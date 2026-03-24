Μητσοτάκης: «Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής» (photos)

Το εργοτάξιο του Flyover και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο σημείο κατασκευής του Flyover, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ Ντίνο Μπενρουμπή, τον εντεταλμένο σύμβουλο του ομίλου AVAX Αντώνη Μιτζάλη και τον διευθυντή του έργου Νίκο Κουταβά σχετικά με την πρόοδο των εργασιών για την ανέγερση της υπερυψωμένης λεωφόρου, μήκους 13 χιλιομέτρων, που περιλαμβάνει εννέα ανισόπεδους κόμβους, οκτώ νέες γέφυρες και τρεις νέες σήραγγες.

Η υλοποίηση του έργου υπερβαίνει πλέον το 50% και η αποπεράτωση αναμένεται προς τα μέσα του 2027. Στόχος είναι το Flyover να προστεθεί σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων στις δημόσιες συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, με αιχμή την κατασκευή του Μετρό και τον διπλασιασμό του στόλου των αστικών λεωφορείων, για την ουσιαστική βελτίωση των μετακινήσεων στην πόλη.

Μητσοτάκης: «Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής»

Στο τέλος της επίσκεψής του στο εργοτάξιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο έργο, όμως να συγχαρώ πρωτίστως τις κατασκευαστικές εταιρείες και να ευχαριστήσω και τους Θεσσαλονικείς για την υπομονή τους.

Νομίζω ότι όσοι περνούν από το εργοτάξιο αυτό βλέπουν την ταχύτητα με την οποία υλοποιείται το έργο. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι όταν τελειώσει και ολοκληρωθεί, περίπου σε έναν χρόνο και κάτι από τώρα, οι Θεσσαλονικείς θα πουν “χαλάλι, άξιζε την ταλαιπωρία”.

Είναι πραγματικά μία πολύ σημαντική παρέμβαση, ένας αστικός αυτοκινητόδρομος δωρεάν, ο οποίος θα διευκολύνει ουσιαστικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, θα προστεθεί στο Μετρό το οποίο επεκτείνεται πια και εντός των επόμενων μηνών θα παραδοθεί και η επέκταση προς την Καλαμαριά.

Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής.

Οπότε, θα μας βλέπετε συχνά εδώ. Θα περνάμε τακτικά από τα εργοτάξια και θα βλέπουμε την πρόοδο. Ειδικά αυτό εδώ το κομμάτι -το έβλεπα στην τηλεόραση και λέω ότι αφού έρχομαι πρέπει να το επισκεφθώ- πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό.

Αποδεικνύεται και κάτι ακόμα: ότι οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες δεν υπολείπονται σε τίποτα των καλύτερων εταιρειών του κόσμου και μπορούν να φέρουν εις πέρας εξαιρετικά περίπλοκα τεχνικά έργα».

Σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με τεχνητή νοημοσύνη

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, που αποτελεί μέρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), όπου είχε την ευκαιρία να δει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία του πρωτοποριακού συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, που έχει θέσει σε εφαρμογή ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Η εφαρμογή, που αξιοποιείται σε συνεργασία με την Google για πρώτη φορά στην Ευρώπη, συμβάλλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω της αξιολόγησης σημείων κατά μήκος του οδικού δικτύου, διευκολύνει τη ροή της κίνησης στους δρόμους αναλύοντας δεδομένα ώστε να προβλέψει τυχόν συμφόρηση ακόμα και μία ώρα πρωτύτερα, και συνεισφέρει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των οχημάτων, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης.

Μητσοτάκης: «Οδηγός για να βρισκόμαστε στην παγκόσμια πρωτοπορία»

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά επισκέπτομαι για ακόμα μια φορά ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της χώρας, το ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη, για να διαπιστώσω πώς η έρευνα με μεγάλο βαθμό καινοτομίας στην Ελλάδα έχει πολύ πρακτικά αποτελέσματα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στη Θεσσαλονίκη.

Αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ ουσιαστικά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σύμπραξη μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Παίρνοντας ανοιχτά δεδομένα από την Google αλλά και χρησιμοποιώντας άλλες πηγές δεδομένων, μπορούμε πια να συνθέτουμε μια εξαιρετικά καλή εικόνα της κίνησης σε πραγματικό χρόνο, να κάνουμε προβλέψεις για το πώς θα είναι η κίνηση στο μέλλον, να παρεμβαίνουμε στη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών έτσι ώστε να διευκολύνουμε τη ροή της κίνησης και βέβαια να εντοπίζουμε και σημεία τα οποία είναι επίφοβα για ατυχήματα, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροχαία ατυχήματα και βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια.

Είναι πολύ σπουδαία η δουλειά η οποία έχετε κάνει εδώ. Αμέσως μετά, ο επόμενος στόχος είναι να φέρουμε το αντίστοιχο σύστημα στην Αθήνα. Έχετε ήδη μιλήσει με τον αναπληρωτή υπουργό και θα φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε και τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, διότι θέλουμε η καινοτόμος έρευνα η οποία γίνεται στην πατρίδα μας να έχει πρακτικές εφαρμογές.

Αυτό το οποίο γίνεται εδώ είναι οδηγός, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για να βρισκόμαστε, όπως μας είπε και η Google, στην παγκόσμια πρωτοπορία του πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε δεδομένα και του πώς η τεχνητή νοημοσύνη τελικά μεταφράζεται σε μια καλύτερη πραγματικότητα για τους πολίτες.

Να πω κάτι τελευταίο, αφορά ειδικά στη Θεσσαλονίκη την οποία έχουμε προικίσει με πολύ σημαντικά έργα υποδομής -το Μετρό, η επέκταση του Μετρό, το Flyover, το οποίο θα έχω την ευκαιρία να επισκεφτώ σε λίγο-, δεν έχουμε όμως παντού τη δυνατότητα να κάνουμε τόσο σημαντικές παρεμβάσεις.

Άρα, και ένα κέρδος της τάξης του 10%-15% ως προς τη μείωση της κυκλοφορίας, ειδικά τις ώρες αιχμής, στην Αττική, μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη και σχετικά γρήγορη διαφορά.

Γι’ αυτό και να ξέρετε ότι ο ίδιος θα ασχοληθώ προσωπικά με τη δυνατότητα να φέρουμε το σύστημα αυτό στην Αττική το συντομότερο δυνατό και να ξέρετε βέβαια ότι έχετε τη στήριξή μας και για να συνεχίσετε την εξαιρετική δουλειά την οποία κάνετε και -γιατί όχι;-, να αναπτύξετε καινούργιες εφαρμογές».

Ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου, Ευάγγελος Μητσάκης, σημείωσε από την πλευρά του: «Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς, προφανώς. Έχουμε αναπτύξει μια καινοτόμο τεχνολογία σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα, με την Google, η οποία έχει αποδείξει στη Θεσσαλονίκη πως μπορεί να επιφέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα στη διαχείριση της κυκλοφορίας, στην καθημερινότητα των πολιτών, γιατί όλοι βιώνουμε καθημερινά τη συμφόρηση. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ούτως ώστε άμεσα να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και στο πολύ σημαντικό και πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στην Αττική».

Η Head of Public Sector της Google Cloud για την Ελλάδα και την Κύπρο Βικτώρια Καλφάκη σημείωσε: «Νομίζω ότι η δουλειά που έχει γίνει από τους ανθρώπους εδώ είναι καταπληκτική. Εκμεταλλεύονται δεδομένα, που τα δεδομένα είναι πλούτος για τέτοιου είδους ερευνητικά project, τα οποία μεταφράζονται φυσικά και στην καθημερινότητα των πολιτών. Και ανυπομονούμε να ανανεώσουμε και να πάμε παραπάνω και περαιτέρω τη συνεργασία μας».

Διαβάστε επίσης:

ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: Δύο μέτωπα που ανοίγουν ξανά και προκαλούν προβληματισμό στη κυβέρνηση

Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ σε Πλεύρη για τις δηλώσεις του για την αριστερά: «Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος»

Παραιτείται σήμερα ο Χαρίτσης από την ηγεσία της ΝΕΑΡ – Μεταβατικός πρόεδρος ο Σακελλαρίδης, τα πολιτικά μηνύματα της αλλαγής