ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 15:17
24.03.2026 12:56

Απάντηση Κομισιόν σε Μανιάτη: Παραμένει υπό αναστολή η διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ

24.03.2026 12:56
Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η EPPO «δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για την παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον αρμόδιου εθνικού ποινικού δικαστηρίου», τονίζει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων κ. Hanse.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση που είχε υποβάλλει ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) Γιάννης Μανιάτης, σχετικά με την τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης της νέας διοικητικής δομής του ΟΠΕΚΕΠΕ υπαλλήλων που ελέγχονται και αναφέρονται στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος επισημαίνει την ανακοίνωση της 20ής Μαΐου 2025, της ΕΡΡΟ , σχετικά με την παρούσα έρευνα: «Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια».

Επίσης ο κ. Hanse, υπογραμμίζει ότι «το δίκαιο της ΕΕ απαιτεί από τους οργανισμούς πληρωμών να τηρούν συγκεκριμένα κριτήρια διαπίστευσης για την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής. Μεταξύ άλλων, ο οργανισμός πληρωμών πρέπει να τηρεί ειδικά πρότυπα για τους ανθρώπινους πόρους και πρότυπα αξιολόγησης των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τον εντοπισμό και τη διαχείριση της απάτης και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Η διαπίστευση του ελληνικού οργανισμού πληρωμών βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναστολή και η Επιτροπή εξετάζει ειδικότερα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τα κριτήρια διαπίστευσης στο πλαίσιο του εν εξελίξει σχεδίου δράσης που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές».

ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 15:13
MEDIA

ΜΜΕ ΗΠΑ: «Της κακομοίρας» στο Πεντάγωνο – Εκτός κτιρίου οι δημοσιογράφοι, θα προσέρχονται μόνο με… συνοδεία

ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ «πέταξε κάτω από το λεωφορείο» τον Χέγκσεθ – Αυτός είπε το πρώτο «ναι» για τον πόλεμο στο Ιράν

ΥΓΕΙΑ

Ποιες τροφές δεν αφήνουν το μυαλό να γεράσει

