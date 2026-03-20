ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 14:21
20.03.2026 13:33

Στο πλευρό των συνταξιούχων ο Κουτσούμπας (photos)

Τη στήριξη στον αγώνα των συνταξιούχων εξέφρασε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, με δηλώσεις του στη συγκέντρωση που έγινε στο Σύνταγμα και διοργανώθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων.

«Βρισκόμαστε στο Σύνταγμα μαζί με τις συνταξιουχικές οργανώσεις, για να διατρανώσουμε την απόφασή μας για αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι βασικές διεκδικήσεις αποτελούν η αύξηση των συντάξεων, η επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης, η καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών, η κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και της εισφοράς υγείας, καθώς και η λήψη μέτρων για την ενίσχυση της υγείας, της περίθαλψης, της πρόνοιας και του κοινωνικού τουρισμού.

«Στηρίζουμε όλα τα αιτήματα των ενωμένων συνταξιουχικών οργανώσεων της πατρίδας μας», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι «ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, που εξελίσσεται πλέον σε έναν μεγάλο ενεργειακό πόλεμο, πλήττει όλη την περιοχή, την ελληνική οικονομία και όλο τον εργαζόμενο ελληνικό λαό», ενώ έκανε λόγο «για εκτίναξη της ακρίβειας και του πληθωρισμού» και χαρακτήρισε τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση ως ημίμετρα.

«Αυτά τα μέτρα δεν φτάνουν ούτε για μια στοιχειώδη ανάσα για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, για όλο τον λαό. Απαιτούνται τώρα να παρθούν τα μέτρα που έχει προτείνει το ΚΚΕ στη Βουλή, τα οποία δίνουν πραγματική διέξοδο σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, αντί να χρυσοπληρώνουμε για αποστολές στρατιωτικές εκτός συνόρων και για την πολεμική εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν τον απαράδεκτο και βάρβαρο πόλεμο», σημείωσε ο κ. Κουτσούμπας.

