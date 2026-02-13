Τι λέει η προεδρία της Δημοκρατίας για το non paper μετά τη συνάντηση Τασούλα-Τσίπρα

Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από την έκδοση άτυπου ενημερωτικού σημειώματος (non paper) κατόπιν της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τον Αλέξη Τσίπρα, η Ηρώδου Αττικού πέρασε σήμερα στην αντεπίθεση, επιχειρώντας να αποκαταστήσει την «ισορροπία της σύνθεσης» στο πολιτικό κάδρο.

Η αντίδραση του γραφείου του κ. Τσίπρα, που αμφισβήτησε την ακρίβεια των διαμειφθέντων όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο σημείωμα, αλλά και η ευρύτερη κριτική μερίδας του Τύπου που θεώρησε θεσμικά «φάλτσα» την έκδοση non paper από τον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα, προκάλεσαν την άμεση απάντηση της Προεδρίας.

Η Προεδρία, θέλοντας να διαλύσει τις σκιές περί μεροληπτικής μεταχείρισης ή θεσμικής καινοτομίας, διευκρίνισε σήμερα πως η πρακτική αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά τον κανόνα. Συγκεκριμένα, επισημάνθηκε ότι αντίστοιχα non papers είχαν εκδοθεί και ακολουθήσει την ίδια διαδρομή προς τους συντάκτες:

Τόσο μετά τη συνάντηση του κ. Τασούλα με τον πρώην Πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή.

Όσο και μετά τη συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου.

Με την υπενθύμιση αυτή, η Προεδρία επιχειρεί να αποδείξει πως τηρεί ίσες αποστάσεις και ενιαία διαδικασία απέναντι σε όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, αφαιρώντας το επιχείρημα της σκοπιμότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αιτιολόγηση της έκδοσης του εγγράφου. Σύμφωνα με την Προεδρία, το non paper δεν ήταν μια πρωτοβουλία επιβολής ατζέντας, αλλά μια πράξη ανταπόκρισης στη δημοσιογραφική πίεση. Όπως διευκρινίζεται, πλήθος διαπιστευμένων συντακτών ζητούσαν επίμονα ενημέρωση για το περιεχόμενο της συζήτησης πίσω από τις κλειστές πόρτες του Προεδρικού Μεγάρου.

Το έγγραφο, λοιπόν, εστάλη ως «οδηγός» για την ικανοποίηση του αιτήματος διαφάνειας και πληροφόρησης, μια πρακτική που συνηθίζεται για την αποφυγή παρερμηνειών – αν και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ειρωνικά, κατέληξε να γίνει η αιτία της παρεξήγησης.

Εν κατακλείδι, η Προεδρία της Δημοκρατίας επιχειρεί να κλείσει το θέμα, υπογραμμίζοντας πως η θεσμική τάξη τηρήθηκε κατά γράμμα, όπως και στο παρελθόν.

