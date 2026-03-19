Δούκας: «Δεν φοβάμαι τη διαγραφή, θα λέω τις απόψεις μου για να ξεκολλήσει η βελόνα» (video)

Απόφαση Συνεδρίου για το «όχι» στη συνεργασία μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, περιγράφοντας το σχέδιό του για μια «προοδευτική διακυβέρνηση με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ».

Το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην ερώτηση για το αν αποφεύγει να πει καθαρά την άποψή του από το φόβο της διαγραφής του από το Νίκο Ανδρουλάκη τονίζει ότι «δεν ανησυχώ, το μόνο που φοβάμαι είναι να μην πω την άποψή μου, θα λέω την άποψή μου για να συμβάλω και εγώ στο να πάει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα».

Ο κ. Δούκας σημειώνει ότι «είναι κακό να μη μιλάμε, να πηγαίνουμε στα Συνέδρια και να χειροκροτούμε μόνο».

Και προσθέτει: «Οι προτάσεις μου δεν είναι αντιπαραθετικές. Όσοι θεωρούν ότι είμαστε στην ίδια θέση, να προχωρήσουμε μαζί σε πρωτοβουλίες.

Τα Συνέδρια είναι για να λαμβάνονται στρατηγικές αποφάσεις. Με ευχολόγια θα πάμε; Το «όχι» στη Νέα Δημοκρατία είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβει το Συνέδριο.

Δεν θέλω να λέω ότι είναι μια πρόταση Δούκα, προτείνω να τη συζητήσουμε στο Συνέδριο και να τη συνδιαμορφώσουμε- και θέλω να λέω μετά από το Συνέδριο ότι είναι μια απόφαση ΠΑΣΟΚ».

Δούκας για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Ο Δήμαρχος Αθηναίων μιλώντας στο OPEN επανέλαβε ότι είναι κατά της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου κι ότι «δεν υπάρχει πρόεδρος υπό ομηρεία».

Εξήγησε ότι ο ίδιος θα λάβει πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της πρότασής του ώστε να γίνει απόφαση Συνεδρίου, συμπλήρωσε ότι στηρίζει απολύτως το αφήγημα Ανδρουλάκη για νίκη στις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη ΝΔ και πρόβλεψε ότι «θα ξεκολλήσουμε όλοι μαζί τη βελόνα, με αφετηρία επανεκκίνησης το Συνέδριο».

Εάν ωστόσο το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές αλλά και δεν υπάρχει αυτοδυναμία ο Χάρης Δούκας το ξεκαθαρίζει: Πρέπει ως ΠΑΣΟΚ να μείνουμε στην αντιπολίτευση».

Και συνεχίζει λέγοντας ότι «Θα είναι καταστροφική για τη χώρα και το κόμμα μια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ».

Ο κ. Δούκας εισηγείται επίσης προγραμματικό διάλογο από τώρα με τις προοδευτικές δυνάμεις με δική μας πρωτοβουλία. Στρέφεται προς την Αριστερά; «ΠΑΣΟΚ είμαι, τι θα είμαι με τη δεξιά;», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Απέναντι στις επιθέσεις του Κώστα Μπακογιάννη που δηλώνει ότι το μόνο πράσινο που ενδιαφέρει τον Δούκα είναι στο ΠΑΣΟΚ ο Δήμαρχος Αθηναίων προτάσσει χαριτολογώντας το εξής: «Ο κ. Μπακογιάννης πρέπει να πάρει μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ, γιατί βλέπω ότι τον ενδιαφέρει πολύ και θέλει να ενημερώνεται για τα εσωκομματικά».

