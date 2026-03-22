Μέση Ανατολή: Διεθνή έκκληση για ειρήνη συνυπογράφουν 140 προσωπικότητες της αριστεράς από 27 χώρες

Οι Δημήτρης Στρατούλης και Μαριάνα Τσίχλη, εκ μέρους της Λαϊκής Ενότητας – Ανυπότακτη Αριστερά, συνυπογράφουν μαζί με τον Jean-Luc Mélenchon και περισσότερες από 140 προσωπικότητες από 27 χώρες, διεθνή έκκληση υπέρ της ειρήνης, του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.

Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε από την Ανυπότακτη Γαλλία, στρέφεται κατά των στρατιωτικών επεμβάσεων, με αιχμή την επίθεση των αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, καλώντας τους λαούς σε κοινή δράση.

Στο κείμενο, με σύνθημα «Η ειρήνη είναι τώρα!», υπογραμμίζεται η ανάγκη συγκρότησης ενός παγκόσμιου δικτύου, με στόχο τον συντονισμό κινητοποιήσεων και την ενίσχυση της διεθνούς πίεσης απέναντι στη λογική του πολέμου.

Την έκκληση στηρίζουν πολιτικοί ηγέτες, βουλευτές και διανοούμενοι από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι Rafael Correa, Yolanda Díaz και Annie Ernaux, αναδεικνύοντας το εύρος της διεθνούς κινητοποίησης:

 Mathilde Panot, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας LFI στη Γαλλική

Εθνοσυνέλευση

 Manuel Bompard, συντονιστής του κινήματος «Ανυπότακτη Γαλλία»

 Manon Aubry, συμπρόεδρος της ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο

 Clémence Guetté, αντιπρόεδρος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης

 Nadège Abomangoli, πρώτη αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης

 Éric Coquerel, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Εθνοσυνέλευσης

 Younous Omarjee, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 Marina Mesure, πρόεδρος της αντιπροσωπείας LFI στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 Aurélie Trouvé, υπεύθυνη για τις ενωτικές σχέσεις της «Ανυπότακτης Γαλλίας»

 JeanLuc Mélenchon, ιδρυτής της «Ανυπότακτης Γαλλίας»

Με τη συμμετοχή των:

 Rafael Correa, Ισημερινός, πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Yolanda Díaz, Ισπανία, Αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης

 Annie Ernaux, Γαλλία, βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2022

 Tooran Dana, Ιράν, Κόμμα της Αριστεράς του Ιράν

 Ana Erazo, Κολομβία, βουλευτής – Pacto Histórico

 Alfredo Mondragón, Κολομβία, βουλευτής – Pacto Histórico

 Irene Montero, Ισπανία, πρώην υπουργός και Αντιπρόεδρος της ομάδας The

Left στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 Ferat Koçak, Γερμανία, βουλευτής – Die Linke

 Biram Dah Abeid, Μαυριτανία, ηγέτης της αντιπολίτευσης

 Nicola Fratoianni, Ιταλία, βουλευτής και εθνικός γραμματέας της Alleanza

Verdi Sinistra

 Ibrahim Yakouba, Νίγηρας, πρώην Υπουργός Ενέργειας

 Pablo Iglesias, Ισπανία, πρώην Αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης

 Christelle Vuanga, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Πρόεδρος του Δικτύου

Κοινοβουλευτικών για την Κατάργηση της Θανατικής Ποινής

 Kamel Jendoubi, Τυνησία, πρώην Υπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις με την

κοινωνία των πολιτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα

 Ione Belarra, Ισπανία, βουλευτής και Γενική Γραμματέας του Podemos

 Aleksei Sakhnin, Ρωσία, συνασπισμός «Ειρήνη από τα Κάτω»

 Andrii Konovalov, Ουκρανία, Ένωση της Μετασοβιετικής Αριστεράς,

συνασπισμός «Ειρήνη από τα Κάτω»

 Béatrice Ores, Γαλλία, συμπρόεδρος της Γαλλικής Εβραϊκής Ένωσης για την

Ειρήνη

 Pierre Stambul, Γαλλία, συμπρόεδρος της Γαλλικής Εβραϊκής Ένωσης για την

Ειρήνη

 Jean-Paul Delescaut, Γαλλία, Γενικός Γραμματέας της Νομαρχιακής Ένωσης

CGT Nord

 Zarah Sultana, Ηνωμένο Βασίλειο, βουλευτής – Your Party

 Fernando Pereira, Ουρουγουάη, πρόεδρος του Frente Amplio

 Javed Anand, Ινδία, δημοσιογράφος και εθνικός συντονιστής της πλατφόρμας

Indian Muslims for Secular Democracy (IMSD)

 Revati Laul, Ινδία, ανεξάρτητη δημοσιογράφος και ακτιβίστρια ανθρωπίνων

δικαιωμάτων

 Estrella Galán, Ισπανία, ευρωβουλευτής (The Left)

 Luke Ming Flanagan, Ιρλανδία, ευρωβουλευτής (The Left)

 Özlem Demirel, Γερμανία, ευρωβουλευτής (The Left)

 Giuseppe De Cristofaro, Ιταλία, γερουσιαστής και πρόεδρος της Μικτής

Κοινοβουλευτικής Ομάδας

 Marco Grimaldi, Ιταλία, βουλευτής και αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής

ομάδας Alleanza Verdi Sinistra

 Ilaria Cucchi, Ιταλία, γερουσιαστής (Alleanza Verdi Sinistra)

 Francesca Ghirra, Ιταλία, βουλευτής (Alleanza Verdi Sinistra)

 Celestino Magni, Ιταλία, γερουσιαστής (Alleanza Verdi Sinistra)

 Franco Mari, Ιταλία, βουλευτής (Alleanza Verdi Sinistra)

 Elisabetta Piccolotti, Ιταλία, βουλευτής (Alleanza Verdi Sinistra)

 Ilaria Salis, Ιταλία, ευρωβουλευτής (The Left)

 Domenico Lucano, Ιταλία, ευρωβουλευτής (The Left)

 Arnaud Le Gall, Γαλλία, βουλευτής (La France insoumise)

 Anthony Smith, Γαλλία, ευρωβουλευτής (The Left)

 Rima Hassan, Γαλλία, ευρωβουλευτής (The Left)

 Leïla Chaibi, Γαλλία, ευρωβουλευτής (The Left)

 Isabel Serra Sánchez, Ισπανία, ευρωβουλευτής (The Left)

 Anais Burgos Hernández, Μεξικό, ομοσπονδιακή βουλευτής του Morena και

πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

 Alejandro Robles Gómez, Μεξικό, εθνικός γραμματέας για τους Μεξικανούς

του εξωτερικού της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής του Morena

 Rafael Barajas («el Fisgón»), Μεξικό, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου

Πολιτικής Εκπαίδευσης του Morena

 Pedro Miguel, Μεξικό, δημοσιογράφος και μέλος του Συμβουλευτικού

Συμβουλίου του Morena

 Catarina Martins, Πορτογαλία, ευρωβουλευτής (The Left)

 Fabian Figueiredo, Πορτογαλία, βουλευτής

 José Manuel Pureza, Πορτογαλία, εθνικός συντονιστής του Bloco de Esquerda

 Pernando Barrena, Χώρα των Βάσκων / Ισπανία, ευρωβουλευτής (The Left)

 Clément Sénéchal, Γαλλία, συγγραφέας

 Eric Berr, Γαλλία, οικονομολόγος

 Nancy Fraser, ΗΠΑ, ομότιμη καθηγήτρια στη New School for Social Research

 Cécile Gintrac, Γαλλία, συν-υπεύθυνη του τμήματος γεωγραφίας του Institut La

Boétie

 Isabelle Garó, Γαλλία, φιλόσοφος

 Florence Gauthier, Γαλλία, ιστορικός της Γαλλικής Επανάστασης

 Στάθης Κουβελάκης, Γαλλία, φιλόσοφος

 Nicolas Vieillescazes, Γαλλία, εκδότης στις Éditions Amsterdam και μέλος του

Institut La Boétie

 Michael Löwy, Γαλλία, κοινωνιολόγος στο Institut La Boétie

 Stefano Palombarini, Γαλλία, οικονομολόγος

 Tariq Ali, Ηνωμένο Βασίλειο, ιστορικός και μέλος του New Left Review

 Bhaskar Sunkara, ΗΠΑ, αρχισυντάκτης του περιοδικού The Nation

 Javier Sánchez Serna, Ισπανία, βουλευτής (Podemos)

 Martina Velarde, Ισπανία, βουλευτής (Podemos)

 Noemí Santana, Ισπανία, βουλευτής (Podemos)

 Sarah Dobbe, Ολλανδία, βουλευτής (Socialist Party)

 Abdourahman Waberi, Γαλλία, συγγραφέας και καθηγητής στο George

Washington University

 Hatem Nafti, Τυνησία, ερευνητής και ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 Naila Zoghlami, Τυνησία, φεμινίστρια ακτιβίστρια

 Wahid Ferchichi, Τυνησία, κοσμήτορας της Σχολής Νομικών, Πολιτικών και

Κοινωνικών Επιστημών της Τύνιδας (Πανεπιστήμιο Καρχηδόνας)

 Monia Ben Jemia, Τυνησία, ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο

Καρχηδόνας

 Ramy Salhi, Τυνησία, διευθυντής του MENA EuroMed Rights

 Mouhieddine Cherbib, Τυνησία, πρόεδρος της Επιτροπής για τον Σεβασμό των

Ελευθεριών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Τυνησία

 Mourad Allal, Γαλλία, πρόεδρος της Ένωσης Αλληλεγγύης και Φιλίας Γάλλων

Μεταναστών

 Δημήτρης Στρατούλης, Ελλάδα, συμπρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας και πρώην

βουλευτής

 Μαριάνα Τσίχλη, Ελλάδα, συμπρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας

 Joy Banerjee, Γαλλία, δημοσιογράφος, ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων

και μέλος της Indian Alliance Paris

 Ginu Oomen, Ινδία, επισκέπτης καθηγητής στο International Institute of

Migration and Development (Trivandrum, Kerala)

 Harsh Mander, Ινδία, ακτιβιστής, συγγραφέας και κοινωνικός λειτουργός

 Teesta Setalvad, Ινδία, δημοσιογράφος, υπερασπίστρια ανθρωπίνων

δικαιωμάτων και εκπαιδευτικός

 Lynn Ruane, Ιρλανδία, ανεξάρτητη γερουσιαστής

 Giuliano Granato, Ιταλία, εθνικός συν-εκπρόσωπος του Potere al Popolo

 Maurizio Coppola, Ιταλία, μέλος του εθνικού συντονισμού για τις υπερπόντιες

περιοχές του Potere al Popolo

 Giorgio Cremaschi, Ιταλία, πρώην συνδικαλιστικός ηγέτης της FIOM και μέλος

του Potere al Popolo

 León Enver, Περού, Γενικός Γραμματέας του Nuevo Perú por el Buen Vivir

 Behrooz Farahany, Γαλλία – Ιράν

 Abdou Sonko, Σενεγάλη, βουλευτής και πρόεδρος της ομάδας φιλίας

Γαλλίας–Σενεγάλης

 Fatou Dipo Cissé, Σενεγάλη, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

της Εθνοσυνέλευσης

 Ibrahim Yacouba, Νίγηρας, πρώην Υπουργός Ενέργειας

 Abdelkerim Yacoub Koundougou, Τσαντ, πρόεδρος του πολιτικού κινήματος Le

Pacte des Bâtisseurs

 Robert Gam, Τσαντ, Γενικός Γραμματέας του Socialist Party Without Borders

 Younous Alifa Mahmat, Τσαντ, Γενικός Γραμματέας του Socialist Party

Without Borders

 Dounia Ben Osman, Τυνησία, δικηγόρος

 Taoufik Tahani, Γαλλία, επίτιμος πρόεδρος της AFPS

 Omar Mestiri, Τυνησία, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 Mongi Souab, Τυνησία, συνδικαλιστής

 Sihem Bensedrine, Τυνησία, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Αλήθειας και

Αξιοπρέπειας

 Abdelaziz Belkhodja, Τυνησία, συγγραφέας

 Paula Coradi, Βραζιλία, πρόεδρος του PSOL

 Juliano Medeiros, Βραζιλία, διευθυντής του Instituto Futuro και πρώην

πρόεδρος του PSOL

 Salvatore Prinzi, Ιταλία, ερευνητής φιλοσοφίας στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας

(CNR) και μέλος της εθνικής εκτελεστικής επιτροπής του Potere al Popolo

 Viola Carofalo, Ιταλία, αναπληρώτρια καθηγήτρια ηθικής φιλοσοφίας και μέλος

του εθνικού συντονισμού του Potere al Popolo

 Oliver Eagleton, Ηνωμένο Βασίλειο, συντάκτης στο περιοδικό Tribune

 Vittoria Ferdinandi, Ιταλία, δήμαρχος της Περούτζια

 Dario Salvetti, Ιταλία, μέλος του Collettivo di Fabbrica ex-GKN

 Shôichi Matsuba, Ιαπωνία, φιλόσοφος

 Dominique Natanson, Γαλλία, μέλος της French Jewish Union for Peace

 Patrick Haimzadeh, Γαλλία, πρώην διπλωμάτης, ανεξάρτητος ερευνητής

 Jean-Christophe Sellin, Γαλλία, εθνικός συν-συντονιστής του Parti de Gauche

 Isabelle Hélène Sultana Lerner, Γαλλία, εθνική συν-συντονίστρια του Parti de

Gauche

 Jean-Claude Val, Γαλλία, μέλος της εθνικής εκτελεστικής γραμματείας του Parti

de Gauche

 Ihssane Darkrim, Γαλλία, Parti de Gauche

 Lynn Boylan, Ιρλανδία, ευρωβουλευτής, Sinn Féin

 Ugo Palheta, Γαλλία, λέκτορας και ερευνητής, Πανεπιστήμιο της Λιλ

 Valérie Dutilly, Γαλλία, οργανωτική γραμματέας της Νομαρχιακής Ένωσης

CGT Nord

 Liza Smirnova, Ρωσία, συνασπισμός Peace from Below

 Andrei Demidov, Ρωσία, Post-Soviet Left Union, συνασπισμός Peace from

Below

 Ilya Zaripov, Ρωσία, συνασπισμός Peace from Below

 Andrii Konovalov, Ρωσία, Post-Soviet Left Union, συνασπισμός Peace from

Below

 Viktor Sydorchenko, Ουκρανία, Post-Soviet Left Union, συνασπισμός Peace

from Below

 Lebediev Andrii, Ουκρανία, Post-Soviet Left Union, συνασπισμός Peace from

Below

 Dmitrii Pintak, Ουκρανία, Post-Soviet Left Union, συνασπισμός Peace from

Below

 Alexander Voronkov, Ρωσία, Post-Soviet Left Union, συνασπισμός Peace from

Below

 Eva Enta, Ρωσία, φοιτήτρια

 Mohamed Azami, Ιράν, Left Party of Iran

 Parviz Navidi, Ιράν, Left Party of Iran

 Nader Ossareh, Ιράν, Left Party of Iran

 Kamel Makooi, Ιράν, Left Party of Iran

 Ahmad Bagher, Ιράν, Left Party of Iran

 Farhad Dourdani, Ιράν, Left Party of Iran

 Yûki Takahata, Ιαπωνία, συγγραφέας

 Akira Nogami, Ιαπωνία, Japan P.E.N. Club

 Mako Oshidori, Ιαπωνία, δημοσιογράφος

 Ken Oshidori, Ιαπωνία, δημοσιογράφος

 Hajime Maekawa, Ιαπωνία, δημοσιογράφος

 Modassir Wada, συν-πρόεδρος της οργάνωσης Sound of Sudan

 Hamad Gamal, συνιδρυτής του Sudfa Media

 Hind El Taher, καλλιτέχνιδα και πρόεδρος της οργάνωσης 1 Euro for Sudan

 Manal Suliman Ahmed, πρόεδρος της οργάνωσης Voice of Sudanese Women

Διαβάστε επίσης:

«Θα εισβάλουμε στο Ισραήλ και θα το καταστρέψουμε»: Απειλεί πρώην υπουργός του Ερντογάν

Νετανιάχου σε Ευρωπαίους: Μπείτε στον πόλεμο – Η ιρανική απειλή έχει ήδη «χτυπήσει» την πόρτα σας

Μέση Ανατολή: Ένας νεκρός και πάνω από 200 τραυματίες στο νότιο Ισραήλ μετά το «σφυροκόπημα» της Τεχεράνης, όλες οι εξελίξεις



