ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μήνυμα του Δούκα για τη νίκη Γκρεγκουάρ – «Όταν ενώνουμε δυνάμεις νικάμε τη δεξιά»

Η νίκη του Σοσιαλιστή Εμανουέλ Γκρεγκουάρ στις χθεσινές δημοτικές εκλογές στο Παρίσι πανηγυρίστηκε μέχρι την… Αθήνα.

Βλέπετε, ο Χάρης Δούκας έχει άριστες σχέσεις με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της γαλλικής πρωτεύουσας, καθότι προέρχονται και οι δύο από το σοσιαλιστικό κόμμα. Μάλιστα είχαν βρεθεί πρόσφατα στο Παρίσι και τα είπαν εκτενώς.

Λογικό λοιπό να κάνει τη σχετική ανάρτηση ο δήμαρχος της Αθήνας, συμπεριλαμβάνοντας και ένα πολιτικό μήνυμα σε αυτή: «Όταν ενώνουμε δυνάμεις μπορούμε να νικήσουμε τη δεξιά και ακροδεξιά» είναι στην ουσία αυτό το μήνυμα και προφανώς δεν αφορά μόνο τις μάχες στην Ευρώπη!   

Ολόκληρη η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

Το Παρίσι επέλεξε να μείνει πιστό στην ιστορία του και στους Σοσιαλιστές!

Μία παράδοση 25 ετών συνεχίζεται!

Μεγάλη νίκη του Εμανουέλ Γκρεγκουάρ που αποδεικνύει ότι όταν ενώνουμε δυνάμεις μπορούμε να τα καταφέρουμε!

Ηττήθηκε το δεξιό και ακροδεξιό μέτωπο και άνοιξε ο δρόμος για μια νέα προοδευτική πλειοψηφία στην Γαλλία και την Ευρώπη.

ΥΓ. Οι φωτογραφίες είναι από την πρόσφατη συμμετοχή μου στην προεκλογική εκδήλωση του PES στην γαλλική πρωτεύουσα για τη στήριξη του Emmanuel Grégoire.

