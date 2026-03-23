Νίκος Δένδιας: Έψαλε στους Χαιρετισμούς στην Πλάκα (Photo)

Στο πλαίσιο της περιόδου της Σαρακοστής, ο Νίκος Δένδιας βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή, 20/3, σε ιερό ναό, και έψαλε τους Δ’ Χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στην Πλάκα, όπου, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό στιγμιότυπο, συμμετείχε ενεργά στη λειτουργία, ψάλλοντας μερικούς από τους στίχους που τιμούν την Παναγία, μαζί με άλλους πιστούς.
Υπενθυμίζεται ότι οι Χαιρετισμοί αποτελούν μέρος του Ακάθιστου Ύμνου, ενός σημαντικού θρησκευτικού ποιήματος του 6ου αιώνα μ.Χ., το οποίο απευθύνεται στην Παναγία και εκφράζει επαίνους, ευγνωμοσύνη και προσευχές.
Μελοποιημένο και ενταγμένο στην βυζαντινή μουσική παράδοση του «κοντακίου», το έργο περιλαμβάνει 24 στροφές, τους λεγόμενους «οίκους», κάθε ένας από τους οποίους ξεκινά με διαδοχικό γράμμα της αλφαβήτου. Την ερχόμενη Παρασκευή, 27/3, στις εκκλησίες θα ψαλεί ολόκληρος ο Ακάθιστος Ύμνος.
