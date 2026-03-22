«Θα εισβάλουμε στο Ισραήλ και θα το καταστρέψουμε»: Απειλεί πρώην υπουργός του Ερντογάν

Ευθείες απειλές στο κράτος του Ισραήλ εκτόξευσε με ομιλία του ο Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Ο βουλευτής του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος (AKP) και πρώην υπουργός Εσωτερικών του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε πως «αν το Ισραήλ μάς απειλήσει, θα εισβάλουμε και θα το καταστρέψουμε».

«Έχουμε κοινά σύνορα με το Ισραήλ», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Μπορεί να χάσουμε 300.000 άνδρες, αλλά δεν θα υπάρχει Ισραήλ», πρόσθεσε.

Ολόκληρη η δήλωση:

«Μπορεί να μην το έχουν καταλάβει, αλλά εμείς με το Ισραήλ έχουμε σύνορα. Το ξαναλέω έχουμε κοινά σύνορα. Μα τον Θεό, αν τολμήσουν να μας επιβάλουν την ίδια σκληρότητα που επέβαλαν στους Μουσουλμάνους, το λέω αυτό από εδώ, ως γιος αυτής της γης, ως κάποιος που έχει λατρέψει το μαρτύριο ως τιμή από την παιδική του ηλικία: Η απόσταση από το Χατάι μέχρι το Ισραήλ είναι μόνο 5 ώρες. Θα χάσουμε 300-400.000 μάρτυρες, αλλά με την άδεια του Θεού, δεν θα μείνει χώρα που να ονομάζεται Ισραήλ. Με την άδεια του Θεού, δεν θα υπάρχει καμία, με την άδεια του Θεού, δεν θα υπάρχει καμία».

