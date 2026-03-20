ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 16:06
20.03.2026 14:17

«Θύελλα» στη Νέα Αριστερά: Φήμες ότι ο Χαρίτσης παραιτείται τις επόμενες ώρες

20.03.2026 14:17
Εντείνεται τις τελευταίες ώρες η φημολογία περί επικείμενης παραίτησης του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία της Νέας Αριστεράς, κάτι που θα σημάνει την απαρχή διαλυτικών εξελίξεων για το κόμμα και ανακατέματος της τράπουλας στον ευρύτερο χώρο, εν μέσω αναμονής του κυοφορούμενου κόμματος Τσίπρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις εντός της ημέρας.

Τις τελευταίες ημέρες ο Αλέξης Χαρίτσης φέρεται να έχει λάβει τις προσωπικές του αποφάσεις, και στελέχη μιλούν για δρομολογημένες εξελίξεις. Ωστόσο καθώς απομένουν τελικές διευθετήσεις ανάλογα με το σενάριο παραίτησης που θα επιλέξει, εκκρεμούν κάποιες λεπτομέρειες που ίσως αποδειχθούν σημαντικές.

Αυτές φαίνεται να βρίσκονται στο «μενού» συνάντησης που σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει σήμερα με τον γραμματέα του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο οποίος είναι ο πιθανός διάδοχος.

Το ερώτημα είναι αν ο Αλέξης Χαρίτσης

  • Θα παραιτηθεί μόνο από την προεδρία του κόμματος (άρα και της ΚΟ) αλλά θα παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα
  • Θα παραιτηθεί και από την προεδρία, και από βουλευτής αποχωρόντας από το κόμμα
  • Θα παραιτηθεί από την προεδρία του κόμματος αλλά θα ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Ερώτημα, επίσης, είναι αν θα τον ακολουθήσουν – και πότε – άλλοι βουλευτές, που επίσης βρίσκονται σε τροχιά εξόδου με το βλέμμα στο κόμμα Τσίπρα, όπως ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αχτσιόγλου και όσοι ακόμη βουλευτές βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος.

