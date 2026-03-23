Ορκίστηκε βουλευτής ο Βαγγέλης Γιαννακούρας

Τoν oριζόμενo από τo Σύνταγμα όρκο ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας έδωσε το πρωί της Δευτέρας (23/3) ο Βαγγέλης Γιαννακούρας.

Ο Βαγγέλης Γιαννακούρας καταλαμβάνει τη βουλευτική έδρα του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην Αρκαδία, ως πρώτος επιλαχών του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ στην περιφέρεια της Αρκαδίας.

Η κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει ξανά στους 32 βουλευτές.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Η δίκη της δεκαετίας, γίνεται σε μία… τρύπα που δεν χωρούν ούτε συγγενείς

Το μήνυμα του Δούκα για τη νίκη Γκρεγκουάρ – «Όταν ενώνουμε δυνάμεις νικάμε τη δεξιά»

Εκδήλωση μνήμης για τον Ανδρέα Παπανδρέου: Ιστορίες και δάκρυα για τον ιστορικό ηγέτη του ΠΑΣΟΚ από τα παιδιά του