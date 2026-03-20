Η Τζάκρη δεν απέκλεισε επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ: «Όταν έχω κάτι, θα το πω» – Η κόντρα με τον Καιρίδη

Τίποτα δεν απέκλεισε για το πολιτικό της μέλλον, ακόμη και την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ, η Θεοδώρα Τζάκρη.



Ερωτηθείσα για τυχόν επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ, όπως τη θέλουν σενάρια στο πλαίσιο της διεύρυνσης, η βουλευτής άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. «Όταν έχω κάτι να πω, θα το πω. Όσοι θέλουμε, πιστεύουμε και μπορούμε να πέσει ο Μητσοτάκης, πρέπει να κοιτάζουμε προς την ίδια κατεύθυνση» δήλωσε.

Την τοποθέτηση της κ. Τζάκρη δεν άφησε ασχολίαστη ο Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος άφησε αιχμές για «πολιτικούς τουρίστες» και «πολιτικό τουρισμό». «Είστε αξιοθαύμαστη και χαλκέντερη. Έχετε επιβιώσει πολλών κομμάτων. Τα κόμματα έρχονται και φεύγουν, η Τζάκρη στην Πέλλα μένει και μπράβο σας» της είπε.

Ο κ. Καιρίδης συνέχισε σε πιο οξύ τόνο, παρατηρώντας ότι η κ. Τζάκρη έχει αλλάξει ήδη τρία κόμματα και τώρα θέλει να πάει σε τέταρτο. «Δεν είναι συγκροτημένη αντιπολίτευση αυτό, αλλά αυτά είναι δικά σας προβλήματα», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Τζάκρη είναι ανεξάρτητη βουλευτής, αντιπρόεδρος του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη, ενώ ξεκίνησε ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μετακόμισε στον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια στο κόμμα Κασσελάκη.

