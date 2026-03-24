ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: Δύο μέτωπα που ανοίγουν ξανά και προκαλούν προβληματισμό στη κυβέρνηση

Δύο υποθέσεις με διαφορετική αφετηρία, αλλά με κοινή πολιτική επίπτωση, επανέρχονται με ένταση στο προσκήνιο και επιβαρύνουν το ήδη σύνθετο κυβερνητικό περιβάλλον. Από τη μία πλευρά, η αναμονή για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και, σύμφωνα με τις πληροφορίες ενδέχεται να αφορά από 10 έως 17 βουλευτές και από την άλλη, η υπόθεση των υποκλοπών, η οποία όχι μόνο δεν έχει κλείσει πολιτικά, αλλά δείχνει να αποκτά νέα δυναμική, με φόντο τις σκέψεις για νέες μηνυτήριες κινήσεις από πρόσωπα που φέρονται να υπήρξαν στόχοι παρακολουθήσεων.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι οι δύο αυτές υποθέσεις δεν είναι ισοβαρείς, ούτε παράγουν το ίδιο είδος πίεσης. Ωστόσο, και οι δύο συναντώνται σε ένα κρίσιμο σημείο καθώς επηρεάζουν την εικόνα πολιτικού ελέγχου και θεσμικής επάρκειας που επιδιώκει να εκπέμψει η κυβέρνηση σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παράγει οικονομικά προβλήματα, τη στιγμή που το Μέγαρο Μαξίμου θα επιθυμούσε η συζήτηση να γίνεται γύρω από αυτά αλλά και τη σταθερότητα που απαιτείται από τις διεθνείς εξελίξεις.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί νευρικότητα καθώς η νέα δικογραφία θα εμπλέκει με τον άλφα ή βήτα τρόπο περισσότερα πολιτικά πρόσωπα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Ακόμη και αν ουδείς στο κυβερνητικό στρατόπεδο προεξοφλεί το ακριβές περιεχόμενο της δικογραφίας, το ίδιο το κλίμα αναμονής λειτουργεί επιβαρυντικά. Και αυτό όχι μόνο γιατί η υπόθεση θα αφορά εμπλοκή βουλευτών με ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν ποινικά αλλά και γιατί θα επιστρέψει ξανά η γενικότερη εικόνα ενός κρατικού μηχανισμού που, σε ένα τόσο κρίσιμο πεδίο όπως η κατανομή κοινοτικών πόρων, εμφανίζεται εκτεθειμένος σε πρακτικές πελατειακού κράτους του παρελθόντος οι οποίες εγείρουν σοβαρά ερωτήματα.

Εξίσου σύνθετη και πιο ευαίσθητη, είναι η διάσταση των υποκλοπών. Η υπόθεση επιστρέφει με τρόπο που δυσκολεύει το κυβερνητικό επιτελείο, ακριβώς επειδή δεν αφορά μόνο την αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, αλλά αγγίζει και πρόσωπα τα οποία συνδέθηκαν στο παρελθόν ή συνδέονται ακόμη με τον ευρύτερο χώρο της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η δημόσια παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη, με ανοιχτή επιστολή προς υπουργούς και άλλα δημόσια πρόσωπα που φέρονται να υπήρξαν στόχοι παρακολούθησης καλώντας τους, όπως αναφέρει, να συστρατευθούν «στην αποκάλυψη όλης της αλήθειας για το νοσηρό σύστημα των υποκλοπών, ώστε να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης», επιδιώκει ακριβώς να απομονώσει πολιτικά την κυβέρνηση και να αναδείξει ότι το ζήτημα δεν είναι κομματικό, αλλά θεσμικό.

Η εμπλοκή στο όλο θέμα και του Αντώνη Σαμαρά καθώς ο ίδιος πρόσφατα αποκάλυψε ότι ήταν στόχος παρακολουθήσεων, προσδίδει στην υπόθεση πρόσθετη βαρύτητα. Όχι μόνο λόγω του ειδικού πολιτικού εκτοπίσματός του, αλλά και επειδή μια ενδεχόμενη δική του νομική ή δημόσια παρέμβαση θα καθιστούσε πολύ δυσκολότερη την προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει τη συζήτηση σε ένα πεδίο παρελθόντος. Σε αυτό το περιβάλλον, οι πληροφορίες περί νέων μηνύσεων από πρόσωπα που παρακολουθήθηκαν ή θεωρούν ότι στοχοποιήθηκαν, ενισχύουν την αίσθηση ότι η υπόθεση μπορεί να εισέλθει σε νέα φάση.

Για την κυβέρνηση, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αναβίωση δύο δυσάρεστων φακέλων. Είναι το γεγονός ότι οι δύο αυτές υποθέσεις παράγουν διαφορετικού τύπου φθορά σε μια στιγμή που οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση έχει αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα των προηγούμενων μηνών. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ τροφοδοτεί ερωτήματα για τη διαχείριση, την εποπτεία και τη λειτουργία του κράτους. Οι υποκλοπές επαναφέρουν μια πολύ πιο απαιτητική συζήτηση, εκείνη της θεσμικής αξιοπιστίας και της ποιότητας του κράτους δικαίου. Το πρώτο μέτωπο δημιουργεί πολιτική αμηχανία. Το δεύτερο αγγίζει τον πυρήνα της κυβερνητικής νομιμοποίησης στο επίπεδο των θεσμών.

Έτσι το Μαξίμου δεν έχει απέναντί του μόνο δύο ακόμη κύκλους κοινωνικής και αντιπολιτευτικής πίεσης. Έχει δύο υποθέσεις που, εφόσον παραμείνουν ενεργές, μπορούν να διαβρώσουν σταδιακά το κεντρικό επιχείρημα της κυβέρνησης περί σταθερότητας, σοβαρότητας και ελέγχου. Και αυτό είναι ίσως το ουσιαστικότερο στοιχείο της συγκυρίας, ότι σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση θα επιθυμούσε να ορίζει εκείνη τους όρους της δημόσιας συζήτησης, κινδυνεύει να βρεθεί εκ νέου σε θέση άμυνας.

Διαβάστε επίσης:

