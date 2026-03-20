Πρόσκληση Ανδρουλάκη σε Φάμελλο και Χαρίτση για συμμετοχή στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Πρόσκληση στους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, προκειμένου να συμμετάσχουν σε θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», το οποίο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εργασίες του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, απηύθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Σε μια περίοδο κατά την οποία οι θεσμοί και η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δοκιμάζονται από τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες όλοι μας έχουμε αναδείξει και καταδικάσει, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή των προοδευτικών δυνάμεων σε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για τη θωράκιση των θεσμών. Η παρουσία και συμμετοχή σας θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη και διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της ποιότητας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου» σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης».

Σημειώνεται ότι η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 11:00, στο κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (TAE KWON DO).

