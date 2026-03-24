Πιερρακάκης: «Αναδρομικά από 15 Μαρτίου η επιδότηση 15% στα λιπάσματα»

Στα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες για τις αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Οικονομικών κλήθηκε να απαντήσει μεταξύ άλλων στο γιατί η Ελλάδα δεν υιοθέτησε ένα πλάνο αντίστοιχο με της Ισπανίας που αποφάσισε την μείωση στον ΦΠΑ ώστε να μην πληγούν οι ιδιοκτήτες πρατηρίων μαζί με τους καταναλωτές.

Απάντησε πως «η Ισπανία δίνει οριζόντια 30 λεπτά επιδότηση στη βενζίνη, ενώ η Ελλάδα δίνει 36 λεπτά στα τρία τέταρτα του πληθυσμού», θεωρώντας πιο δίκαιο μέτρο να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση όσοι την έχουν πραγματικά ανάγκη.

Αναφορικά με τη μη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι ο φόρος στο diesel ανέρχεται στα 41 λεπτά το λίτρο και βάση κοινοτικής οδηγίας η κυβέρνηση θα μπορούσε να τον μειώσει μέχρι τα 33 λεπτά, ενώ απατώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για μόνιμη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σημείωσε ότι «η αντιπολίτευση δεν έχει πολύ καλή αντίληψη της κατάστασης».

Απαντώντας σε ερώτηση αν τα μέτρα φτάνουν, ο υπουργός σημείωσε ότι «δεν κάνεις τα πάντα από την πρώτη στιγμή γιατί δεν ξέρουμε ακόμη που βρισκόμαστε» ενώ ανέφερε ότι υπάρχει και plan b.

«Η ουσία είναι ότι θα στηρίξεις την κοινωνία και θα είσαι εκεί και σε ενδεχόμενο δεύτερο, τρίτο ή και τέταρτο γύρο της κρίσης. Πείτε ότι τελείωνε η κρίση σήμερα, χρειάζονται τουλάχιστον δύο μήνες για να εξομαλυνθεί η κατάσταση», επεσήμανε.

Η αλλαγή με την επιδότηση στα λιπάσματα

Ο κ. Πιερρακάκης προανήγγειλε και μια αλλαγή στα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, καθώς η επιδότηση 15% στα λιπάσματα θα έχει αναδρομική ισχύ από 15 Μαρτίου, αντί για την 1η Απριλίου που είχε ανακοινωθεί αρχικά».

Για την προετοιμασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε και στη ρήτρα διαφυγής που επιτρέπει σε μια χώρα να αποκλίνει από τους δημοσιονομικούς κανόνες σε έκτακτες καταστάσεις, όπως έγινε και με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Αν χειροτερέψει η κατάσταση θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο», επεσήμανε.

Το σχόλιο Πιερρακάκη για την αίθουσα στη δίκη των Τεμπών

Ο κ. Πιερρακάκης ρωτήθηκε και για την αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη των Τεμπών αναφέροντας ότι είναι διαμορφωμένη «σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας».

Πρόσθεσε ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί, ενώ θα γίνουν και οι απαραίτητες προσθήκες ή βελτιώσεις.«Ελπίζω κάποιοι να μην επιδιώκουν να καθυστερήσουν τη δίκη», τόνισε.

