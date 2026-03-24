Δίκη για τα Τέμπη: Κριτική Κικίλια για το χάος με την αίθουσα, «δεν είσαι ενημερωμένος» του απαντά ο Φλωρίδης – Αιχμή και από Καιρίδη

Παρενέργειες και στο εσωτερικό της κυβέρνησης προκαλεί το χάος που επικράτησε κατά την έναρξης της δίκης για τα Τέμπη, καθώς η αίθουσα που θα διεξαχθεί η ακροαματική διαδικασία αποδείχθηκε ακατάλληλη για το μέγεθος της υπόθεσης.

Η κυβέρνηση προσπάθησε με… δημιουργική αριθμητική να πείσει ότι η αίθουσα που επιλέχθηκε – για την προετοιμασία της οποίας φαίνεται ότι δαπανήθηκε άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ… – ήταν επαρκής, ωστόσο, είναι προφανές ότι επικρατεί αμηχανία για τις εικόνες που εκτιλύχθηκαν στη Λάρισα και ορισμένα στελέχη της παίρνουν αποστάσεις από την επιχειρηματολογία αυτή.

Κριτική από Κικίλια

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, «άδειασε» τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, καθώς, αναφερόμενος στην κατάσταση που επικράτησε χθες στη Λάρισα, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «προφανώς από αυτό που είδαμε εχθές η αίθουσα δεν πληρεί τις προυποθέσεις. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο οι υπεύθυνοι να λυθεί το πρόβλημα».

Βέβαια, ο Β. Κικίλιας έσπευσε να συμπληρώσει ότι «από την πρώτη ημέρα της τραγωδίας των Τεμπών έχω πει ότι ό,τι και να λένε οι γονείς, όπως και να εκφράζονται, μόνο δίκιο μπορείς να τους δώσεις» προσθέτοντας: «Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θέλουμε να γίνει η δίκη των Τεμπών; Εχει ακουστεί από όλα τα κυβερνητικά στελέχη» και λέγοντας ότι «η Ελλάδα είναι μια χώρα που αφήνει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Απάντηση Φλωρίδη

Απαντώντας στον συνάδελφό του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Γ. Φλωρίδης (ρ/σ ΣΚΑΪ) υποστήριξε ότι δεν είναι σωστά ενημερωμένος και ουσιαστικά επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι το χάος προκλήθηκε λόγω… κακής ταξιθεσίας: «Αυτό που έγινε χτες είναι ότι κάποιοι άνθρωποι από το κοινό κάθισαν στις θέσεις που προορίζονταν για τους δικηγόρους, με αποτέλεσμα όταν έφτασαν οι δικηγόροι να μην έχουν θέσεις να καθίσουν και δικαιολογημένα διαμαρτυρήθηκαν», είπε.

Υποστήριξε, δε, ότι «είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει σωστή ταξιθεσία από τα όργανα του Δικαστηρίου και τις αστυνομικές αρχές, όταν επαναληφθεί η διαδικασία την 1η Απριλίου», επαναλαμβάνοντας ότι η αίθουσα διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον αριθμό των δικηγόρων που παίρνουν μέρος στη διαδικασία, δημιουργήθηκαν 280 θέσεις για δικηγόρους και 36 θέσεις για τους κατηγορούμενους.

«Άδειασμα» και από Καιρίδη

Πάντως, αποστάσεις από τη «γραμμή» του υπουργείου πήρε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η εικόνα δεν ήταν καλή και ενδεχομένως αδικεί την προσπάθεια που έγινε. Η εικόνα που εκπέμφθηκε προς το πανελλήνιο ήταν μια εικόνα μάλλον δύσκολη, απαξιωτική της διαδικασίας, δεν ήταν η σωστή εικόνα που θέλουμε και νομίζω ότι θα πρέπει να το δει το υπουργείο διότι καιροφυλακτούν οι πονηροί».

Πάντως, ο πρώην υπουργός φάνηκε να υιοθετεί την επιθετική ρητορική κατά της Ζωής Κωνσταντοπουλου, υποστηρίζοντας ότι «η επιχειρηματίας πολιτικός και οικονομική επιχειρηματίας γιατί βγάζει και λεφτά γιατί είναι και συνήγορος είναι και πολιτικός, η κ. Κωνσταντοπούλου καιροφυλαχτεί να μην γίνει η δίκη, να γίνει μπάχαλο. Άρα θα πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να μην επιτρέψουμε στους μπαχαλάκηδες την μπαχαλοποίηση».

Δίκη Τεμπών: Σάλος με το “φιάσκο της αίθουσας” – Προς νέα μετωπική με τους συγγενείς η κυβέρνηση