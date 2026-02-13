search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 14:27
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 13:41

Λάρισα: Νέα υπόθεση παιδικής πορνογραφίας – Συνελήφθη 49χρονος

13.02.2026 13:41
computer_new_123

Συνελήφθη 49χρονος στη Λάρισα για κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος Θεσσαλονίκης και της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λάρισας. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του κινητού του τηλεφώνου, μέσα από το οποίο διακινούσε το πορνογραφικό υλικό, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Εις βάρος του 49χρονου ασκήθηκε δίωξη από την εισαγγελία και οδηγήθηκε στον ανακριτή. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Σάββατο.

