Ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ νέος δήμαρχος στο Παρίσι σύμφωνα με τα exit polls

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ είναι ο νικητής της ψηφοφορίας των δημοτικών εκλογών στο Παρίσι, σύμφωνα με exit poll του ELABE για το BFM TV.
Στην δημοσκόπηση εμφανίζεται να έχει ποσοστό 50% έναντι 40% της Ρασίντα Ντατί και 10% της Σοφία Τσικιρού.
Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα μάλιστα που δημοσιεύτηκαν, ο σοσιαλιστής υποψήφιος είναι στο 53,1% έναντι 38% της Ντατί που εμφανιζόταν αρχικά ως φαβορί στη κούρσα.
Η αριστερά διατήρησε την Μασσαλία, δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Γαλλίας, απέναντι στον υποψήφιο του Εθνικού Συναγερμού, σύμφωνα με τα exit poll.
Ο απερχόμενος δήμαρχος της Μασσαλίας Μπενουά Παγιάν αναμένεται να λάβει 53% έως 55,2% των ψήφων έναντι του ακροδεξιού υποψήφιου Φρανκ Αλιζιό που έπεται με 39,1% έως 41,5% των ψήφων.
Ο πρώην πρωθυπουργός της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν Εντουάρ Φιλίπ, επανενεξελέγη δήμαρχος της Χάβρης εξασφαλίζοντας ποσοστό 47% .
Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός απέτυχε να κερδίσει την πόλη της Τουλόν, που αποτελούσε, μαζί με την Μασσαλία, έναν από τους κύριους στόχους του στις δημοτικές εκλογές.
Η βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού Λορ Λαβαλέτ (46,5%) ηττήθηκε στην Τουλόν από την υποψήφια της δεξιάς Ζοζέ Μασί που εξασφάλισε το 53,5% των ψήφων, σύμφωνα με exit poll του Elabe.
Στην Νίκαια, νικητής των δημοτικών εκλογών είναι ο σύμμαχος του Εθνικού Συναγερμού Ερίκ Σιοτί με το 45% , έναντι του υποψηφίου της δεξιάς που εξασφάλισε το 39,5% και της συμμαχίας της αριστεράς που ακολούθησε με το 15,5%.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.