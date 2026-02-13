Στο Σύνταγμα οι αγρότες με δεκάδες τρακτέρ – Μεγάλο συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή (Photos/Video)

Στο Σύνταγμα βρίσκονται πλέον οι αγρότες για την πανελλαδική συγκέντρωση που αποφάσισε η Πανελλήνια Επιτροπή Μπλόκων, με δεκάδες τρακτέρ να σταθμεύουν μπροστά από τη Βουλή.

Αγρότες από Λάρισα, Αχαΐα, Βόλο, Προμαχώνα και πολλές ακόμη περιοχές άρχισαν να φτάνουν με πούλμαν στην Ομόνοια για να συμμετέχουν στο μεγάλο συλλαλητήριο.

Όπως αναφέρουν, ήρθαν στην πρωτεύουσα καθώς οι προτάσεις της κυβέρνησης δεν τους καλύπτουν.

Ήδη, από νωρίς το πρωί έφτασαν στην Αττική αγρότες από την Κρήτη, ενώ από τις Αφίδνες τα τρακτέρ ξεκίνησαν για το Σύνταγμα, αφού πρώτα απολυμάνθηκαν τα μηχανήματα λόγω της ευλογιάς των προβάτων.

Το κονβόι των τρακτέρ, των ιδιωτικών οχημάτων και των πούλμαν κατευθύνθηκε στο κέντρο της Αθήνας μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολούθως από τη λεωφόρο Αθηνών, από την πλατεία Καραϊσκάκη και κινήθηκε ανάποδα στην Αγίου Κωνσταντίνου με κατεύθυνση προς Ομόνοια και ανάποδα στην Πανεπιστημίου μέχρι το Σύνταγμα.

Περίπου στις 11 το πρωί είχαν φτάσει στις Αφίδνες τα πρώτα εννέα τρακτέρ από τη Φθιώτιδα και το μπλόκο του Μπράλου. Τα φορτηγά που μετέφεραν τα τρακτέρ, σταμάτησαν στη γέφυρα Καπανδριτίου και η Τροχαία -συνοδεία περιπολικών- τα οδήγησε σε συγκεκριμένο χώρο στον παράδρομο των διοδίων όπου ξεφόρτωσαν τα αγροτικά μηχανήματα και τα τρακτέρ.

Όπως ανέφεραν στελέχη της ΕΛΑΣ, υπάρχει συνεχής και καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους επικεφαλής των αγροτών.

Από την αστυνομία έχει ζητηθεί να σταθμεύσουν κατά τρόπο ώστε να μην κλείσει τελείως το Σύνταγμα, ενώ τα λεωφορεία με τους διαδηλωτές στάθμευσαν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη λεωφόρο Συγγρού, πριν τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και στη συνέχεια οι διαδηλωτές κινήθηκαν πεζοί προς τη Βουλή.

Στην Αθήνα έφθασαν και αγρότες από την Κρήτη, με ομάδες από τα Χανιά και το Ηράκλειο να αποβιβάζονται νωρίς το πρωί στον Πειραιά.

Σημειώνεται ότι θα υπάρξουν επιπρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, εξαιτίας της συγκέντρωσης των εργατικών κέντρων και συνδικάτων, που βρισκονται εκεί για να δηλώσουν την συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών.

Τέλος έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαφόρων συλλογικοτήτων στο Σύνταγμα και το απόγευμα, στις 18.00 και 19.00.

Μαρούδας: «Δεν ικανοποιήθηκαν βασικά αιτήματα»

«Έχουμε ξεκινήσει να κατεβαίνουμε προς την Αθήνα. Θα έχουμε συνάντηση στις Αφίδνες όπου εκεί θα πάρουμε τα τρακτέρ που τώρα να μεταφέρουν αυτοκίνητα. 3 η ώρα έχουμε μια προ-συγκέντρωση στην Ομόνοια που θα μας περιμένουν συνάδελφοί αγρότες και όλοι μαζί θα κατευθυνθούμε προς το Σύνταγμα. 4 η ώρα θα γίνει το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Από τις Αφίδνες θα ξεκινήσει το κομβόι των τρακτέρ, έρχονται συνάδελφοι από την Εύβοια. Είναι περίπου 100 τρακτέρ τα οποία θα μπουν μπροστά στη Βουλή», είπε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (13/2) στα Παραπολιτικά 90.1.

«Η κινητοποίησή μας συνεχίζεται γιατί δεν ικανοποιήθηκαν βασικά μας αιτήματα. Η κυβέρνηση έχει δημοσιονομικό χώρο και ζητάμε να ικανοποιηθούν αυτά μας τα αιτήματα», πρόσθεσε.

«Υπάρχει μπροστά μας και η Agrotica, υπάρχει το Κιλελέρ, υπάρχουν και τοπικές κινητοποιήσεις, υπάρχει συνέχεια του αγώνα δεν τελειώνει σήμερα η κινητοποίηση. Για εμάς ποτέ δεν τελειώνει μια κινητοποίηση, αλλάζουν οι μορφές του αγώνα αλλά δεν τελειώνει η κινητοποίηση, δεν είναι ότι σταματάνε τα προβλήματα ή ότι σταματάνε οι διεκδικήσεις μας απλά κάθε φορά έχουν διαφορετική μορφή», κατέληξε ο Ρίζος Μαρούδας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της διέλευσης των τρακτέρ εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες στο δρομολόγιο των τρακτέρ.





Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Αθήνα Λεωφόρος Κηφισού Λεωφόρος Αθηνών Πλατεία Καραϊσκάκη Αγίου Κωνσταντίνου Πλατεία Ομονοίας Πανεπιστημίου Πλατεία Συντάγματος

