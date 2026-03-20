Σύνταγμα: Διαδήλωση συνταξιούχων, πορεία προς το Μαξίμου

Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν σήμερα, Παρασκευή, οι συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα, με κεντρικό σημείο συγκέντρωσης την Πλατεία Συντάγματος.

Από εκεί θα ακολουθήσει πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης που έχουν εξαγγείλει οι συνταξιουχικές οργανώσεις.

Οι συνταξιούχοι διεκδικούν μεταξύ άλλων, αυξήσεις στις συντάξεις, καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, δημόσιους οίκους ευγηρίας, προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.

Πρόκειται για πανελλαδική κινητοποίηση που καλούν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις ΙΚΑ-ΟΑΕΕ-Δημοσίου-ΠΟΣΕ ΟΔΕΕ-ΕΛΤΑ-ΟΣΕ-ΝΑΤ.

Παρών στην συγκέντρωση προκειμένου να συμπαρασταθεί στους συνταξιούχους είναι και ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

