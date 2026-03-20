Η Τζάκρη δεν απέκλεισε επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ: «Όταν έχω κάτι, θα το πω» – Η κόντρα με τον Καιρίδη

Τίποτα δεν απέκλεισε για το πολιτικό της μέλλον, ακόμη και την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ, η Θεοδώρα Τζάκρη.
Ερωτηθείσα για τυχόν επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ, όπως τη θέλουν σενάρια στο πλαίσιο της διεύρυνσης, η βουλευτής άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. «Όταν έχω κάτι να πω, θα το πω. Όσοι θέλουμε, πιστεύουμε και μπορούμε να πέσει ο Μητσοτάκης, πρέπει να κοιτάζουμε προς την ίδια κατεύθυνση» δήλωσε.
Την τοποθέτηση της κ. Τζάκρη δεν άφησε ασχολίαστη ο Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος άφησε αιχμές για «πολιτικούς τουρίστες» και «πολιτικό τουρισμό». «Είστε αξιοθαύμαστη και χαλκέντερη. Έχετε επιβιώσει πολλών κομμάτων. Τα κόμματα έρχονται και φεύγουν, η Τζάκρη στην Πέλλα μένει και μπράβο σας» της είπε.
Ο κ. Καιρίδης συνέχισε σε πιο οξύ τόνο, παρατηρώντας ότι η κ. Τζάκρη έχει αλλάξει ήδη τρία κόμματα και τώρα θέλει να πάει σε τέταρτο. «Δεν είναι συγκροτημένη αντιπολίτευση αυτό, αλλά αυτά είναι δικά σας προβλήματα», πρόσθεσε.
Υπενθυμίζεται ότι η κ. Τζάκρη είναι ανεξάρτητη βουλευτής, αντιπρόεδρος του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη, ενώ ξεκίνησε ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μετακόμισε στον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια στο κόμμα Κασσελάκη.
Διαβάστε επίσης:
Ο Τσίπρας ανέβασε βίντεο του μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως: «Ο θρησκευτικός φανατισμός εμένα με κάνει να φοβάμαι»
Στο πλευρό των συνταξιούχων ο Κουτσούμπας (photos)
Ο Γερουλάνος «παίρνει θέση» ενόψει συνεδρίου: Διαφωνώ κάθετα με τη συνεργασία με ΝΔ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
