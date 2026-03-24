ΠΑΣΟΚ: Καταστατικές αλλαγές στο παρά 5’ με στόχο τον έλεγχο του κόμματος – Η συμμαχία των «προθύμων», τέλος το ΚΙΝΑΛ, όλες οι προτάσεις

Χωρίς καμία ουσιαστική εσωκομματική διαβούλευση και σχεδόν κυριολεκτικά στο παρά 5’ του συνεδρίου, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να αιφνιδιάσει το ίδιο το σώμα και τις θεωρούμενες ως «αντίπαλες» πλευρές στο ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να περάσει αλλαγές στο καταστατικό που οδηγούν στον ασφυκτικό έλεγχο του Κινήματος, σε όποιες συνθήκες κι αν προκύψουν μετά τις εθνικές εκλογές, αλλά και μακροπρόθεσμα.

Η επιτροπή καταστατικού της ΚΟΕΣ συνεδρίασε χθες το βράδυ και εξέτασε μία σειρά από προτάσεις, αλλά δεν έλαβε οριστικές αποφάσεις. Αυτές θα τις λάβει σε νέα συνεδρίαση την Πέμπτη και αφού μεσολαβήσει απόψε η σύγκληση της γραμματείας της ΚΟΕΣ – και μάλλον η μη λήψη αποφάσεων χθες έγινε ακριβώς για να μην συζητηθούν το βράδυ οι προωθούμενες αλλαγές.

Έτσι, μεθοδεύεται μία πρωτοφανής κατάσταση, στην οποία καίριας σημασίας αλλαγές στο καταστατικό ενός κόμματος θα παρουσιαστούν χωρίς καμία άλλη συζήτηση σε ευρύτερα όργανα και δίχως να έχουν ζητηθεί προτάσεις, αντιπροτάσεις και ιδέες, κατευθείαν στο συνέδριο του κόμματος, που θα κληθεί να αποφασίσει «επί τόπου».

Συζητήσεις σχεδόν εν κρυπτώ – η συμμαχία των προθύμων

Το ενδιαφέρον είναι ότι τις αλλαγές αυτές γνωρίζουν και επεξεργάζονται εδώ και κάποιο καιρό – και κυρίως αφότου διαπιστώθηκε ότι το συνέδριο ελέγχει το προεδρικό στρατόπεδο – η ανδρουλακική πτέρυγα με την ανοχή ή και συνδρομή της πλευράς Μανώλη Χριστοδουλάκη και της ομάδας Άννας Διαμαντοπούλου.

Οι προωθούμενες αλλαγές ανατρέπουν βασικές δομές του Κινήματος, αλλά και τους όρους του παιχνιδιού, που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που είναι φανερή η διάθεση ελέγχου του κόμματος σε κάθε περίπτωση από τη σημερινή ηγετική ομάδα και τη «Συμμαχία των Προθύμων», αλλά και με τέτοιο τρόπο που εγείρονται ακόμα και ενστάσεις περί «πραξικοπηματικών» κινήσεων, που απλά επιβάλλουν τις διαθέσεις της πλειοψηφίας και δεν αναζητούν καμία σύνθεση ή ένα κοινό τόπο.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η κατάργηση των διαφορετικών κομμάτων – ήτοι, τέλος των ΚΙΝΑΛ της Φώφης Γεννηματά – που συνέθεταν τον σχηματισμό της τελευταίας δεκαετίας, με την αντικατάστασή τους από «τάσεις». Καταργούνται δηλαδή το ΚΙΔΗΣΟ του Γιώργου Παπανδρέου, η ΔΗΜΑΡ και οι Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία.

Να σημειωθεί ότι η αλλαγή αυτή γίνεται με το πρόσχημα ότι το ΠΑΣΟΚ ως νικητής των εκλογών (πρώτο σε ψήφους δηλαδή) μπορεί να πάρει το μπόνους των εδρών μόνο ως ενιαίο κόμμα.

Φραγή στις υποψηφιότητες για Πρόεδρο, θα προηγείται συνέδριο

Αλλά η πιο δραματική αλλαγή είναι η πρόβλεψη τακτικού συνεδρίου πριν την εκλογή προέδρου – αντί του λογικού μετά την ανάδειξη του προέδρου: Θα εκλέγεται δηλαδή μία κεντρική επιτροπή από το συνέδριο, που θα δεσμεύει τον πρόεδρο, ο οποίος θα αναδεικνύεται από τη βάση και θα διαμορφώνεται ένα πολιτικό πλαίσιο, που θα «φοριέται» θέλοντας και μη στον πρόεδρο, που θα εκλέγεται μετά.

Για να μην γίνεται όμως το θέμα της ηγεσίας πεδίο έκφρασης φιλοδοξιών περισσότερων του ενός δύο στελεχών, άντε τριών παραγόντων – αντί για τους πέντε και έξι, που συμμετείχαν συνήθως μέχρι τώρα στις κούρσες διαδοχής, ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει το 15% των συνέδρων!

Ήτοι, εάν κάποιος ελέγχει πλειοψηφικά το οργανωμένο ΠΑΣΟΚ, θα περιορίζει το πεδίο του ενδιαφέροντος σε έναν, το πολύ δύο επίδοξους αρχηγούς. Με εμφανέστατη συνέπεια να περιορίζεται η δυνατότητα έκφρασης του κοινωνικού ΠΑΣΟΚ, αφού για να απευθυνθεί σε αυτό το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ κάποιος υποψήφιος πρόεδρος, θα πρέπει να έχει μία ισχυρότατη έγκριση από τους μηχανισμούς του οργανωμένου κόμματος.

Για την ιστορία, το 2017 στη μάχη ηγεσίας ήταν 8 υποψήφιοι, το 2021 και το 2024 από έξι.

Μείωση μελών ΚΠΕ και θητείες για βουλευτές και στελέχη

Αλλά και οι άλλες αλλαγές που προτείνονται και προωθούνται έχουν ενδιαφέρον και είναι απορίας άξιον γιατί δεν έχουν συζητηθεί μέχρι τώρα, ώστε να υπάρξει μία πλούσια ανταλλαγή απόψεων, ου μην και ρηξικέλευθες ιδές και τομές, καθώς το συνέδριο είναι και καταστατικό.

Μεταξύ αυτών, η κεντρική επιτροπή θα μειωθεί κατά 10% (από 301 μέλη πάει στα 271), προβλέπονται δύο νέα όργανα, το Εθνικό Συμβούλιο και οι Περιφερειακές Επιτροπής. Οι τελευταίες προορίζονται μάλλον για να καπελώσουν τις σημερινές νομαρχιακές επιτροπές – ουσιαστικά δεν επιτρέπεται σε κάποια περιοχή να «αυτονομείται» από την ηγετική πλειοψηφία που επικρατεί κάθε φορά στο κόμμα.

Ορίζεται επίσης όριο θητείας για τους βουλευτές, αλλά και για τα στελέχη των κομματικών και συνδικαλιστικών οργάνων τα 20 χρόνια – σημειωτέο βέβαια ότι την αλλαγή αυτή την προωθούν και στελέχη που έχουν περισσότερα και από 30 χρόνια σε όργανα ή και βουλή και έχει ενδιαφέρον πώς θα εφαρμοστεί.

