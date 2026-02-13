Λάρισα: Νέα υπόθεση παιδικής πορνογραφίας – Συνελήφθη 49χρονος

Συνελήφθη 49χρονος στη Λάρισα για κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος Θεσσαλονίκης και της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λάρισας. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του κινητού του τηλεφώνου, μέσα από το οποίο διακινούσε το πορνογραφικό υλικό, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Εις βάρος του 49χρονου ασκήθηκε δίωξη από την εισαγγελία και οδηγήθηκε στον ανακριτή. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Σάββατο.

