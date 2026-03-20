Μητσοτάκης σε ελληνική εφημερίδα της Αυστραλίας: «Περήφανος για την ψήφο των ομογενών»

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνεται στους Έλληνες της Αυστραλίας, μέσω της ομογενειακής εφημερίδας «Ελληνικός Κήρυκας» και παρουσιάζει το πρόσωπο μιας Ελλάδας που αλλάζει ριζικά, χτίζοντας παράλληλα μια νέα, πιο ουσιαστική σχέση με τη Διασπορά.

Παρόλο που η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν επέτρεψε το προγραμματισμένο του ταξίδι, το μήνυμα του πρωθυπουργού παραμένει ξεκάθαρο: Ο δεσμός με την ομογένεια ξεπερνά τα όρια του συμβολισμού. Είναι μια σχέση στρατηγική και διαχρονική, που επηρεάζει άμεσα το μέλλον και την πορεία ολόκληρης της χώρας.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε υπό τη σκιά των διεθνών εξελίξεων, με τον πρωθυπουργό να εξηγεί ότι η παρουσία του στην Αθήνα κρίθηκε επιβεβλημένη για τη διασφάλιση της σταθερότητας. Ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται για ματαίωση:

«Η πρόθεσή μου να επισκεφθώ την Αυστραλία στο κοντινό μέλλον παραμένει αμετάβλητη» και εξήρε την παρουσία της ελληνικής διασποράς στην μακρινή ήπειρο. Μεταξύ άλλων χαρακτήρισε την Ελλάδα μια χώρα που μετασχηματίζεται, οικονομικά, τεχνολογικά και θεσμικά, καθώς και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και πύλη μεταξύ Ευρώπης και του ευρύτερου κόσμου.

«Η στρατηγική γεωγραφική θέση της Ελλάδας, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλει στη σταδιακή ανάδειξή της σε έναν σημαντικό ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο για την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σημαντικές επενδυτικές δυνατότητες στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των υποδομών logistics, καθώς η Ελλάδα λειτουργεί ως φυσική πύλη ανάμεσα σε δύο ηπείρους.

Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ενός δυναμικού ψηφιακού οικοσυστήματος, με ισχυρή προτεραιότητα στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της υγείας και στις δημόσιες υπηρεσίες» είπε ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στις δυνατότητες της Ελλάδας.

Αναφερόμενος στη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας είπε ότι θα αποτελούσε αναμφίβολα καταλύτη για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών οικονομικών μας σχέσεων και σε μια περίοδο αυξανόμενου κατακερματισμού στο διεθνές εμπόριο και το γεωπολιτικό περιβάλλον, καθίσταται επιτακτική η ενίσχυση και διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Είναι, συνεπώς, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν εκκινήσει εκ νέου, ενώ διαπιστώνεται σαφής πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές για την επίτευξη μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας. Εκτιμώ ότι θα βρεθώ στην ευχάριστη θέση να υπογράψω τη σχετική συμφωνία κατά την επίσκεψή μου στην Αυστραλία» είπε.

Τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποστείλει ένα ισχυρό μήνυμα για την πρόθεση μας να αναβαθμίσουμε περαιτέρω τη σχέση μας με την Αυστραλία και να εμβαθύνουμε την οικονομική συνεργασία.

«Αυτό βρίσκεται στον πυρήνα των κοινών μας επιδιώξεων: ισχυρότεροι οικονομικοί δεσμοί, μεγαλύτερη κινητικότητα, περισσότερες επενδύσεις και μια σχέση που αντανακλά το βάθος των ανθρώπινων δεσμών που συνδέουν τις δύο χώρες μας, πρωτίστως, την ελληνοαυστραλιανή παροικία» σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στην επιστολική ψήφο την χαρακτήρισε μια ιστορική κατάκτηση για τον Ελληνισμό και είπε: «Από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, βασική μας προτεραιότητα ήταν να διασφαλίσουμε ότι οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό μπορούν να ασκούν απρόσκοπτα το εκλογικό τους δικαίωμα.

Για πολλά χρόνια, το ελληνικό κράτος τιμούσε τη διασπορά στα λόγια, όχι όμως πάντοτε και στην πράξη. Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση έρχεται να διορθώσει αυτή την ασυνέπεια. Δεν πρόκειται απλώς για μια τεχνική προσαρμογή του εκλογικού συστήματος.

Είναι μια ουσιαστική θεσμική τομή που διευρύνει το πεδίο της δημοκρατίας μας και κατοχυρώνει ίσα δικαιώματα για όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

Η ψήφος ενός Έλληνα στη Μελβούρνη, στο Λονδίνο, στη Φρανκφούρτη ή στο Τορόντο οφείλει να έχει το ίδιο βάρος με εκείνη ενός πολίτη στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη».

Αναφερόμενος στα προβλήματα των ομογενών με τις κατά τόπους ελληνικές διπλωματικές αρχές, είπε ότι η οικονομική κρίση άφησε τις διπλωματικές και προξενικές μας αρχές σοβαρά υποστελεχωμένες. Όμως -είπε- αυτή η περίοδος σταδιακά ολοκληρώνεται.

«Έχουμε καταβάλει μια συστηματική προσπάθεια να φέρουμε τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού πιο κοντά στη μητέρα πατρίδα.

Αυξήσαμε τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, προχωρούμε σε προσλήψεις διοικητικού προσωπικού και βελτιώσαμε τις συνθήκες των υπηρεσιών στο εξωτερικό, ώστε οι αποστολές μας στην Αυστραλία να μπορούν να στελεχώνονται επαρκώς παρά το υψηλό κόστος διαβίωσης.

Οι χρόνοι αναμονής έχουν ήδη μειωθεί, αλλά ασφαλώς υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο βελτίωσης.

Οι προξενικές υπηρεσίες στην Αυστραλία αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα και είμαι βέβαιος ότι, όταν συναντηθούμε, τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας και της σταθερής μας βούλησης να αναβαθμίσουμε την εξυπηρέτηση των ομογενών θα είναι ήδη εμφανή».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον τουρισμό από την Αυστραλία που όπως είπε είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την Ελλάδα.

«Οι Αυστραλοί είναι πάντοτε ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στους πρώτους εννέα μήνες του 2025 τα τουριστικά έσοδα από την Αυστραλία ανήλθαν σε 262,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε σύγκριση με το σύνολο του 2024, όταν τα έσοδα έφτασαν τα 192 εκατομμύρια ευρώ, πρόκειται για αύξηση περίπου 37%» σημείωσε. Επιδιώκουμε να υπάρχει αεροπορική σύνδεση καθημερινά με την Αθήνα.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις ο πρωθυπουργός είπε ότι η εξωτερική μας πολιτική στηρίζεται σταθερά στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στην κυριαρχία των κρατών και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών.

«Σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας και ως αξιόπιστος εταίρος στην ευρύτερη περιοχή».

Όπως είπε, ενισχύουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, ενώ ταυτόχρονα εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα, συνεχίζουμε να επενδύουμε στις αμυντικές δυνατότητες της χώρας, ώστε η Ελλάδα να παραμένει ασφαλής και προετοιμασμένη σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

«Όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτά χωρίς την πολιτική σταθερότητα που διαθέτει σήμερα η χώρα. Σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν εύθραυστους πολιτικούς συσχετισμούς, η κυβέρνηση μας διαθέτει σαφή εντολή και την αυτοπεποίθηση να προχωρά στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις» τόνισε με έμφαση ο κ. Μητσοτάκης.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήρε τη συνεισφορά των Ελληνοαυστραλών, χαρακτηρίζοντάς τους «εταίρους στο μέλλον της Ελλάδας» και όχι απλώς μέρος της ιστορίας.

Με αφορμή τα 100 χρόνια του «Ελληνικού Κήρυκα», αναγνώρισε τον ρόλο των ομογενειακών μέσων στη διατήρηση του δεσμού μεταξύ των γενεών. «Θέλουμε η φωνή των Ελλήνων, όπου κι αν βρίσκονται, να ακούγεται», κατέληξε, δεσμευόμενος για μια σχέση ισχυρή, ζωντανή και ουσιαστική.

