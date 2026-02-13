search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 21:28
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Τάκης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΚΗΣ

13.02.2026 18:29

Τι λέει η προεδρία της Δημοκρατίας για το non paper μετά τη συνάντηση Τασούλα-Τσίπρα

13.02.2026 18:29
tasoulas tsipras

Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από την έκδοση άτυπου ενημερωτικού σημειώματος (non paper) κατόπιν της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τον Αλέξη Τσίπρα, η Ηρώδου Αττικού πέρασε σήμερα στην αντεπίθεση, επιχειρώντας να αποκαταστήσει την «ισορροπία της σύνθεσης» στο πολιτικό κάδρο.

Η αντίδραση του γραφείου του κ. Τσίπρα, που αμφισβήτησε την ακρίβεια των διαμειφθέντων όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο σημείωμα, αλλά και η ευρύτερη κριτική μερίδας του Τύπου που θεώρησε θεσμικά «φάλτσα» την έκδοση non paper από τον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα, προκάλεσαν την άμεση απάντηση της Προεδρίας.

Η Προεδρία, θέλοντας να διαλύσει τις σκιές περί μεροληπτικής μεταχείρισης ή θεσμικής καινοτομίας, διευκρίνισε σήμερα πως η πρακτική αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά τον κανόνα. Συγκεκριμένα, επισημάνθηκε ότι αντίστοιχα non papers είχαν εκδοθεί και ακολουθήσει την ίδια διαδρομή προς τους συντάκτες:

  • Τόσο μετά τη συνάντηση του κ. Τασούλα με τον πρώην Πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή.
  • Όσο και μετά τη συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου.

Με την υπενθύμιση αυτή, η Προεδρία επιχειρεί να αποδείξει πως τηρεί ίσες αποστάσεις και ενιαία διαδικασία απέναντι σε όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, αφαιρώντας το επιχείρημα της σκοπιμότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αιτιολόγηση της έκδοσης του εγγράφου. Σύμφωνα με την Προεδρία, το non paper δεν ήταν μια πρωτοβουλία επιβολής ατζέντας, αλλά μια πράξη ανταπόκρισης στη δημοσιογραφική πίεση. Όπως διευκρινίζεται, πλήθος διαπιστευμένων συντακτών ζητούσαν επίμονα ενημέρωση για το περιεχόμενο της συζήτησης πίσω από τις κλειστές πόρτες του Προεδρικού Μεγάρου.

Το έγγραφο, λοιπόν, εστάλη ως «οδηγός» για την ικανοποίηση του αιτήματος διαφάνειας και πληροφόρησης, μια πρακτική που συνηθίζεται για την αποφυγή παρερμηνειών – αν και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ειρωνικά, κατέληξε να γίνει η αιτία της παρεξήγησης.

Εν κατακλείδι, η Προεδρία της Δημοκρατίας επιχειρεί να κλείσει το θέμα, υπογραμμίζοντας πως η θεσμική τάξη τηρήθηκε κατά γράμμα, όπως και στο παρελθόν.

Διαβάστε επίσης

Στο Σύνταγμα οι αγρότες με δεκάδες τρακτέρ – Μεγάλο συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή (Photos/Video)

Τραγωδία στη Λούτσα: Νεκρός 15χρονος οδηγός σε τροχαίο – Σε σοβαρή κατάσταση δυο ανήλικοι

«Βαθαίνει» το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα: Η μέση ηλικία ξεπέρασε τα 47 έτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trakter syntagma nyxta 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωράφια μας» – «Πλημμύρισαν» το κέντρο της Αθήνας οι αγρότες, ολονυχτία στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ

aade
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «αχυρανθρώπων»: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΑΑΔΕ – Η στιγμή που εντοπίζουν ειδική κρύπτη σε κατάστημα

adonis-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: «Βγήκα εκτός ορίων, είναι ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει»

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Άδεια» για να πάει να τραγουδήσει ζήτησε ο Μαζωνάκης, παρά το χειρουργείο του Σαββάτου – Πότε θα γυρίσει στην πίστα

Merz
ΚΟΣΜΟΣ

«Η διεθνής τάξη βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής» λέει ο Μερτς – Έκκληση στις ΗΠΑ: «Πρέπει να μιλήσουμε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

papadimitrioy-gerontidakis-new
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Eίναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 21:26
trakter syntagma nyxta 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωράφια μας» – «Πλημμύρισαν» το κέντρο της Αθήνας οι αγρότες, ολονυχτία στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ

aade
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «αχυρανθρώπων»: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΑΑΔΕ – Η στιγμή που εντοπίζουν ειδική κρύπτη σε κατάστημα

adonis-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: «Βγήκα εκτός ορίων, είναι ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει»

1 / 3