Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα κατά του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις – Ετοιμάζουν υποδοχή για τους αγρότες (Photos)

Με κεντρικό σύνθημα «ΓΣΕΕ-ΣΕΒ-Κυβέρνηση κάνουν συμφωνία, Πόλεμος, Λιτότητα και Κοροϊδία – ΣΣΕ με αυξήσεις» και με το μήνυμα ότι «το νομοσχέδιο-έκτρωμα απορρίπτεται», βρίσκεται σε εξέλιξη συλλαλητήριο αυτή την ώρα στο Σύνταγμα ενάντια στο νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ.

Τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής και Σαλαμίνας έχουν προκηρύξει στάσης εργασίας από τις 12.00 το μεσημέρι έως τις 4.00 μ.μ. Στη συνέχεια, θα υποδεχτούν τους αγωνιζόμενους αγρότες που καταφτάνουν στην Αθήνα για το μεγάλο συλλαλητήριο συνέχισης του αγώνα τους. Στο συλλαλητήριο παρευρίσκεται ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκεται για ψήφιση στη Βουλή είναι μια αναβαθμισμένη προσπάθεια της κυβέρνησης, της μεγαλοεργοδοσίας και της “γνωστής”, για τα έργα και τις μέρες της, πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, για να δοθεί χτύπημα στο περιεχόμενο και στις διεκδικήσεις των εργαζομένων», επισήμανε ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, μιλώντας το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Φλεβάρη, στο συλλαλητήριο συνδικαλιστικών οργανώσεων και μαζικών φορέων της Αττικής, στο Σύνταγμα.

«Απαιτούμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ που έφτιαξε η νέα τρόικα της κυβέρνησης, του ΣΕΒ και της ΓΣΕΕ», τόνισε ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Αττικής, ο οποίος ήταν ο πρώτος ομιλητής στο συλλαλητήριο συνδικαλιστικών οργανώσεων και μαζικών φορέων της Αττικής στο Σύνταγμα.

«Ο νόμος αυτός για τις Συλλογικές Συμβάσεις φτιάχτηκε για να έχουν οι εργοδότες ένα ακόμα νομικό εργαλείο στα χέρια τους και να κρατάνε τους μισθούς μας εκεί που αυτοί πάντα έχουν υπολογίσει, στο ύψος αυτό που θα τους διασφαλίζει τόσα κέρδη όσα απαιτεί ο ανταγωνισμός μεταξύ τους, τόσα όσα χρειάζονται για την αναπαραγωγή των κερδών τους», επισήμανε ο Γ. Στεφανάκης, υπογραμμίζοντας ότι «η λύση βρίσκεται στην οργάνωση, στον αγώνα για την ανατροπή, στον αγώνα για να ζήσουμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας, για τη ζωή μας, για την οικογένειά μας».

Παράλληλα ο Γ. Στεφανάκης υπογράμμισε ότι «σήμερα εκφράζουμε ξανά την αλληλεγγύη μας στους αγωνιζόμενους αγρότες, στην οργάνωσή τους, στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Τους υποδεχόμαστε όπως πρέπει, στον δρόμο, στον αγώνα, εκεί που χτίζουμε τη συμμαχία μας. Παλεύοντας για να φτιάξουμε ένα ενιαίο πανελλαδικά συντονισμένο εργατικό κίνημα, δυναμώνουμε τη συμπόρευση με το κίνημα των αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων κόντρα στα μονοπώλια και την εξουσία τους».

«Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου-τερατουργήματος της κυβέρνησης, του ελεγχόμενου Παναγόπουλου, του ΣΕΒ και των μεγαλοεργοδοτών που αποφάσισαν για όλους εμάς, χωρίς εμάς και στα κρυφά από εμάς», τόνισε ο Γ. Τασιούλας, υπογραμμίζοντας ότι «όσο και να μας κουνάνε το δάχτυλο, όσο και να παρουσιάζονται δυνατοί και αποφασισμένοι, όλα αυτά αλλάζουν, όταν μπροστά τους βρεθεί ο οργανωμένος, ταξικός αγώνας των εργαζομένων. Το δίκιο των πολλών, των εργαζομένων, οι ταξικοί αγώνες τους θα ακυρώσουν στην πράξη νόμους και αντεργατικούς σχεδιασμούς».

«Στα γελοία ψέματα της κυβέρνησης ότι όσοι αντιδρούν στο άθλιο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που έγραψε μαζί με τον ΣΕΒ και τη συνδικαλιστική μαφία της ΓΣΕΕ, δεν θέλουν να υπάρχουν ΣΣΕ» αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου και Ναυπηγοπισκευαστικής Βιομηχανίας Αττικής μιλώντας στο συλλαλητήριο. «Αυτά ακούν οι μεταλλεργάτες και εξοργίζονται» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας «οι μεταλλεργάτες συμμετείχαν καθολικά στην απεργία της προηγούμενης παρασκευής στον Πειραιά και σήμερα λίγες μέρες μετά η Ζώνη “νέκρωσε” πάλι με το που ξεκίνησε η στάση εργασίας».

Επισήμανε ότι δείγμα του τι θέλουν να κάνουν «με την αθλιότητα που φέρνουν» είναι η ΣΣΕ που υπέγραψε η πλειοψηφία στην Ομοσπονδία Εργαζομένων στο μέταλλο ύστερα από μήνες κρυφών διαβουλεύσεων με τον ΣΕΒ. «Από τον Ιούνη του 2025 μέχρι σήμερα γυρνώντας όλη την Ελλάδα, πηγαίνοντας σε χώρους δουλειάς, δεν έχουμε βρει παρά ελάχιστους εργαζόμενους που μπορεί να ωφελούνται από αυτή τη σύμβαση» είπε. «Αυτή τη σύμβαση όταν η νέα τρόικα παρουσίασε την “Κοινωνική Συμφωνία” έσπευσε να δηλώσει ότι θα ήταν η πρώτη που θα κήρυσσαν υποχρεωτική. Την ΣΣΕ όμως στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στο Πέραμα που με σκληρούς αγώνες υπογράφηκε το 2017 και προβλέπει 7ωρο 5ήμερο και 35ωρο αρνούνται!» επισήμανε και κατέληξε: «Την “Κοινωνική Συμφωνία” θα την πετάξουμε στα σκουπίδια, όπως και τους νόμους για την 13ωρη σκλαβιά».

