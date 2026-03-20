ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 10:38
20.03.2026 09:00

WSJ: Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη ξεκινούν τις επιχειρήσεις για την απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ

Η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντατικοποιήσει τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, αναφέρει ότι ενδέχεται να αποστείλουν πολεμικά πλοία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Η Ουάσιγκτον διευκρίνισε ότι χρησιμοποιεί επιθετικά αεροσκάφη και ελικόπτερα Apache για να στοχεύει ιρανικά σκάφη, στο πλαίσιο του σχεδίου του Πενταγώνου για την προστασία της ναυσιπλοΐας στον θαλάσσιο διάδρομο, σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις αυτές ενδέχεται να συνεχιστούν για εβδομάδες, προκειμένου να ανοίξει εκ νέου το στενό στη ναυτιλιακή κίνηση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εντατικοποίηση της επιχείρησης από το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει στόχο για να μειώσει τις απειλές από το Ιράν το οποίο έχει διακόψει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ από τις αρχές Μαρτίου. Εάν η απειλή μειωθεί, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στείλουν πολεμικά πλοία μέσω των Στενών – όπως έχει δεσμευτεί να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ – και να συνοδεύουν πλοία μέσα και έξω από τον Περσικό Κόλπο, ώστε να «απελευθερωθεί» μεταξύ άλλων το εμπόριο στο πετρέλαιο και τα καύσιμα.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ωστόσο, αναμένεται να χρειαστούν εβδομάδες για να καθαρίσουν οι ΗΠΑ από τα ιρανικά στρατηγικά δίκτυα που έχουν δημιουργήσει σοβαρές αναταράξεις σε ένα στρατηγικό σημείο που εξυπηρετεί το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και μεγάλο μέρος της εμπορικής ναυτιλίας.

Διαβάστε επίσης:

Μέση Ανατολή: Το Ιράν χτύπησε ξανά διυλιστήριο στο Κουβέιτ, νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Ανησυχία για νέα εκτίναξη των τιμών πετρελαίου – Live οι εξελίξεις

Ουκρανία: Τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια

Η απειλή των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων

ΣΙΝΕΜΑ

«What Happens at Night»: Πρώτη γεύση από το θρίλερ του Martin Scorsese με τους Leonardo DiCaprio και Jennifer Lawrence (photo)

ΗΠΑ: Νεκρός 19χρονος κρατούμενος της ICE – Αισχρή ανακοίνωση από την υπηρεσία που «βλέπει» αυτοκτονία -«Εγκληματίας παράνομος μετανάστης»

Αυστηρό μήνυμα Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Παρελθόν η ασφάλεια των εχθρών του Ιράν», νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις επιδότησης δανείων - Media
«Βόμβα» 80,2 δισ. ευρώ στα χέρια των Servicers: Εκτόξευση των «κόκκινων» δανείων το δ’ τρίμηνο του 2025

Συναγερμός στην ΕΚΤ – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων λόγω πολέμου

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

Απίστευτη γκάφα: Πώς το τζόκινγκ ενός Γάλλου αξιωματικού αποκάλυψε την ακριβή θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκολ»

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

Οργισμένες αντιδράσεις για τη διακοπή της δίκης για τα Τέμπη:  «Γιατί εξαφανίστηκε η πρόεδρος της έδρας», ρωτά η Ζωή - «Δεν υπάρχει δικαιοσύνη», λέει η Καρυστιανού

