WSJ: Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη ξεκινούν τις επιχειρήσεις για την απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ

Η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντατικοποιήσει τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, αναφέρει ότι ενδέχεται να αποστείλουν πολεμικά πλοία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Η Ουάσιγκτον διευκρίνισε ότι χρησιμοποιεί επιθετικά αεροσκάφη και ελικόπτερα Apache για να στοχεύει ιρανικά σκάφη, στο πλαίσιο του σχεδίου του Πενταγώνου για την προστασία της ναυσιπλοΐας στον θαλάσσιο διάδρομο, σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις αυτές ενδέχεται να συνεχιστούν για εβδομάδες, προκειμένου να ανοίξει εκ νέου το στενό στη ναυτιλιακή κίνηση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εντατικοποίηση της επιχείρησης από το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει στόχο για να μειώσει τις απειλές από το Ιράν το οποίο έχει διακόψει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ από τις αρχές Μαρτίου. Εάν η απειλή μειωθεί, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στείλουν πολεμικά πλοία μέσω των Στενών – όπως έχει δεσμευτεί να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ – και να συνοδεύουν πλοία μέσα και έξω από τον Περσικό Κόλπο, ώστε να «απελευθερωθεί» μεταξύ άλλων το εμπόριο στο πετρέλαιο και τα καύσιμα.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ωστόσο, αναμένεται να χρειαστούν εβδομάδες για να καθαρίσουν οι ΗΠΑ από τα ιρανικά στρατηγικά δίκτυα που έχουν δημιουργήσει σοβαρές αναταράξεις σε ένα στρατηγικό σημείο που εξυπηρετεί το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και μεγάλο μέρος της εμπορικής ναυτιλίας.

