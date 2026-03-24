ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 12:35
24.03.2026 11:00

Παραιτείται σήμερα ο Χαρίτσης από την ηγεσία της ΝΕΑΡ – Μεταβατικός πρόεδρος ο Σακελλαρίδης, τα πολιτικά μηνύματα της αλλαγής

24.03.2026 11:00
Την παραίτησή του από την προεδρία της Νέας Αριστεράς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Αλέξης Χαρίτσης, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί νέα φάση για το κόμμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταβατικά τα καθήκοντα της ηγεσίας θα αναλάβει ο γραμματέας του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μέχρι να καθοριστούν οι επόμενες οργανωτικές και πολιτικές κινήσεις.

Η απόφαση φαίνεται να «κλείδωσε» μετά από συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες, κατά την οποία φέρεται να συζητήθηκαν αναλυτικά οι όροι και οι λεπτομέρειες της αλλαγής σκυτάλης. Εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο αυτό, όλα δείχνουν ότι η μετάβαση θα γίνει σε σχετικά ήπιους τόνους, με στόχο να αποφευχθεί μια ανοιχτή εσωκομματική σύγκρουση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πιθανό «διαζύγιο» θα είναι μάλλον «βελούδινο». Ο Χαρίτσης, όπως και μια ομάδα βουλευτών που στηρίζουν τη δική του στρατηγική για τη συγκρότηση ευρύτερων προοδευτικών συνεργασιών, δεν αναμένεται να αποχωρήσουν άμεσα από το κόμμα. Αντίθετα, προσανατολίζονται στο να παραμείνουν μέλη της Νέας Αριστεράς για ένα μεταβατικό διάστημα, ακόμη κι αν οι πολιτικές τους διαφωνίες με την κυρίαρχη γραμμή δεν έχουν γεφυρωθεί.

Παράλληλα, το μέλλον και η συνοχή της Νέας Αριστεράς φαίνεται να επηρεάζονται πλέον και από τις ευρύτερες εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς.

Ειδικότερα, σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει ο χρονικός ορίζοντας που θα επιλέξει ο Αλέξης Τσίπρας για τις δικές του πολιτικές πρωτοβουλίες. Πολλοί εκτιμούν ότι το πιθανό νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πολιτική «ομπρέλα» για στελέχη που προέρχονται από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι οι πρώην υπουργοί της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ενδέχεται να βρουν χώρο σε μια νέα πολιτική πλατφόρμα που θα διαμορφωθεί γύρω από τον Τσίπρα. Ωστόσο, η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι ότι θα χρειαστεί χρόνος και πολιτική υπομονή: πρώτα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το πρώτο κύμα ανακοινώσεων με νέα πρόσωπα, το οποίο αναμένεται μετά την ιδρυτική διακήρυξη του εγχειρήματος, ενώ η πλήρης διαμόρφωση του πολιτικού σχήματος πιθανότατα θα προχωρήσει σταδιακά, όσο πλησιάζει ο ορίζοντας των επόμενων εθνικών εκλογών.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αναδιάταξη στον χώρο της ευρύτερης αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης παραμένει σε εξέλιξη, με τις ισορροπίες να επανακαθορίζονται τόσο εντός των κομμάτων όσο και στο επίπεδο πιθανών νέων πολιτικών σχηματισμών.

Πιερρακάκης: «Αναδρομικά από 15 Μαρτίου η επιδότηση 15% στα λιπάσματα»

Μητσοτάκης: «Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής» (photos)

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Αθώος» δηλώνει ο γκαλερίστας – «Θα πείσουμε την ανακρίτρια ότι αδίκως κρατείται» λέει ο Δημητρακόπουλος

Στον εισαγγελέα οι 22 του κυκλώματος απάτης σε βάρος του Δημοσίου

Δίκη για τα Τέμπη: Στον… κόσμο του ο Άρειος Πάγος – Βλέπει «αγανακακτισμένους δήθεν πολίτες» αντί για το μπάχαλο της Λάρισας

Πληρωμή για το FuelPass πριν το Πάσχα, την άλλη εβδομάδα οι αιτήσεις διπλό όφελος για οχήματα με diesel

Το μπέρδεμα της αίθουσας και ο Φλωρίδης, η οργή Πλακιά και η τύχη του Καραμανλή, ο Γιαννίτσης προετοιμάζει συνεργασία με ΝΔ και το δίδυμο του Αλέξη   

«Το Ισραήλ επωφελείται από τις διαφορές μας»: Μήνυμα Πεζεσκιάν στα μουσουλμανικά κράτη

Politico: Η διαδοχή στο Ιράν στο μικροσκόπιο των ΗΠΑ – Στον Γκαλιμπάφ το βλέμμα της Ουάσιγκτον

Συντάξεις Απριλίου 2026: Το απόγευμα στα ATM οι πρώτοι δικαιούχοι - Μετά την 25η Μαρτίου το δεύτερο «κύμα» πληρωμών (video)

ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 12:33
pierrakakis 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Αναδρομικά από 15 Μαρτίου η επιδότηση 15% στα λιπάσματα»

26-03-24_0006__DPN8598
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής» (photos)

giorgostsagarakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Αθώος» δηλώνει ο γκαλερίστας – «Θα πείσουμε την ανακρίτρια ότι αδίκως κρατείται» λέει ο Δημητρακόπουλος

