυηθεί η ελληνική κυβέρνηση, όπως δήλωνε τις προηγούμενες ημέρες, ότι δεν εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ;».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ζήτησε πληρέστερη ενημέρωση από κυβέρνηση στη Βουλή για το τι συμβαίνει και εξέφρασε την ελπίδα να μην υπάρξει εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων σε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

