search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 17:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

22.03.2026 16:35

Γαλλία: Κρίσιμος δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών – «Ντέρμπι» σε Παρίσι, Μασσαλία, Λυών, Τουλούζη

Με τις δημοσκοπήσεις να μην είναι σε θέση να προβλέψουν τους νικητές ή τις νικήτριες σε πολλές μεγάλες πόλεις, όπως το Παρίσι, η Μασσαλία, η Λυών και η Τουλούζη, πραγματοποιείται σήμερα (22/03) ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών στη Γαλλία.

Ο δεύτερος γύρος αφορά περίπου 1.500 γαλλικές πόλεις όπου κανένας εκλογικός συνδυασμός δεν έλαβε πάνω από 50% στον πρώτο γύρο και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν έχουν οι εκλογικοί συνδυασμοί που έλαβαν πάνω από 10% στον πρώτο γύρο.

Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις υποψήφιοι που δεν έλαβαν την πρώτη ή τη δεύτερη θέση στον πρώτο γύρο έχουν αποσυρθεί από την αναμέτρηση, δημοσιοποιώντας σε κάποιες περιπτώσεις ποιον συνδυασμό προτείνουν να ψηφίσουν οι ψηφοφόροι τους στον δεύτερο γύρο.

Σύμφωνα με τους πολιτικούς αναλυτές, η μεταφορά ψήφων θα μπορούσε να δώσει μια ιδέα για την ισορροπία δυνάμεων, έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Στο Παρίσι, η υποψήφια της δεξιάς, πρώην υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί -που υποστηρίζεται επίσημα από το κέντρο και επωφελείται από την αποχώρηση μιας ακροδεξιάς λίστας- αντιμετωπίζει τον Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, ο οποίος υποστηρίζεται από το Σοσιαλιστικό κόμμα το οποίο κυβερνά το Παρίσι τα τελευταία 25 χρόνια.

Ο Γκρεγκουάρ προηγήθηκε σημαντικά στον πρώτο γύρο, αλλά η υποψήφια του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», Σοφιά Σικιρού, παρέμεινε στον δεύτερο γύρο, καθιστώντας την αναμέτρηση αβέβαιη.

Από την άλλη, στη Μασσαλία, ο προσκείμενος στους σοσιαλιστές, απερχόμενος δήμαρχος, Μπενουά Παγιάν, επωφελείται από την αποχώρηση του συνδυασμού της Ανυπότακτης Γαλλίας και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις έχει προβάδισμα έναντι του Φρανκ Αλισιό, του υποψηφίου του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού που στον πρώτο γύρο είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

