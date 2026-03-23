ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 21:13
23.03.2026 19:36

Νίκος Δένδιας: Έψαλε στους Χαιρετισμούς στην Πλάκα (Photo)

dendias

Στο πλαίσιο της περιόδου της Σαρακοστής, ο Νίκος Δένδιας βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή, 20/3, σε ιερό ναό, και έψαλε τους Δ’ Χαιρετισμούς της Θεοτόκου. 

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στην Πλάκα, όπου, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό στιγμιότυπο, συμμετείχε ενεργά στη λειτουργία, ψάλλοντας μερικούς από τους στίχους που τιμούν την Παναγία, μαζί με άλλους πιστούς.

Υπενθυμίζεται ότι οι Χαιρετισμοί αποτελούν μέρος του Ακάθιστου Ύμνου, ενός σημαντικού θρησκευτικού ποιήματος του 6ου αιώνα μ.Χ., το οποίο απευθύνεται στην Παναγία και εκφράζει επαίνους, ευγνωμοσύνη και προσευχές.

Μελοποιημένο και ενταγμένο στην βυζαντινή μουσική παράδοση του «κοντακίου», το έργο περιλαμβάνει 24 στροφές, τους λεγόμενους «οίκους», κάθε ένας από τους οποίους ξεκινά με διαδοχικό γράμμα της αλφαβήτου. Την ερχόμενη Παρασκευή, 27/3, στις εκκλησίες θα ψαλεί ολόκληρος ο Ακάθιστος Ύμνος.

google_news_icon

tramp 66- new
netanyahu1
pierrakakis ant1 887- new
energy-crisis-war
la guardia aeroplano sigkrousi – new
NIKOS_PLAKIAS_270125
venizelos el aerodromio
PIERRAKAKIS_PETRALIAS
bakaliaros_afalatosi2
venzini 77- new
tramp 66- new
netanyahu1
pierrakakis ant1 887- new
