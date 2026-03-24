Παραιτείται σήμερα ο Χαρίτσης από την ηγεσία της ΝΕΑΡ – Μεταβατικός πρόεδρος ο Σακελλαρίδης, τα πολιτικά μηνύματα της αλλαγής

Την παραίτησή του από την προεδρία της Νέας Αριστεράς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Αλέξης Χαρίτσης, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί νέα φάση για το κόμμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταβατικά τα καθήκοντα της ηγεσίας θα αναλάβει ο γραμματέας του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μέχρι να καθοριστούν οι επόμενες οργανωτικές και πολιτικές κινήσεις.

Η απόφαση φαίνεται να «κλείδωσε» μετά από συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες, κατά την οποία φέρεται να συζητήθηκαν αναλυτικά οι όροι και οι λεπτομέρειες της αλλαγής σκυτάλης. Εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο αυτό, όλα δείχνουν ότι η μετάβαση θα γίνει σε σχετικά ήπιους τόνους, με στόχο να αποφευχθεί μια ανοιχτή εσωκομματική σύγκρουση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πιθανό «διαζύγιο» θα είναι μάλλον «βελούδινο». Ο Χαρίτσης, όπως και μια ομάδα βουλευτών που στηρίζουν τη δική του στρατηγική για τη συγκρότηση ευρύτερων προοδευτικών συνεργασιών, δεν αναμένεται να αποχωρήσουν άμεσα από το κόμμα. Αντίθετα, προσανατολίζονται στο να παραμείνουν μέλη της Νέας Αριστεράς για ένα μεταβατικό διάστημα, ακόμη κι αν οι πολιτικές τους διαφωνίες με την κυρίαρχη γραμμή δεν έχουν γεφυρωθεί.

Παράλληλα, το μέλλον και η συνοχή της Νέας Αριστεράς φαίνεται να επηρεάζονται πλέον και από τις ευρύτερες εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς.

Ειδικότερα, σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει ο χρονικός ορίζοντας που θα επιλέξει ο Αλέξης Τσίπρας για τις δικές του πολιτικές πρωτοβουλίες. Πολλοί εκτιμούν ότι το πιθανό νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πολιτική «ομπρέλα» για στελέχη που προέρχονται από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι οι πρώην υπουργοί της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ενδέχεται να βρουν χώρο σε μια νέα πολιτική πλατφόρμα που θα διαμορφωθεί γύρω από τον Τσίπρα. Ωστόσο, η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι ότι θα χρειαστεί χρόνος και πολιτική υπομονή: πρώτα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το πρώτο κύμα ανακοινώσεων με νέα πρόσωπα, το οποίο αναμένεται μετά την ιδρυτική διακήρυξη του εγχειρήματος, ενώ η πλήρης διαμόρφωση του πολιτικού σχήματος πιθανότατα θα προχωρήσει σταδιακά, όσο πλησιάζει ο ορίζοντας των επόμενων εθνικών εκλογών.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αναδιάταξη στον χώρο της ευρύτερης αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης παραμένει σε εξέλιξη, με τις ισορροπίες να επανακαθορίζονται τόσο εντός των κομμάτων όσο και στο επίπεδο πιθανών νέων πολιτικών σχηματισμών.

