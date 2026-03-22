22.03.2026 22:08

Ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ νέος δήμαρχος στο Παρίσι σύμφωνα με τα exit polls

22.03.2026 22:08
Ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ είναι ο νικητής της ψηφοφορίας των δημοτικών εκλογών στο Παρίσι, σύμφωνα με exit poll του ELABE για το BFM TV.

Στην δημοσκόπηση εμφανίζεται να έχει ποσοστό 50% έναντι 40% της Ρασίντα Ντατί και 10% της Σοφία Τσικιρού.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα μάλιστα που δημοσιεύτηκαν, ο σοσιαλιστής υποψήφιος είναι στο 53,1% έναντι 38% της Ντατί που εμφανιζόταν αρχικά ως φαβορί στη κούρσα.

Πρώτη η αριστερά ξανά στη Μασσαλία, διπλή ήττα για την ακροδεξιά

Η αριστερά διατήρησε την Μασσαλία, δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Γαλλίας, απέναντι στον υποψήφιο του Εθνικού Συναγερμού, σύμφωνα με τα exit poll.

Ο απερχόμενος δήμαρχος της Μασσαλίας Μπενουά Παγιάν αναμένεται να λάβει 53% έως 55,2% των ψήφων έναντι του ακροδεξιού υποψήφιου Φρανκ Αλιζιό που έπεται με 39,1% έως 41,5% των ψήφων.

Ο πρώην πρωθυπουργός της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν Εντουάρ Φιλίπ, επανενεξελέγη δήμαρχος της Χάβρης εξασφαλίζοντας ποσοστό 47% .

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός απέτυχε να κερδίσει την πόλη της Τουλόν, που αποτελούσε, μαζί με την Μασσαλία, έναν από τους κύριους στόχους του στις δημοτικές εκλογές.

Η βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού Λορ Λαβαλέτ (46,5%) ηττήθηκε στην Τουλόν από την υποψήφια της δεξιάς Ζοζέ Μασί που εξασφάλισε το 53,5% των ψήφων, σύμφωνα με exit poll του Elabe.

Στην Νίκαια, νικητής των δημοτικών εκλογών είναι ο σύμμαχος του Εθνικού Συναγερμού Ερίκ Σιοτί με το 45% , έναντι του υποψηφίου της δεξιάς που εξασφάλισε το 39,5% και της συμμαχίας της αριστεράς που ακολούθησε με το 15,5%.

Αγωνία για αγνοούμενο 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης (Photos/Video)

Σέρρες: Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία

Πιτσιρικάς ζήτησε το «κούρεμα του Κυριάκου Μητσοτάκη» από κομμωτή, και ο πρωθυπουργός τού απάντησε (Video)

«Μυστικός» γάμος για τον Ντουπλάντις: Παντρεύτηκε «στα κρυφά» την επί χρόνια σύντροφό του

Ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ νέος δήμαρχος στο Παρίσι σύμφωνα με τα exit polls

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη - Η  ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

«Εξοικονομώ»: 50 % περισσότερα νοικοκυριά στα προγράμματα αναβάθμισης - αλλαγής συσκευών

Τσακ Νόρις – Μπρους Λι: Η επική αναμέτρηση on camera και η αληθινή ιστορία πίσω από τη θρυλική σκηνή

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 22:54
Αγωνία για αγνοούμενο 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης (Photos/Video)

Σέρρες: Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία

Πιτσιρικάς ζήτησε το «κούρεμα του Κυριάκου Μητσοτάκη» από κομμωτή, και ο πρωθυπουργός τού απάντησε (Video)

