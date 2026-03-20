Κλιματική αλλαγή: Τους 43 βαθμούς ξεπέρασε ο υδράργυρος σε περιοχή της Αριζόνας – Ιστορικό υψηλό για μήνα Μάρτιο

H θερμοκρασία σε μια κοινότητα στην έρημο της νοτιοδυτικής Αριζόνας έφτασε χθες, Πέμπτη, τους 110 βαθμούς Φαρενάιτ (43,3 °C), τιμή-ρεκόρ για τον μήνα Μάρτιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η θερμοκρασία–ρεκόρ καταγράφηκε λίγο έξω από το Μαρτίνες Λέικ της Αριζόνας, στην έρημο Γιούμα, όταν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, ένας χειμερινός καύσωνας έπληξε τη νοτιοδυτική περιοχή.

Η κοινότητα βρίσκεται περίπου 230 χιλιόμετρα δυτικά του Φοίνιξ, στα σύνορα με την Καλιφόρνια.

Το αμέσως προηγούμενο ρεκόρ (42,2 °C) είχε καταγραφεί στο Ρίο Γκράντε Σίτι του Τέξας το 1954 και επαναλήφθηκε την Τετάρτη σε μία μικρή κοινότητα της ερήμου Νορθ Σορ, στην Καλιφόρνια.

Μέχρι την Πέμπτη, αρκετές ακόμη περιοχές της Καλιφόρνιας είχαν φτάσει τους 42,2 °C. Μεταξύ αυτών ήταν το Καθίντραλ Σίτι.

Ο καύσωνας που έπληξε την περιοχή αυτή την εβδομάδα ευθύνεται για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών σε δεκάδες περιοχές, μεταξύ των οποίων το Φοίνιξ, το Σαν Ντιέγκο, το Λος Αντζελες, το Λας Βέγκας και το Σαν Φρανσίσκο.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS), αρκετές πόλεις κατέγραψαν την Πέμπτη την πιο ζεστή ημέρα Μαρτίου που έχει καταγραφεί ποτέ.

Στο Φοίνιξ η θερμοκρασία έφτασε τους 40,6 °C, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,9 °C που είχε σημειωθεί την Τετάρτη.

Η Τετάρτη σηματοδότησε επίσης την πρώτη ημέρα με θερμοκρασίες άνω των 37,7 βαθμών Κελσίου στο Φοίνιξ.

Η τελευταία φορά που οι θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα της Αριζόνας ξεπέρασαν τη συγκεκριμένη τιμή κατά τη διάρκεια του Μαρτίου ήταν πριν από σχεδόν 40 χρόνια.

Τα μονοπάτια πεζοπορίας γύρω από την πόλη έκλεισαν την Πέμπτη λόγω του κινδύνου θερμικών παθήσεων.

Διαβάστε επίσης

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τη σύρραξη στον Περσικό

WSJ: Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη ξεκινούν τις επιχειρήσεις για την απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ

Ουκρανία: Τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια