Πιτσιρικάς ζήτησε το «κούρεμα του Κυριάκου Μητσοτάκη» από κομμωτή, και ο πρωθυπουργός τού απάντησε (Video)

Εκατοντάδες χιλιάδες views έχει συγκεντρώσει ένα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok όπου ένας πιτσιρικάς καταγράφεται σε ένα κομμωτήριο, να ζητά από τον κομμωτή του «το κούρεμα του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ο κομμωτής εμφανίζεται να απορεί, ωστόσο ο μικρός τού εξηγεί ότι θέλει αυτό το κούρεμα επειδή τον πρωθυπουργό «τον ξέρουν όλοι, και είναι πολύ διάσημος».

Το βίντεο ολοκληρώνεται λίγο πριν ξεκινήσει το κούρεμα, με τον δημιουργό να ενημερώνει ότι αναμένεται και δεύτερο μέρος.

Το εν λόγω clip κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του Διαδικτύου, με αρκετούς χρήστες να το σχολιάζουν. Ανάμεσα σε αυτούς και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που εξέφρασε την ανυπομονησία του για το Part 2.

«Αναμένω το Part2 για να βαθμολογήσω!», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε να φύγει κανείς χωρίς να πάρει τα ζώα του μαζί»: Συνάντηση Μητσοτάκη με Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή












