Απίστευτη γκάφα: Πώς το τζόκινγκ ενός Γάλλου αξιωματικού αποκάλυψε την ακριβή θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκολ»

Το πρωί της 13ης Μαρτίου, ένας νεαρός αξιωματικός του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού βγήκε για τρέξιμο στο κατάστρωμα του πλοίου στο οποίο υπηρετεί.

Για την καταγραφή της προπόνησής του χρησιμοποίησε την εφαρμογή Strava μέσω έξυπνου ρολογιού, έχοντας ενεργοποιήσει δημόσιο προφίλ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι κινήσεις και τα δεδομένα της δραστηριότητάς του να είναι ορατά σε οποιονδήποτε χρήστη της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η εφημερίδα Le Monde, η επιλογή αυτή οδήγησε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην αποκάλυψη της ακριβούς θέσης του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκολ» και της συνοδείας του, η οποία βρισκόταν στη Μεσόγειο Θάλασσα, βορειοδυτικά της Κύπρου και περίπου 100 χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές.

Η γαλλική ναυτική δύναμη που δραστηριοποιείται στην περιοχή δεν είναι άγνωστη, καθώς περιλαμβάνει, πέρα από το αεροπλανοφόρο, τουλάχιστον τρεις φρεγάτες και ένα πλοίο ανεφοδιασμού. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, τα συγκεκριμένα πλοία έχουν αναπτυχθεί προς την ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο των εξελίξεων και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Παρά το γεγονός ότι η παρουσία τους ήταν ήδη γνωστή, η αβλεψία του αξιωματικού φέρεται να αποκάλυψε με ακρίβεια τη θέση του ίδιου του πολεμικού σκάφους στο οποίο επέβαινε, όπως επισημαίνει η εφημερίδα.

