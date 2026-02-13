Κρήτη: Αθωώθηκε η τραπεζοκόμος για τον θάνατο τροφίμου σε γηροκομείο όπου πέθαναν άλλοι 32 άνθρωποι

Αθωώθηκε από το Μεικτό Δικαστήριο Ρεθύμνου, η τραπεζοκόμος της «Αγίας Σκέπης» που είχε βρεθεί κατηγορούμενη για βίαιη σίτιση ηλιωμένης τροφίμου της δομής που οδήγησε στον θάνατό της.

Η αθώωσή της για τον θάνατο της μίας τροφίμου, αποτελεί μόνο ένα μικρό σκέλος της πολύκροτης υπόθεσης για τον θάνατο 32 ανθρώπων στο συκεκριμένο γηροκομείο. Συνολικά κατηγορούμενοι είναι έξι άνθρωποι: οι δύο ιδιοκτήτριες, δύο γιατροί και δύο νοσηλευτές, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονίες από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Παράλληλα, άλλα 20 άτομα είναι αντιμέτωπα με πλημμεληματικές πράξεις (κυρίως παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους).

«Κατηγορήθηκε ότι τάιζε μια φιλοξενούμενη και το έκανε πολύ βιαστικά με αποτέλεσμα εκείνη να πνιγεί και όχι μόνο αυτό αλλά και ότι την εγκατέλειψε αβοήθητη και πέθανε! Αποδείχθηκε ότι δεν την τάιζε και δεν την εγκατέλειψε ίσα ίσα όταν δημιουργήθηκε πρόβλημα -χωρίς να παίρνουμε θέση από τι προήλθε ο θάνατος- φώναξε βοήθεια και έτρεξαν νοσηλευτές και ειδικοί» ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης, Χρήστος Μαρκογιαννάκης.

