Η Ακρίτα, ο Πλεύρης και ο «λαθρομετανάστης» στη Βουλή

Σφοδρή επίθεση στην κυβερνητική πολιτική, για μια σκόπιμη προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας και κανονικοποίησης της ακροδεξιάς ρητορικής εντός της Βουλής, άσκησε η Έλενα Ακρίτα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και Τομεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων επισήμανε σε δήλωσή της ότι οι «φυλετικές διακρίσεις δεν αποτελούν ένα κατάλοιπο του παρελθόντος, αλλά μια ζωντανή απειλή που τρέφεται από τις σύγχρονες ανισότητες».

Η Έλενα Ακρίτα αναφέρθηκε εμφατικά στους πνιγμούς προσφύγων στα σύνορα και στον στιγματισμό ανθρώπων με βάση το χρώμα, τη θρησκεία ή την καταγωγή τους και επισήμανε ότι η αναπαραγωγή αυτών των φαινομένων δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων κρατικών πολιτικών που επιτρέπουν στην ακροδεξιά ατζέντα να εισχωρεί στον δημόσιο λόγο.

Στη δήλωσή της, η Έλενα Ακρίτα κατηγόρησε τον υπουργό Μετανάστευσης, Θάνο Πλεύρη, για συνειδητή επαναφορά του όρου «λαθρομετανάστης» στη Βουλή, μια κίνηση που, όπως σημειώνει, επικυρώνει τη διχαστική στρατηγική της κυβέρνησης.

Ολόκληρη η δήλωση της Έλενας Ακρίτα:

«Όταν η διαφορετικότητα ποινικοποιείται, τότε μιλάμε για συστηματική βία»

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων αποτελεί εφαλτήριο αγώνα κατά του ρατσισμού ως δομικού εργαλείου βίας και αποκλεισμού.

Σε μια εποχή όπου πρόσφυγες πνίγονται στα σύνορα, άνθρωποι στιγματίζονται λόγω χρώματος, θρησκείας ή καταγωγής, ο ρατσισμός όχι μόνον δεν ανήκει στο χτες, αλλά αναπαράγεται συνεχώς μέσα από ανισότητες, κρατικές πολιτικές και την κανονικοποίηση της ακροδεξιάς ρητορικής.

Η σκόπιμη χρήση του όρου “λαθρομετανάστης” που επανέφερε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, επικυρώνει τη διχαστική πολιτική της κυβέρνησης που υπηρετεί.

Η αντιρατσιστική πάλη είναι πολιτική σύγκρουση και σε αυτή τη σύγκρουση δεν υπάρχει ουδετερότητα. Απέναντι στον φόβο, το μίσος και τον διχασμό, απαντάμε με αγώνες για αλληλεγγύη, ισότητα και δικαιοσύνη.

Όταν η διαφορετικότητα ποινικοποιείται, τότε μιλάμε για συστηματική βία. Κι αυτοί που το επιχειρούν, θα μας βρουν μπροστά τους.

