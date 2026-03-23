Εκδήλωση μνήμης για τον Ανδρέα Παπανδρέου: Ιστορίες και δάκρυα για τον ιστορικό ηγέτη του ΠΑΣΟΚ από τα παιδιά του

Μύρισε ΠΑΣΟΚ και… Ανδρέα Παπανδρέου χθες το βράδυ στην Αγία Βαρβάρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου – οι δύο απο τους γιους του – μόλησαν εκεί για τον πιο επιδραστικό πολιτικό της Μεταπολίτευσης, που για εκείνους ήταν ο …πατέρας τους.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Η αίθουσα κατάμεστη, με ανθρώπους όλων των ηλικιών να ακούν λίγα λεπτά πριν αρχίσει η εκδήλωση από τα μεγάφωνα τον ύμνο του ΠΑΣΟΚ.

Οι διοργανωτές επέλεξαν το σήμα κατατεθέν του πάλαι ποτέ κραταιού κόμματος. Τον ύμνο του. «Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος που ανατέλλει, μας οδηγεί», ακουγόταν από τα μεγάφωνα όταν γέμιζαν και οι τελευταίες θέσεις.

Κάποιοι χρειάστηκε να μείνουν όρθιοι.

Τα βλέμματα πάντως, όλων, έπεσαν στις πρώτες σειρές.

Νίκος Ανδρουλάκης, Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Δημήτρης Μάντζος, Νάντια Γιαννακοπούλου, Κατερίνα Σταρακά, Λευτέρης Καρχιμάκης, Τόνια Αντωνίου, Δημήτρης Ρέππας, Πάνος Μπεγλίτης, Κατερίνα Μπατζελή, Ροδούλα Ζήση και πολλοί ακόμα, έδωσαν το ‘παρών’.

Αλλά και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, από την αντίπαλη παράταξη.

Στην αρχή της εκδήλωσης προβλήθηκε ένα βίντεο με οικογενειακές στιγμές, από τότε που ο Γιώργος και ο Νίκος Παπανδρέου ήταν παιδιά.

«Κινηματογραφίστρια» ήταν η μητέρα τους, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, και συμμετείχαν «όλοι οι Έλληνες», όπως έγραφε στους τίτλους τέλους.

Γρήγορα ο πρώην πρωθυπουργός και ο ευρωβουλευτής πήραν τις θέσεις τους στη σκηνή για να δεχθούν τις ερωτήσεις του συντονιστή Παναγιώτη Φωτεινού.

Οι ιστορίες έβγαιναν πηγαία από μέσα τους.

Πότε διανθισμένες με χιούμορ, πότε με βαθιά επίγνωση της Ιστορίας, έδιναν για άλλη μια φορά μικρά κομμάτια στο παζλ της ιστορίας του τόπου πριν ακόμα από την Μεταπολίτευση, με αφηγήσεις από την εποχή της χούντας και της εξορίας, του αγώνα με το ΠΑΚ και όχι μόνο, ως και πολύ μετά στην εποχή που πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, ή ακόμα και σήμερα.

Από τις αφηγήσεις, ξεχώρισαν δύο στιγμές. Όταν ο πρώην πρωθυπουργός «λύγισε» μιλώντας για την κηδεία του Γέρου της Δημοκρατίας.

Έμπλεος συγκίνησης, θυμήθηκε τα συνθήματα μιας «λαοθάλασσας» από κόσμο που ζητούσαν Δημοκρατία, με τον ίδιο να μιλά με σπασμένη φωνή για «μία στιγμή ελευθερίας μέσα στην χούντα» και να καταχειροκροτείται.

Και όταν κλείνοντας την εκδήλωση, ο συντονιστής κάλεσε τον Νίκο Παπανδρέου να βάλει έναν …τίτλο στη ζωή του Ανδρέα και εκείνος είπε «Ήρωας», για να ακολουθήσει νέο κύμα χειροκροτημάτων.

Στο άνοιγμα της εκδήλωσης, που ολοκληρώθηκε με τη βράβευση του Γιώργου Παπανδρέου από τον Γραμματέα της ΝΕ Αγίας Βαρβάρας Άρη Αναγνωστόπουλο, έκανε έναν σύντομο χαιρετισμό και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που θυμήθηκε επίσης ιστορίες από τον Ανδρέα και το πόσο επηρέασε εκείνον και τη γενιά του η προσωπικότητα του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

«Αν δεν υπήρχε ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα υπήρχε ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε η Κεντροαριστερά, δεν θα υπήρχε μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη», είπε μεταξύ άλλων, για να δεσμευτεί ότι «ο αγώνας μας σήμερα είναι ανάλογος του τότε αγώνα, γιατί η Ελλάδα αντί να πηγαίνει μπροστά, μένει στάσιμη».

