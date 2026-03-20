ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 08:31
Tο Ποντίκι Web

20.03.2026 08:00

Ουκρανία: Τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια

tehran_new

Τρεις άμαχοι έχασαν την ζωή τους από πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην περιφέρεια Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της ουκρανικής επικράτειας.

Ανάμεσα στα θύματα είναι και μία 30χρονη γυναίκα. Παράλληλα υπήρξαν και τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους αγόρι 10 ετών, ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί οι τοπικές στρατιωτικές αρχές.

«Απόψε οι Ρώσοι επιτέθηκαν στην περιφέρεια Ζαπορίζια», καταστρέφοντας «σπίτια», ανέφερε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram, συμπληρώνοντας στις 07:00 πως σε 24 ώρες, ο στρατός της Ρωσίας εξαπέλυσε 864 πλήγματα σε 40 κοινότητες της περιφέρειας.

Αύριο, Σάββατο (21/3), αναμένεται να συναντηθούν στις ΗΠΑ ουκρανοί και αμερικανοί απεσταλμένοι για νέες συνομιλίες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς η διαδικασία διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί ο πόλεμος μοιάζει να βουλιάζει σε κινούμενη άμμο.

Οι διαπραγματεύσεις της Μόσχας και του Κιέβου, υπό την αιγίδα της Ουάσιγκτον, έχουν ανασταλεί εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή με έναυσμα την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

google_news_icon

katotatos misthos 77- new
stankoglou-new
Kyriakos-Mitsotakis (1)
peripoliko new
Katastima-DEI-Kallithea-2
stegastika daneia 77- new
Missles
Charles De Gaulle Faliro
overnight_oats
tempi-new
katotatos misthos 77- new
stankoglou-new
Kyriakos-Mitsotakis (1)
