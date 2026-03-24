Δίκη για τα Τέμπη: Βαρύ το κλίμα για Φλωρίδη – Αυξάνονται οι αιχμές από «γαλάζιους» βουλευτές

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Γιώργος Φλωρίδης υποστηρίζει ότι η αίθουσα στην οποία θα διεξαχθεί η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών είναι απολύτως κατάλληλη, το χάος που επικράτησε κατά την πρώτη μέρα της ακροαματικής διαδικασίας και οδήγησε στη διακοπή για την 1η Απριλίου έχει προκαλέσει προβληματισμό στη «γαλάζια» παράταξη.

Ήδη τρία κορυφαία στελέχη της ΝΔ έχουν εκφράσει τη δυσφορία τους για την εικόνα που παρουσιάστηκε στη δίκη και εμμέσως πλην σαφώς έχουν αφήσει αιχμές για τους χειρισμούς του υπουργείου Δικαιοσύνης, αφήνοντας έκθετο τον Γ. Φλωρίδη και τους ισχυρισμούς του περί της χωρητικότητας της αίθουσας και των προβλημάτων… ταξιθεσίας, στα οποία αποδίδει την απαράδεκτη εικόνα.

Την αρχή έκανε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι «προφανώς από αυτό που είδαμε εχθές η αίθουσα δεν πληρεί τις προυποθέσεις. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο οι υπεύθυνοι να λυθεί το πρόβλημα», υποχρεώνοντας τον Γ. Φλωρίδη να βγει στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και να δηλώσει ότι ο συνάδελφός του στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν είναι σωστά ενημερωμένος.

Λίγο αργότερα, εξίσου αιχμηρός ήταν και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος υπογράμμισε (Παραπολιτικά FM) ότι «η εικόνα δεν ήταν καλή και ενδεχομένως αδικεί την προσπάθεια που έγινε. Η εικόνα που εκπέμφθηκε προς το πανελλήνιο ήταν μια εικόνα μάλλον δύσκολη, απαξιωτική της διαδικασίας, δεν ήταν η σωστή εικόνα που θέλουμε και νομίζω ότι θα πρέπει να το δει το υπουργείο διότι καιροφυλακτούν οι πονηροί».

Στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ήταν επίσης δηκτικός για την κατάσταση, λέγοντας ότι «η χθεσινή εικόνα δεν ήταν μια καλή εικόνα. […] Πρέπει να συνδράμουν όλοι, κάνοντας ο καθένας καλύτερα τη δουλειά του απ’ ότι την έκανε την πρώτη μέρα της δίκης – από εκείνους που θα έπρεπε να την κάνουν καλά – για να έχουμε μια ακροαματική διαδικασία με αξιοπρέπεια, με κανόνες, όπως ταιριάζει στο μέγεθος αυτής της τραγωδίας που ζήσαμε».

Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση «σφυροκοπά» τον υπουργό Δικαιοσύνης και ζητά την παραίτησή του, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το κλίμα στην κυβερνητική παράταξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί βουλευτές θεωρούν ότι αν την 1η Απριλίου δεν υπάρξει σαφής βελτίωση της κατάστασης στη δίκη, τότε θα πρέπει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις, καθώς η εικόνα χάους της πρώτης ημέρας μόνο καλό δεν έκανε στην κυβέρνηση.

Απάντηση Κομισιόν σε Μανιάτη: Παραμένει υπό αναστολή η διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πιερρακάκης: «Αναδρομικά από 15 Μαρτίου η επιδότηση 15% στα λιπάσματα»

Μητσοτάκης: «Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής» (photos)