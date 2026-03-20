ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 10:38
Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

20.03.2026 10:15

«Βόμβα» 80,2 δισ. ευρώ στα χέρια των Servicers: Εκτόξευση των «κόκκινων» δανείων το δ’ τρίμηνο του 2025

20.03.2026 10:15
Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις επιδότησης δανείων

Σε «ναρκοπέδιο» για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξελίσσεται η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, καθώς τα φρέσκα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 αποκαλύπτουν μια εφιαλτική πραγματικότητα. Τα «κόκκινα» δάνεια που βρίσκονται υπό τη διαχείριση των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (Servicers) εκτοξεύτηκαν στα 80,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μια ανησυχητική αύξηση ύψους 604 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις τρεις μήνες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να διαψεύσει τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί «εξυγίανσης» της αγοράς, αποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα δεν εξαφανίστηκε, αλλά απλώς μεταφέρθηκε από τους ισολογισμούς των τραπεζών στα χέρια των εισπρακτικών εταιρειών, οι οποίες πλέον ελέγχουν τη μοίρα της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων πολιτών.

Ακτινογραφία της αύξησης: Από τις επιχειρήσεις στα καταναλωτικά

Η αύξηση των 604 εκατ. ευρώ στο κλείσιμο του 2025 δεν είναι ομοιόμορφη, αλλά «χτυπά» οριζόντια την ελληνική οικονομία:

  • Επιχειρηματικά Δάνεια: Παρά τις προσδοκίες για ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις φαίνεται να λυγίζουν υπό το βάρος του κόστους λειτουργίας και των υψηλών επιτοκίων. Η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε αυτόν τον τομέα δείχνει ότι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας δυσκολεύεται να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της.
  • Καταναλωτικά Δάνεια: Η πιο ανησυχητική παράμετρος αφορά τα δάνεια των ιδιωτών. Η ακρίβεια που επιμένει και η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος οδηγούν όλο και περισσότερους πολίτες στην αδυναμία πληρωμής δόσεων για καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

Η «μαύρη τρύπα» των Servicers

Το γεγονός ότι τα δάνεια αυτά διαχειρίζονται πλέον οι servicers και όχι οι παραδοσιακές τράπεζες, προσθέτει μια επιπλέον στρώση δυσκολίας για τους οφειλέτες. Η έλλειψη ευελιξίας στις ρυθμίσεις, οι επιθετικές πρακτικές είσπραξης και ο κίνδυνος των πλειστηριασμών επικρέμανται πάνω από τους δανειολήπτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων αυξάνεται σταθερά, την ώρα που οι ρυθμοί πραγματικής διευθέτησης παραμένουν χαμηλοί. Η στρατηγική των «πακέτων» και των μεταπωλήσεων δανείων (secondary market) φαίνεται να συντηρεί ένα σύστημα που ανακυκλώνει το χρέος αντί να το επιλύει, δημιουργώντας μια μόνιμη «θηλιά» στην οικονομική δραστηριότητα.

Πολιτικές προεκτάσεις και κοινωνικό κόστος

Η εκτόξευση στα 80,2 δισ. ευρώ επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας και των πραγματικά ευάλωτων δανειοληπτών. Με τις αυξήσεις να αφορούν τόσο επιχειρηματικά όσο και καταναλωτικά δάνεια, γίνεται σαφές ότι δεν μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις «στρατηγικών κακοπληρωτών», αλλά για μια δομική αδυναμία της κοινωνίας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του τραπεζικού συστήματος.

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις επιδότησης δανείων - Media
«Βόμβα» 80,2 δισ. ευρώ στα χέρια των Servicers: Εκτόξευση των «κόκκινων» δανείων το δ’ τρίμηνο του 2025

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 10:38
