search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 15:20
search
MENU CLOSE
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ο Γιάνης Βαρουφάκης έγινε… techno κομμάτι σε κλαμπ της Ρωσίας (Video)

Ένα απρόσμενο μουσικό trend κάνει τον γύρο των κλαμπ στη Ρωσία, με ένα techno κομμάτι που επαναλαμβάνει αποκλειστικά δύο λέξεις, Γιάνης Βαρουφάκης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Brian McDonald στο X, το track δημιουργήθηκε από DJ στη Μόσχα και έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές, κυρίως στη νεότερη γενιά των clubbers.

Ένα beat, δύο λέξεις και μία viral επιτυχία

Το κομμάτι δεν περιλαμβάνει στίχους με την παραδοσιακή έννοια. Αντίθετα, βασίζεται σε ένα επαναλαμβανόμενο ρυθμικό μοτίβο, πάνω στο οποίο «χτίζεται» συνεχώς το όνομα «Γιάνης Βαρουφάκης».

Αυτό που φαίνεται να κερδίζει το κοινό είναι καθαρά ο ήχος και το ρυθμικό «δέσιμο» του ονόματος με το beat – ένα στοιχείο που, σύμφωνα με παρατηρητές, θυμίζει την αισθητική της techno σκηνής των late ’90s και early 2000s.

Οι περισσότεροι δεν ξέρουν καν ποιος είναι

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης είναι πως, όπως σημειώνεται, πολλοί από όσους ακούν και χορεύουν το κομμάτι δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας.

Για τους περισσότερους, το όνομα λειτουργεί απλώς σαν «ήχος» που ταιριάζει με τη μουσική, χωρίς πολιτική ή άλλη αναφορά.

Διαβάστε επίσης:

Η Ακρίτα, ο Πλεύρης και ο «λαθρομετανάστης» στη Βουλή

Θεοδωρικάκος: Το κόμμα Σαμαρά, οι αιτιάσεις, ο χώρος και η ιστορία

Άδωνις Γεωργιάδης: «Κακώς έβαλα το κρακεράκι στο στόμα μου» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

CUCINA POVERA

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

ΥΓΕΙΑ

Καρδιά: Με ποιες τροφές θα «ξεβουλώσετε» τις αρτηρίες σας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 15:12
1 / 3