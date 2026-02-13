Με τις γαλάζιες ψήφους πέρασε το νομοσχέδιο Κεραμέως για τις Συλλογικές Συμβάσεις

Με τις γαλάζιες ψήφους πέρασε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Συγκεκριμένα επί 292 ψηφισάντων υπέρ ψήφισαν 158 βουλευτές, ενώ υπήρξαν 134 κατά και κανένα «παρών». Με δεδομένο ότι η ΝΔ αριθμεί 156 βουλευτές, εκτιμάται ότι οι δύο επιπλέον ψήφοι προέρχονται από ανεξάρτητους.

Υπενθυμίζεται ότι η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, υποστηρίζοντας το νομοσχέδιο έκανε λόγο για «ιστορική συμφωνία» καθώς όπως ανέφερε επανειλημμένως κατά τη διήμερη συζήτηση, ήταν προϊόν συμφωνίας με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και δεν φέρει μόνο τη σφραγίδα της κυβέρνησης.

Από μερίδα της αντιπολίτευσης αντέκρουσαν τα περί επαναφοράς των Συλλογικών Συμβάσεων από τη στιγμή που δεν επανέρχονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και ο κατώτατος μισθός θα συνεχίζει να ρυθμίζεται από την κυβέρνηση.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: Ο Γιάννης Παναγόπουλος οφείλει να παραιτηθεί των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ

Τι λέει η προεδρία της Δημοκρατίας για το non paper μετά τη συνάντηση Τασούλα-Τσίπρα

Καρυστιανού: Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών γιατί ο αγώνας για διαφάνεια, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια μας αφορά όλους