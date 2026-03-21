Ο Γιάνης Βαρουφάκης έγινε… techno κομμάτι σε κλαμπ της Ρωσίας (Video)

Ένα απρόσμενο μουσικό trend κάνει τον γύρο των κλαμπ στη Ρωσία, με ένα techno κομμάτι που επαναλαμβάνει αποκλειστικά δύο λέξεις, Γιάνης Βαρουφάκης.
Σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Brian McDonald στο X, το track δημιουργήθηκε από DJ στη Μόσχα και έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές, κυρίως στη νεότερη γενιά των clubbers.
Το κομμάτι δεν περιλαμβάνει στίχους με την παραδοσιακή έννοια. Αντίθετα, βασίζεται σε ένα επαναλαμβανόμενο ρυθμικό μοτίβο, πάνω στο οποίο «χτίζεται» συνεχώς το όνομα «Γιάνης Βαρουφάκης».
Αυτό που φαίνεται να κερδίζει το κοινό είναι καθαρά ο ήχος και το ρυθμικό «δέσιμο» του ονόματος με το beat – ένα στοιχείο που, σύμφωνα με παρατηρητές, θυμίζει την αισθητική της techno σκηνής των late ’90s και early 2000s.
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης είναι πως, όπως σημειώνεται, πολλοί από όσους ακούν και χορεύουν το κομμάτι δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας.
Για τους περισσότερους, το όνομα λειτουργεί απλώς σαν «ήχος» που ταιριάζει με τη μουσική, χωρίς πολιτική ή άλλη αναφορά.
