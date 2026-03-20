Politico: Οι ηγέτες της ΕΕ εμφανίζονται ανίκανοι να βρουν λύσεις παρά τους πολέμους δίπλα από το σπίτι τους

Σε μία σκληρή κριτική για τους «27» της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε το Politico, σχολιάζοντας ότι επί 12 ώρες συνεδρίαζαν στις Βρυξέλλες για δύο πολέμους που είναι «δίπλα από το σπίτι τους», αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν μια ουσιαστική απόφαση.

Η αδυναμία της ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διεθνή πολιτική σκηνή, ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής, σχολιάζει το δημοσίευμα, ρίχνοντας πυρά κατά των ισχυρών δυνάμεων.

Μακρόν, Μερτς και Μελόνι… κοιτούσαν αλλού

Χαρακτηριστικό του κλίματος εντός της αίθουσας συνεδρίασης των ηγετών, είναι πως οι επικεφαλής των τριών μεγάλων δυνάμεων, οι Φρίντριχ Μερτς, Εμανουέλ Μακρόν και Τζόρτζια Μελόνι «το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να κοιτούν αλλού, να διαφωνούν μεταξύ τους ή να προσφέρουν λίγα περισσότερα από λόγια, ενώ οι βομβαρδισμοί, οι εκτοξεύσεις πυραύλων και οι σκοτωμοί συνεχίζονταν».

«Σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές που ζούμε, περισσότερο από ποτέ είναι καθοριστικό να διατηρηθεί η διεθνής τάξη βασισμένη σε κανόνες. Η εναλλακτική είναι το χάος. Η εναλλακτική είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η εναλλακτική είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή» τους είπε ο Αντόνιο Κόστα στο μόνο ουσιαστικό θέμα που ειπώθηκε στην αίθουσα, κατά το Politico.

Ο Όρμπαν σε μία γωνία

Μία άλλη χαρακτηριστική σκηνή της πόλωσης, είναι ο… κάθετος Βίκτορ Όρμπαν που συνεχίζει να πηγαίνει κόντρα στους «25» μαζί με τον Ρόμπερτ Φίτσο της Σλοβενίας, καθώς χθες άσκησαν πάλι βέτο στην χρηματοδότηση της Ουκρανίας και στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Οταν δε μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Ζελένσκι, ο Ορμπαν σηκώθηκε από τη θέση του και πήγε στην δεύτερη σειρά των εδράνων, αρνούμενος να συμμετέχει στη συζήτηση.

Για το Ιράν, οι ηγέτες διαπίστωσαν ότι είχαν λίγα μέσα πίεσης ή διάθεση για ουσιαστική παρέμβαση. Για την Ουκρανία, περισσότερο από τέσσερα χρόνια μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τις εσωτερικές διαφωνίες για να εγκρίνουν τη χορήγηση 90 δισ. ευρώ στο Κίεβο.

«Δεν υπήρχε διάθεση να εμπλακούν ουσιαστικά στο ζήτημα του Ιράν», δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η μόνη ουσιαστική συζήτηση που έγινε τελικά για το Ιράν, ήταν η συζήτηση για την αποστολή γαλλικών πολεμικών πλοίων για την προστασία των Στενών του Ορμούζ, ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά πετρελαίου, τα οποία η Τεχεράνη ουσιαστικά έχει μπλοκάρει. Ωστόσο, το τελικό ανακοινωθέν δεν δεσμεύτηκε για νέα αποστολή.

Στο τέλος, λέει το Politico, «οι ηγέτες κατέληξαν σε ένα απογοητευτικό συμπέρασμα: η Ευρώπη έχει περιορισμένη ισχύ ή διάθεση να διαμορφώσει τις εξελίξεις».

«Η Μέση Ανατολή μας επηρεάζει πολύ, αλλά είμαστε παίκτες σε αυτό το παιχνίδι;» διερωτήθηκε αξιωματούχος της ΕΕ.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας: «Το να ξεκινήσεις έναν πόλεμο είναι σαν μια ερωτική σχέση – είναι εύκολο να μπεις και δύσκολο να βγεις». Με άλλα λόγια: αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης -και δεν πρόκειται να γίνει.

«Η ΕΕ έμεινε να κάνει “αυτό που πάντα κάνουμε”, δηλαδή να γράφει ωραίες δηλώσεις» ανέφερε άλλος αξιωματούχος.

«Το να λέμε ότι το ETS είναι το μεγαλύτερο ζήτημα ενώ καίγονται μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου είναι κάπως παράξενο», είπε τρίτος αξιωματούχος της ΕΕ.

Το τελικό συμπέρασμα ήταν πως ούτε στο Ιράν ούτε στην Ουκρανία υπήρξε πρόοδος στις συνομιλίες. Μετά από 12 ώρες με ελάχιστες αποφάσεις, οι ηγέτες δεν είχαν σχεδόν τίποτα νέο να πουν στους πολίτες τους.

Διαβάστε επίσης:

