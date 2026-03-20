«Βόμβα» 80,2 δισ. ευρώ στα χέρια των Servicers: Εκτόξευση των «κόκκινων» δανείων το δ’ τρίμηνο του 2025

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε «ναρκοπέδιο» για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξελίσσεται η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, καθώς τα φρέσκα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 αποκαλύπτουν μια εφιαλτική πραγματικότητα. Τα «κόκκινα» δάνεια που βρίσκονται υπό τη διαχείριση των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (Servicers) εκτοξεύτηκαν στα 80,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μια ανησυχητική αύξηση ύψους 604 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις τρεις μήνες.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται να διαψεύσει τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί «εξυγίανσης» της αγοράς, αποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα δεν εξαφανίστηκε, αλλά απλώς μεταφέρθηκε από τους ισολογισμούς των τραπεζών στα χέρια των εισπρακτικών εταιρειών, οι οποίες πλέον ελέγχουν τη μοίρα της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων πολιτών.
Η αύξηση των 604 εκατ. ευρώ στο κλείσιμο του 2025 δεν είναι ομοιόμορφη, αλλά «χτυπά» οριζόντια την ελληνική οικονομία:
Το γεγονός ότι τα δάνεια αυτά διαχειρίζονται πλέον οι servicers και όχι οι παραδοσιακές τράπεζες, προσθέτει μια επιπλέον στρώση δυσκολίας για τους οφειλέτες. Η έλλειψη ευελιξίας στις ρυθμίσεις, οι επιθετικές πρακτικές είσπραξης και ο κίνδυνος των πλειστηριασμών επικρέμανται πάνω από τους δανειολήπτες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων αυξάνεται σταθερά, την ώρα που οι ρυθμοί πραγματικής διευθέτησης παραμένουν χαμηλοί. Η στρατηγική των «πακέτων» και των μεταπωλήσεων δανείων (secondary market) φαίνεται να συντηρεί ένα σύστημα που ανακυκλώνει το χρέος αντί να το επιλύει, δημιουργώντας μια μόνιμη «θηλιά» στην οικονομική δραστηριότητα.
Η εκτόξευση στα 80,2 δισ. ευρώ επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας και των πραγματικά ευάλωτων δανειοληπτών. Με τις αυξήσεις να αφορούν τόσο επιχειρηματικά όσο και καταναλωτικά δάνεια, γίνεται σαφές ότι δεν μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις «στρατηγικών κακοπληρωτών», αλλά για μια δομική αδυναμία της κοινωνίας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του τραπεζικού συστήματος.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.