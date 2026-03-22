ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 22:53
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

22.03.2026 22:32

Πιτσιρικάς ζήτησε το «κούρεμα του Κυριάκου Μητσοτάκη» από κομμωτή, και ο πρωθυπουργός τού απάντησε (Video)

22.03.2026 22:32
kourema-mitsotakis

Εκατοντάδες χιλιάδες views έχει συγκεντρώσει ένα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok όπου ένας πιτσιρικάς καταγράφεται σε ένα κομμωτήριο, να ζητά από τον κομμωτή του «το κούρεμα του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ο κομμωτής εμφανίζεται να απορεί, ωστόσο ο μικρός τού εξηγεί ότι θέλει αυτό το κούρεμα επειδή τον πρωθυπουργό «τον ξέρουν όλοι, και είναι πολύ διάσημος».

Το βίντεο ολοκληρώνεται λίγο πριν ξεκινήσει το κούρεμα, με τον δημιουργό να ενημερώνει ότι αναμένεται και δεύτερο μέρος.

@gio.barber15 Οχι ένα απλό κούρεμα πρωθυπουργού.. 😑 Part 1 💈 #fry #barber #mitsotakis #giobarber #greece ♬ Suspense Music – Gabriel Andrade Produções

Το εν λόγω clip κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του Διαδικτύου, με αρκετούς χρήστες να το σχολιάζουν. Ανάμεσα σε αυτούς και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που εξέφρασε την ανυπομονησία του για το Part 2.

«Αναμένω το Part2 για να βαθμολογήσω!», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

dytis-eksot
troxaio-lefkonas-serres
kourema-mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πιτσιρικάς ζήτησε το «κούρεμα του Κυριάκου Μητσοτάκη» από κομμωτή, και ο πρωθυπουργός τού απάντησε (Video)

duplantis-gamos
gregoire
mathites_scholeio_1803_1920-1080_new
bakaliaros_afalatosi2
tsagkarakis
akinita-new
lee-norris
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 22:53
dytis-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για αγνοούμενο 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης (Photos/Video)

troxaio-lefkonas-serres
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία

kourema-mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πιτσιρικάς ζήτησε το «κούρεμα του Κυριάκου Μητσοτάκη» από κομμωτή, και ο πρωθυπουργός τού απάντησε (Video)

