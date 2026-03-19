«Προστασία επιπέδου ζωής» η κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από ελληνικούς Patriot – Σάλος για την εμπλοκή, για αμυντική ενέργεια μιλά το Μαξίμου

Στην κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων προχώρησε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που έχει σταλεί στη Σαουδική Αραβία, επιβεβαιώνοντας την ελληνική εμπλοκή στον όλεθρο της Μέσης Ανατολής για την… «προστασία του επιπέδου ζωής» μας. Αιχμηρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο Νίκος Δένδιας με περηφάνια μας είπε πως ο αξιόμαχος στρατός μας σήμερα χτύπησε βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Άμυνας, τα ελληνικά Patriot βρίσκονται εκεί για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ελληνικά συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν έπειτα από συναγερμό για απειλή, ενώ εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (19/3) η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας την άμεση στρατιωτική εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ελληνική κυβέρνηση, μέσω του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια «κομπάζει» για το «αξιόμαχο» των Ενόπλων Δυνάμεων που προστατεύει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της «Aramco» και για την εμπλοκή για την «προστασία του επιπέδου ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών». Άλλωστε για την «προστασία του επιπέδου ζωής» καλεί ο Ντόναλντ Τραμπ τις χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

«Με αυτόν τον τρόπο, καταρχήν, η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί αυτό τον καιρό. Αλλά, επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως η πυροβολαρχία βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία από το 2021, όταν στάλθηκε για προστασία πετρελαϊκών εγκαταστάσεων από επιθέσεις των Χούθι.

Η δήλωση του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια

«Σήμερα το πρωί η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Με αυτό τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό. Αλλά επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς, προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των ευρωπαίων πολιτών. Η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί μια τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής όλου του πλανήτη. Η δημιουργία πληθωρισμού, η δημιουργία ακρίβειας μας απειλεί επίσης και είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη απειλή. Η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτήν τη συγκυρία μια τεράστια σημασία. Θα ήθελα να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία γι’ αυτό το οποίο κατάφεραν».

Eρωτηθείς σχετικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημείωσε ότι «δεν είναι θέμα εμπλοκής αλλά είναι μια αμυντική ενέργεια αποτροπής και όπως είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και προστατεύει τους Έλληνες και ευρωπαίους πολίτες. Είναι μια αμυντική ενέργεια».

«Κυνική ομολογία της ενεργού συμμετοχής της Ελλάδας στον βρόμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, από το βήμα της Βουλής επισήμανε: «Να βάλω ένα ερώτημα, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει δημόσια ότι δε θα έχει καμία εμπλοκή η χώρα μας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σήμερα μαθαίνουμε από τον κ. Δένδια την ανακοίνωση ότι οι συστοιχίες patriot -που κακώς βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία-, εμπλέκονται στη διαδικασία της σύρραξης. Ρωτώ λοιπόν γιατί δεν επιστρέφουν οι συστοίχιες εδώ με τους έλληνες στρατιωτικούς γιατί αυτά είναι τα δικά μας στρατιωτικά συμφέροντα και αυτό στην πράξη σημαίνει μη εμπλοκή στην σύγκρουση. Είναι τελικά σε κάτι συνεπής ο κ. Μητσοτάκης;».

Σε σχόλιό του, για τις δηλώσεις Δένδια σχετικά με τη συμμετοχή της ελληνικής συστοιχίας «Patriot» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ υπογραμμίζει τα εξής:

«Οι ωμές δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους για να προστατεύσει εγκαταστάσεις πετρελαίου, αποτελούν κυνική ομολογία της ενεργού συμμετοχής της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και των μεγάλων κινδύνων για τους Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται εκτός συνόρων.

Ο υπουργός της “κουλτούρας των φερέτρων” έφτασε μάλιστα στο σημείο να καμαρώνει για την εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και να την εμφανίζει ως δήθεν προστασία του λαού από τις υψηλές τιμές της ενέργειας. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο χυδαιότητας για να νομιμοποιήσουν στη συνείδηση του λαού τη συμμετοχή της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι κρίσιμες αυτές εξελίξεις επιβάλλουν τη μέγιστη δυνατή λαϊκή κινητοποίηση για να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία “Patriot” από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψουν οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και τα αεροπλάνα της Πολεμικής Αεροπορίας που βρίσκονται εκτός συνόρων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές. Να κλείσουν εδώ και τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις που αποτελούν ορμητήρια πολέμου και πολεμικό στόχο αντιποίνων».

Η Νέα Αριστερά, από την πλευρά της, τονίζει ότι η κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία που ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ και «περήφανα» από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ένα πράγμα σημαίνει: Η Ελλάδα έχει ήδη εμπλακεί στον πόλεμο.

Στην ανακοίνωσή της προσθέτει:

«Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί “μη εμπλοκής” καταρρέουν στην πράξη. Την ίδια ώρα που τα ελληνικά οπλικά συστήματα συμμετέχουν σε ενεργό πεδίο σύγκρουσης, η χώρα δεν είναι “παρατηρητής”, είναι μέρος της σύρραξης.

Ο κ. Δένδιας μάς λέει ότι ελληνικά όπλα προστατεύουν τα διυλιστήρια μιας ξένης χώρας, τα συμφέροντα μιας πολυεθνικής. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν ονομάζεται “εθνικά συμφέροντα”. Ο κ. Δένδιας υπερηφανεύεται που ελληνικός πολεμικός εξοπλισμός ενεπλάκη υπέρ ξένων οικονομικών συμφερόντων.

Η Νέα Αριστερά το δηλώνει καθαρά: κ. Δένδια, ο ελληνικός λαός δεν θα πολεμήσει για τα κέρδη καμιάς πολυεθνικής! Απαιτούμε άμεση απεμπλοκή της χώρας. Καμία συμμετοχή στον πόλεμο των Τραμπ και Νετανιάχου – Κανένας φαντάρος και κανένα οπλικό σύστημα εκτός των συνόρων της Ελλάδας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ζήτησε πληρέστερη ενημέρωση από κυβέρνηση στη Βουλή για το τι συμβαίνει και εξέφρασε την ελπίδα να μην υπάρξει εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων σε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

Δούκας: «Δεν φοβάμαι τη διαγραφή, θα λέω τις απόψεις μου για να ξεκολλήσει η βελόνα» (video)

Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot κατέρριψε ιρανικούς πυραύλους – Δένδιας: «Η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι» – Μαρινάκης: Αμυντική ενέργεια (Video)

ΚΚΕ για χρήση ελληνικών Patriot στη Μέση Ανατολή: Κυνική ομολογία Δένδια για ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο