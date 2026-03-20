Βουλή: Αντιπαράθεση για το Συνέδριο της Ομάδας Αλήθειας – «Λύσσα» της αντιπολίτευσης είδε ο Μαρινάκης, «στημένη» διοργάνωση κατήγγειλε ο Τζανακόπουλος

Αντιπαράθεση, σε ήπιους τόνους, για την Ομάδα Αλήθειας και το πρόσφατο Συνέδριο κατά των Fake news, σημειώθηκε μεταξύ του Παύλου Μαρινάκη υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Δημήτρη Τζανακόπουλου, στο πλαίσιο συζήτησης στη Βουλή σχετικής επίκαιρης ερώτησης του δεύτερου.

«Όλα έγιναν νόμιμα και με διαφάνεια», διαβεβαίωσε ο Παύλος Μαρινάκης για το συνέδριο της Ομάδας Αλήθειας ή αλλιώς «Athens Alitheia Forum», ενώ επισήμανε πως επιδίωξη είναι το συνέδριο αυτό να γίνει «θεσμός».

Αναπτύσσοντας την ερώτησή του ο Δ. Τζανακόπουλος κάλεσε τον Π. Μαρινάκη να απαντήσει αν η διαδικασία της επιλογής των εταιρειών ήταν «στημένη», με δεδομένο ότι η ημερομηνία λήξης της κατάθεσης προσφορών ήταν στις 9 Μάρτη και η διεξαγωγή του Συνεδρίου στις 10 -11 Μαρτίου. Άρα, ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, «πριν λήξει η προθεσμία των προσφορών οι εταιρείες προφανώς εργάζονταν, διότι δεν μπορεί να διοργανωθεί ένα τέτοιο συνέδριο σε 24 ώρες». Σημείωσε επίσης, επικαλούμενος δημοσιεύματα, ότι οι τρεις εταιρείες που επιλέχθηκαν, είχαν αναλάβει την προεκλογική εκστρατεία της ΝΔ το 2023 και ο ιδιοκτήτες μίας εξ αυτών (Oval), «έχει με διάφορα εταιρικά σχήματα αναλάβει έργα από το ελληνικό Δημόσιο ύψους 5 δις ευρώ, ενώ πριν η εταιρεία του δεν είχε σχέση με το ελληνικό δημόσιο». Ο Δ. Τζανακόπουλος ζήτησε απαντήσεις σε σχέση με τα παραπάνω και αν ο ίδιος ο Π. Μαρινάκης έχει φιλικές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη της εν λόγω εταιρείας.

Σε σχέση με τα ζητήματα διαφάνειας ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε πως το συνέδριο ήταν «απολύτως διαφανές» και μάλιστα σημείωσε «θέλουμε να γίνει θεσμός». Σε κάθε περίπτωση, τόνισε πως όλες οι δαπάνες και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν υπήρξαν απολύτως νόμιμες, ενώ οι εταιρείες που επιλέχθηκαν έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε συνέδρια. «Δεν αποκλείω να έχουν οργανώσει και συνέδρια της ΝΔ», σημείωσε, προσθέτοντας πως ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες με τιμές κάτω από αντίστοιχα συνέδρια του ιδιωτικού τομέα. «Υπάρχουν όλα τα έγγραφα στη Διαύγεια, τα καταθέτω και στα πρακτικά», ανέφερε. Ως προς το θέμα της πολυφωνίας που έθιγε η ερώτηση ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τα περί έλλειψης πλουραλισμού, λέγοντας πως στο επίμαχο συνέδριο συμμετείχαν δημοσιογράφοι από όλα τα μίντια, «σκληροί επικριτές» της κυβέρνησης, ενώ είχαν κληθεί και όλα τα κόμματα, ωστόσο εκείνα επέλεξαν να μην παρευρεθούν.

Τζανακόπουλος: «Δεν γίνεται ο ελεγχόμενος να καθορίζει τις προϋποθέσεις ελέγχου του»

Επανερχόμενος ο Δημήτρης Τζανακόπουλος ανέφερε πως δεν απαντήθηκε το ερώτημά του, αν δηλαδή οι εταιρείες που επιλέχθηκαν εργάζονταν ήδη πριν την υπογραφή της σύμβασης με το δημόσιο, καθώς η προθεσμία υποβολής των προσφορών έληξε μία μέρα πριν τη διοργάνωση του συνεδρίου. Ως προς το θέμα του πλουραλισμού σημείωσε πως δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση, δηλαδή ο «ελεγχόμενος», να καθορίσει τις προϋποθέσεις ελέγχου του. «Διοργανώνετε ένα συνέδριο για τους όρους που θα σας ασκείται κριτική» υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι αυτό συνιστά αντίφαση σε σχέση με τις αρχές λειτουργίας της φιλελεύθερης Δημοκρατίας. Τόνισε επιπλέον πως «το ένα πέμπτο των ομιλητών ήταν κυβερνητικά στελέχη», κι επομένως, διερωτήθηκε «πώς ακριβώς εξασφαλίζεται ο πλουραλισμός» την ώρα που πολλοί εξ αυτών «πρωταγωνιστούν καθημερινά στον τοξικό λόγο και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων», φέρνοντας ως παραδείγματα τους υπουργούς Γ. Φλωρίδη και Α. Γεωργιάδη.

«Προσπερνώ την προσωπική στοχοποίηση του ενός εκ των συμμετεχόντων στο συνέδριο, του κ. Μπότση», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας στη δευτερολογία του, επιμένοντας ότι πρόκειται για στοχοποίηση και δη «απαράδεκτη». Ως προς την πολυφωνία επέμεινε ότι κλήθηκαν εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα. Γενικότερα σε σχέση με τον ουσιαστικό σκοπό του συνεδρίου – κατά του οποίου, είπε, «υπάρχει λύσσα» – σημείωσε πως «αποφασίσαμε να σταματήσουμε να μένουμε απαθείς στα ψέματα». Περαιτέρω σε σχέση με τις αιχμές Τζανακόπουλου ότι ο ελεγχόμενος επιχειρεί να ελέγξει τους όρους της κριτικής σημείωσε: «Και μόνο αυτό που μας λέτε ότι “δεν έχετε δικαίωμα να το κάνετε”, δείχνει πόση σχέση έχει ο χώρος σας με τη Δημοκρατία και τον πλουραλισμό». «Μου κάνετε ένα δώρο» είπε, «ως πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ» καθώς όπως επισήμανε επί ΣΥΡΙΖΑ «δημοσιογράφοι πήγαν στο αυτόφωρο» και «έγιναν αγωγές ακόμη και από τον πρωθυπουργό κατά δημοσιογράφων», ενώ επί ΝΔ καταργήθηκε η απλή δυσφήμηση και «η Ελλάδα έχει τις καλύτερες εκθέσεις της Κομισιόν ως προς ελευθερία του Τύπου», όπως είπε.

