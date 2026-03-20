Η Ισπανία μειώνει κατά 10% τον φόρο στην ενέργεια λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η Ισπανία θα μειώσει σήμερα τον φόρο προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα στο 10%, από 21%, στο πλαίσιο μέτρων ανακούφισης από το οικονομικό πλήγμα που έχει επιφέρει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η Μαδρίτη σχεδιάζει επίσης να αναστείλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στους υδρογονάνθρακες, κάτι που θα οδηγήσει σε άμεση μείωση των τιμών του ντίζελ και της βενζίνης κατά 0,30 έως 0,40 ευρώ το λίτρο.

Η κυβέρνηση θα καταργήσει φόρο 5% στην κατανάλωση ηλεκτρικού, σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρνήθηκε να σχολιάσει πριν από τη συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία θα ανακοινωθούν τα μέτρα και η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 τοπική ώρα.

Υπουργοί είχαν δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι τα μέτρα θα περιλάβουν αρωγή προς οικονομικούς τομείς που είναι περισσοτερο εκτεθειμένοι στην κρίση, όμως πρόσθεσαν ότι η υψηλή παραγωγή ηλεκτρικού από ανανεώσιμες πηγές στη χώρα σημαίνει πως η οικονομία της είναι λιγότερο εκτεθειμένη στις επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου που προκαλεί ο πόλεμος.

