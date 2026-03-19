ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 14:38
19.03.2026 13:07

ΚΚΕ για χρήση ελληνικών Patriot στη Μέση Ανατολή: Κυνική ομολογία Δένδια για ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο

KKE_SIMAIA_new

Με επιθετικό τόνο, το ΚΚΕ σχολίασε την δήλωση Δένδια για την χρήση των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία.

«Οι ωμές δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους για να προστατεύσει εγκαταστάσεις πετρελαίου, αποτελεί κυνική ομολογία της ενεργούς συμμετοχής της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και των μεγάλων κινδύνων για τους Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται εκτός συνόρων» αναφέρουν από τον Περισσό.

«Ο υπουργός της “κουλτούρας των φερέτρων” έφτασε μάλιστα στο σημείο να καμαρώνει για την εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και να την εμφανίζει ως δήθεν προστασία του λαού από τις υψηλές τιμές της ενέργειας. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο χυδαιότητας για να νομιμοποιήσουν στη συνείδηση του λαού τη συμμετοχή της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ» προσθέτει και καταλλήγει:

«Οι κρίσιμες αυτές εξελίξεις επιβάλλουν τη μέγιστη δυνατή λαϊκή κινητοποίηση για να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία “Patriot” από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψουν οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και τα αεροπλάνα της Πολεμικής Αεροπορίας που βρίσκονται εκτός συνόρων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές. Να κλείσουν εδώ και τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που αποτελούν ορμητήρια πολέμου και πολεμικό στόχο αντιποίνων».

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Θα χρειαστούμε ευρωπαϊκές απαντήσεις αν παραταθεί η κρίση» (video)

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Επιστολή σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

Η αέναη κόντρα Λυμπερόπουλου-Κυρανάκη και οι πολιτικές συνέπειες ενόψει εκλογών

google_news_icon

opekepe_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληροφορίες για 17 βουλευτές στη νέα δικογραφία

theodorikakos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία Θεοδωρικάκου με βενζινοπώλες – Πλαφόν ως τις 30 Ιουνίου, δεν πάνε σε κινητοποιήσεις

kerameos_2104_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επέκταση σε 5 νέους κλάδους από τον Απρίλιο – Τι αλλάζει

theatro-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Οι Δακτυλογράφοι» του Μάρεϊ Σίζγκαλ από τις 4 Απριλίου στο ΠΛΥΦΑ

kent_panepistimio
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νέα αύξηση στα κρούσματα μηνιγγίτιδας, έφτασαν τα 27 – Προληπτική θεραπεία και εμβολιασμός σε χιλιάδες άτομα

stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

overnight_oats
CUCINA POVERA

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

jumbo 665- new
BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

dendias- pierrakakis- zaxariadis- markogiannaki – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το μυστήριο με τη νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ, το δίδυμο Δένδιας – Πιερρακάκης, η παραπομπή Ζαχαριάδη με στόχο… Τσίπρα και ο Πάρις κόντρα στην Όλγα    

opekepe_new
theodorikakos
kerameos_2104_1460-820_new
