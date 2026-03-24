Νέα μέτρα για καύσιμα και αγρότες: Η κυβέρνηση επιταχύνει για να… αποφύγει τα χειρότερα

Αν και λίγο-πολύ η απόφαση για το fuel pass είχε ληφθεί σχεδόν από την πρώτη στιγμή που άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου, φαίνεται ότι η… ενεργοποίησή του – μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα ελάφρυνσης για τους πολίτες – ήλθαν λίγο πιο μπροστά απ’ όσο αρχικά σχεδιαζόταν.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται αρμοδίως από κυβερνητικά χείλη, η όσο το δυνατόν ταχύτερη εφαρμογή τους έμοιαζε σχεδόν νομοτελειακή, από τη στιγμή που η τιμή της βενζίνης ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχιζόταν – χωρίς εμφανή ορίζοντα αποκλιμάκωσης και όλες οι εκτιμήσεις ανέφεραν ότι η αστάθεια στις αγορές θα μπορούσε να διαρκέσει επί μακρόν, ακόμα κι αν ο πόλεμος τελείωνε.

Οι ίδιες κυβερνητικές πηγές εξηγούσαν ότι τα νέα μέτρα σχεδιάστηκαν και εφαρμόζονται «ώστε να αμβλυνθούν συγκεκριμένες συνέπειες της κρίσης στον Κόλπο, οι οποίες θα μπορούσαν να επιφέρουν πολλαπλασιαστικές επιβαρύνσεις στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να πλήξουν ευρύτερα την οικονομία», τονίζοντας ότι είναι στοχευμένα μέτρα, που ωφελούν πρωτίστως τους ευάλωτους, τα μεσαία στρώματα και τις οικογένειες με παιδιά, αλλά ταυτόχρονα έχουν ευρεία περίμετρο.

Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε το… πουγκί της κυβέρνησης να διερυνθεί, μέσω της αύξησης της φορολόγησης των κερδών από online τυχερά παιχνίδια, που αναμένεται να αποφέρει 100 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος, ποσό το οποίο θα συμβάλλει στο συνολικό κόστος των μέτρων το οποίο υπολογίζεται στα 300 εκατομμύρια ευρώ – με την κυβέρνηση να τονίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν εξαντλεί διά μίας τα δημοσιονομικά «πυρομαχικά» της, αλλά προχωρεί σε λελογισμένα μέτρα, ώστε να έχει «απόθεμα», αν η κρίση τραβήξει σε μάκρος.

Από τα τέσσερα μέτρα, προφανώς, αυτό που ξεχωρίζει είναι το fuel pass των 50 ευρώ για Απρίλιο και Μάιο – 60 ευρώ για τα νησιά – ωστόσο, το οικονομικό επιτελεί δίνει ιδιαίτερο βάρος στην επιδότηση του diesel κίνησης στην αντλία, που υπολογίζεται ότι θα φθάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Μάλιστα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο ΥΠΟΙΚ, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε ότι «το μέτρο για το diesel, ναι, αφορά τα καύσιμα. Αλλά γιατί πάμε οριζόντια και επιδοτούμε το diesel στην αντλία; Γιατί διαχέεται σε όλη την οικονομία μέσω των μεταφορών. Να συγκρατήσουμε αυξήσεις και ακρίβεια θέλουμε».

Για το ίδιο θέμα, κυβερνητικές πηγές υπογράμμισαν ότι «συγκρατώντας τη μετακύλιση του διεθνώς αυξημένου κόστους μειώνεται η επίπτωση της κρίσης σε μεγάλο μέρος της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ειδικά στις μεταφορές μετριάζεται ένας σημαντικός πληθωριστικός παράγοντας», ενώ απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι τα μέτρα ήταν «φτωχά» μπροστά στο μέγεθος της κρίσης, ο ΥΠΟΙΚ σημείωσε για το fuel pass ότι το μέτρο «είναι πιο δίκαιο και πιο γενναιόδωρο από αυτό το οποίο κάνουν χώρες όπως η Ισπανία, στις οποίες τα μέτρα – όπως τα άκουσα – ήταν 5 δισ. ευρώ».

Επίσης, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στους αγρότες, με την επιχορήγηση κατά 15% παραστατικών αγοράς λιπασμάτων – μην διαφεύγει ότι μέχρι πρόσφατα υπήρχαν κινητοποιήσεις του κλάδου – ενώ μέσω του μέτρου της αποζημίωσης υποχρεωτικών εκπτώσεων για ακτοπλοϊκά εισιτήρια η κυβέρνηση προσπαθεί να κρατήσει εντός ορίων το κόστος ενός μείζονος παράγοντα για την πορεία του τουρισμού, ενόψει και του Πάσχα.

Πάντως, στην κυβέρνηση πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται σε δύο παράγοντες:

· Πρώτον, η διάρκεια του πολέμου, καθώς από αυτή θα καθοριστεί η διάρκεια της κρίσης και, άρα, η πιθανή ανάγκη για νέα μέτρα, και

· Δεύτερον, η πορεία της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, που για την ώρα δεν δείχνει να παίρνει την ανιούσα, αλλά, π.χ., η διαταραχή στις εξαγωγές LNG από τις χώρες του Περσικού Κόλπου ήδη προκαλεί ανοδικές τάσεις στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, κάτι που ενδέχεται να επιδράσει και στην τιμή του ρεύματος.

Και στις δύο περιπτώσεις, η απάντηση από κυβερνητικά χείλη είναι «περιμένουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», διαβεβαιώνοντας, πάντως, ότι ακόμα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για περαιτέρω παρεμβάσεις.

