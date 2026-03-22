ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 13:43
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

22.03.2026 13:32

Νετανιάχου σε Ευρωπαίους: Μπείτε στον πόλεμο – Η ιρανική απειλή έχει ήδη «χτυπήσει» την πόρτα σας

Σε μια κίνηση που αυξάνει την παγκόσμια ανησυχία, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε σήμερα τους Ευρωπαίους ηγέτες να εγκαταλείψουν την ουδετερότητα και να συμμετάσχουν ενεργά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης.

Ευθυγραμμιζόμενος πλήρως με τη σκληρή γραμμή Τραμπ, ο ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η ιρανική απειλή έχει ήδη «χτυπήσει» την πόρτα της Ευρώπης.

Επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι το Ιράν θα προσπαθήσει να επιτεθεί στην Ευρώπη είπε: «Εκτόξευσαν (σ.σ. οι Ιρανοί) βαλλιστικό πύραυλο στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, είναι 4.000 χιλιόμετρα απόσταση. Τώρα έχουν την ικανότητα να φθάσουν βαθιά στην Ευρώπη, ήδη άνοιξαν πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο. Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους. Επιχειρούν να εκβιάσουν ολόκληρο τον κόσμο με τα Στενά του Ορμούζ. Εμποδίζουν μία διεθνή θαλάσσια διαδρομή, μία ενεργειακή διαδρομή και προσπαθούν να εκβιάσουν ολόκληρο τον κόσμο. Τι απόδειξη χρειάζεστε ότι αυτό το καθεστώς που απειλεί όλο τον κόσμο πρέπει να παταχθεί;».

«Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δουλεύουν μαζί για όλο τον κόσμο, και είναι καιρός να δούμε τους ηγέτες των υπόλοιπων χωρών να συμμετάσχουν μαζί μας. Χαίρομαι που κάποιοι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται περισσότεροι. Το κάλεσμα του Τραμπ ώστε η διεθνής κοινότητα να αντιμετωπίσει αυτό το τρομοκρατικό, φανατικό καθεστώς ζηλωτών, δεν είναι μόνο για την ασφάλεια του Ισραήλ και των ΗΠΑ αλλά για την ασφάλεια όλου του κόσμου. Είναι καιρός γι’ αυτούς να δράσουν», πρόσθεσε.

